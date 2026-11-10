Feminicida de una colombiana en Panamá confesó el crimen y se entregó a las autoridades: esto fue lo que pasó

La mujer de 43 años era oriunda de Cali, Valle del Cauca (RetenChiriqui/Facebook-Senafront Panamá)

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La justicia de Panamá ordenó la detención provisional de Manuel Albano Correa, de 43 años, imputado por el delito de femicidio agravado tras la muerte de la ciudadana colombiana Narly Lorena Fernández González, de la misma edad.

El caso se volvió noticia nacional en el país centroamericano luego de que se conocieron pormenores de los hechos durante la madrugada del domingo 8 de noviembre en el corregimiento de Las Lomas, provincia de Chiriquí, occidente de Panamá.

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El juez de garantías Roger Ibarra Caballero declaró legal la aprehensión del imputado en una audiencia celebrada el lunes 9 de noviembre.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal de Homicidios y Femicidios de Chiriquí, Alicia Salinas, quien presentó los elementos recogidos durante las primeras diligencias del caso.

Según la información incorporada en el informe, la togada consideró que la detención era necesaria y proporcional por la gravedad de los hechos investigados y por la situación de vulnerabilidad de la víctima, una mujer extranjera.

Correa fue trasladado al Centro Penitenciario de Llanos de Icaco, en Chiriquí, donde permanecerá recluido mientras continúa la investigación del Ministerio Público.

El propietario del inmueble alertó a la Policía sobre el presunto crimen: la confesión

La investigación comenzó a las 7:40 a. m. del domingo 8 de noviembre, cuando David Miranda, de 62 años y propietario de los cuartos de alquiler donde residía la pareja, acudió a la Sala de Atención Ciudadana de Las Lomas.

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De acuerdo con la información oficial suministrada al mismo portal, Miranda comunicó que había recibido una llamada de uno de sus inquilinos, Albano Correa.

En esa conversación, el hombre habría dicho que había asesinado a su novia con un cable.

Por consiguiente, el dueño del inmueble acompañó a las unidades policiales hasta la vivienda situada en el sector de Llano del Medio Abajo, cerca del Centro de Salud de Las Lomas.

Gracias a que tenía una copia de la llave, el arrendador abrió la puerta del cuarto para permitir el ingreso de los agentes.

En el dormitorio, las autoridades encontraron a Fernández González semidesnuda sobre una cama y rastros de sangre en el suelo. Los paramédicos de la ambulancia VIR-16 llegaron al lugar y certificaron el fallecimiento de la mujer a las 8:24 a.m..

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La Fiscalía de la Sección Especializada de Homicidio y Femicidio de Chiriquí asumió el caso. En tanto que el personal de esa dependencia llegó al inmueble a las 9:20 a. m. y terminó las labores de investigación y recolección de indicios a la 1:54 p. m..

La necropsia estableció que la mujer murió por asfixia

El informe de necropsia determinó que la víctima murió por asfixia por compresión cervical, y la investigación examina la hipótesis de que se utilizó el cable de un ventilador para causar la muerte.

La causa está en una etapa inicial y el Ministerio Público deberá definir los elementos que sostendrán la imputación contra Correa.

El hombre afronta el proceso bajo detención provisional y conserva el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

La doble vida que mantendría el hoy detenido al momento del crimen de la colombiana

Los antecedentes conocidos señalan que Fernández González y Correa habrían iniciado una relación sentimental en mayo de 2026. El contratista de construcción alquilaba el cuarto de Llano del Medio Abajo para reunirse con la mujer, aunque mantenía su residencia habitual en el distrito de Barú junto con su esposa y sus tres hijos.

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Personas cercanas a la víctima señalaron que existían episodios de celos y conductas agresivas atribuidas al hombre.

Por su parte, vecinos del sector también habrían escuchado discusiones entre la pareja en distintas ocasiones.

El acusado se habría trasladado a Barú y luego se entregó

De acuerdo con los datos expuestos durante la audiencia, Correa salió de la vivienda alrededor de las 3:00 a. m. del mismo domingo y tomó un taxi con rumbo al distrito de Barú.

El conductor declaró que su pasajero aparentaba estar desorientado, cambiaba con frecuencia el destino indicado y parecía bajo los efectos del alcohol. Esa versión forma parte de las actuaciones examinadas por la Fiscalía.

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Horas después, a las 9:55 a. m., Correa se presentó ante unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en la Sala de Atención Ciudadana de Puerto Armuelles.

La institución informó que aprehendió a un hombre de 43 años presuntamente vinculado con el femicidio registrado en Las Lomas y que lo puso a disposición del Ministerio Público.

La audiencia de control de garantías se realizó al día siguiente, y la fiscal Salinas pidió que el caso se calificara de forma provisional como femicidio agravado y solicitó la detención preventiva.

La víctima era madre de dos hijos y su familia pide ayuda para trasladar sus cenizas

Fernández González era madre de dos hijos, una joven de 20 años y un niño de siete.

La mujer Había llegado a Panamá desde Colombia y, según la información difundida, primero intentó obtener ingresos con la venta artesanal de empanadas.

No obstante, la mujer atravesaba dificultades económicas y buscaba sostener a sus hijos.

Otro de los detalles que será analizado por las autoridades panameñas es que la colombiana le había expresado a su hija mayor preocupación por la situación económica y temor por el comportamiento de su pareja.

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La familia de la víctima difundió una solicitud de ayuda económica para cubrir los gastos de cremación y trasladar sus cenizas a Cali, ciudad de origen de Fernández González.