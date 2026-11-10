Atlético Nacional recibió emotiva bienvenida por parte de Conmebol a la Copa Libertadores de 2027: "Un campeón que vuelve"

Atlético Nacional llegó a los 94 puntos en el liderato de la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay Dimayor 2026 (Colprensa)

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El fútbol profesional colombiano ya tiene dos equipos confirmados para lo que será la edición de la Copa Libertadores 2027, de los cuatro que están llamados a representar el balompié del país en el prestigioso evento continental. Y que buscarán hacer una destacada actuación en el torneo, tras una década sin títulos a nivel continental.

A Junior, vigente campeón de la Liga BetPlay Dimayor, se sumó Atlético Nacional: elenco que se hizo inalcanzable en la reclasificación, el acumulado anual que entrega dos cupos al evento sudamericano. El ‘Rey de Copas’, que justamente ganó el último trofeo del rentado criollo en la escena internacional (2016), volverá a la acción.

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Con 94 puntos en 43 compromisos, el cuadro ‘Verdolaga’ se convirtió en uno de los dos ganadores del tiquete que entrega este escalafón, aunque si sale campeón del torneo liguero del segundo semestre, mejorará su presencia y no accederá a la segunda fase previa, sino que irá a la ronda grupal, en su participación número 27 en la copa.

Lucas González será el llamado a dirigir al Atlético Nacional en la Copa Libertadores, si nada extraordinario ocurre (Colprensa)

Por este motivo, y como suele ser costumbre con los elencos clasificados, las redes sociales oficiales del certamen le dieron la bienvenida formal, y destacaron sus logros pasados. No en vano es el único club del país que la ganó en dos ocasiones, pues además de la gesta de hace 10 años, también conquistó el título en la edición de 1989.

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Conmebol le dio la bienvenida al Atlético Nacional, en una nueva participación copera

En las plataformas digitales se compartió la mencionada placa en la que apareció el escudo de Atlético Nacional y la habitual frase: clasificado, en representación de Colombia. A diferencia de otros clubes, de los que solo hizo mención del tiquete obtenido, en el caso del club montañero recordó su especial condición de campeón copero.

“Un campeón que vuelve a la CONMEBOL Libertadores: @nacionaloficial, clasificado para buscar la #GloriaEterna en 2027”, fue el mensaje con el que el ente rector del balompié sudamericano saludó al equipo antioqueño, que querrá revalidar sus noches de gloria y darle una alegría a todos sus hinchas, que aguardan por la anhelada tercera.

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Con este mensaje en sus redes sociales, la Conmebol le dio la bienvenida al Atlético Nacional a la Copa Libertadores 2027 (@libertadores/X)

Y es que, además de sus dos títulos, el ‘Rey de Copas’ fue finalista en la edición de 1995, cuando peleó la posibilidad de ser el ganador en la final ante Gremio de Brasil. Además, en su palmarés se destacan las semifinales alcanzadas en las ediciones de 1990 y 1991, en las que compitió ante un rival al que ya le había ganado un título: Olimpia de Paraguay.

En el registro de títulos continentales de Nacional también se destacan otros logros como la Copa Merconorte, competición que ganó en dos ocasiones (1998 y 2000); la Copa Interamericana, de la que tiene dos trofeos en sus vitrinas (1990 y 1997), y la Recopa Sudamericana (2017), en la que venció al recordado Chapecoense de Brasil.

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El principal atractivo con miras a una nueva participación será, entre otros, el volante James Rodríguez, que a sus 35 años y tras su regreso al fútbol colombiano buscará uno de los títulos que le falta, como lo es la Copa Libertadores. El cucuteño, ídolo de la selección Colombia, es consciente de que su contratación apunta al reconocido evento.

James Rodríguez es uno de los referentes del plantel de Atlético Nacional, que busca recuperar su prestigio internacional (@jamesrodriguez10/Instagram)

La última aparición de Nacional en la copa fue en la edición de 2025, cuando el equipo, en ese entonces orientado por el argentino Javier Gandolfi, quedó eliminado en los octavos de final tras perder en la tanda de penaltis frente al São Paulo de Brasil. En 2026 estuvo en la Copa Sudamericana, pero se despidió en la primera fase a manos de Millonarios.

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Mientras llega el momento de pensar en una nómina competitiva para ir por el éxito continental, de la mano de su joven entrenador, el bogotano Lucas González, los paisas buscarán bordar la estrella 19 en su escudo, luego de la esquiva final del primer semestre, en la que no pudieron evitar la vuelta olímpica juniorista en el Atanasio Girardot.

Con la clasificación a los cuadrangulares semifinales asegurada y, de paso, el denominado ‘punto invisible’, que lo hará insuperable en caso de empate en esta fase, el plantel cerrará su presencia en el ‘todos contra todos’ el sábado 14 de noviembre (3:30 p. m.), cuando sea el juez de Once Caldas en sus aspiraciones de meterse a la fiesta.

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