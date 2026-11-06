Mexican Week reúne a más de 40 restaurantes en Bogotá con platos especiales a $ 25.000 hasta este domingo 8 de noviembre

Más de 40 restaurantes de Bogotá participan la Mexican Week, el festival gastronómico que se extiende hasta el domingo 8 de noviembre y que busca poner en el centro de la mesa una cocina que va bastante más allá del taco.

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Más de 40 restaurantes de Bogotá participan la Mexican Week, el festival gastronómico que se extiende hasta el domingo 8 de noviembre y que busca poner en el centro de la mesa una cocina que va bastante más allá del taco. Los establecimientos participantes ofrecen un plato de edición especial a $ 25.000, con preparaciones diseñadas exclusivamente para el evento.

La propuesta es del chef Andrés Ospina, creador de la iniciativa a través de su marca Week y un equipo de creadores de contenido gastronómico. El festival reúne tradiciones culinarias de México y las lleva a distintos barrios de Bogotá, con el objetivo de ampliar la forma en que los colombianos se acercan a esa gastronomía y de fortalecer el intercambio entre los dos países.

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El pozole, los chilaquiles y las chimichangas toman protagonismo en la capital colombiana

La cocina mexicana tiene un catálogo amplio de preparaciones que, pese a su arraigo cultural, suelen quedar opacadas por el taco en los circuitos gastronómicos internacionales.

La cocina mexicana tiene un catálogo amplio de preparaciones que, pese a su arraigo cultural, suelen quedar opacadas por el taco en los circuitos gastronómicos internacionales. El pozole, las enchiladas, los chilaquiles, los burritos, las chimichangas, las quesadillas y los nachos son parte de ese universo que combina ingredientes, técnicas y tradiciones regionales propias de distintas zonas del país azteca.

Mexican Week apunta precisamente a ese repertorio menos visible. Cada restaurante inscrito diseñó una creación especial para el festival que refleja su identidad y su lectura particular de la cocina mexicana, con libertad para combinar tradición e innovación. El precio unificado de $ 25.000 por plato busca que el acceso a esas propuestas no sea una barrera para el público.

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40 restaurantes participan con platos exclusivos a $ 25.000

"Mexican Week nace con la misión de destacar la riqueza de la gastronomía mexicana, convertir la comida en una experiencia y apoyar a los restaurantes locales", afirmó Andrés Ospina, creador de la Mexican Week en Bogotá

Entre los establecimientos que forman parte de esta edición figuran Xarape Mx, Que Chingón, María Bonita Restaurante, Majo Taquería, Sexy Seoul, Ta Cabrón, Taquería Mi Rey, Bombay, Catrina Taquería, Mero Burrito, Chiles, Merotaco, Master Taquería, DF Taquería y Rosa Mexicana, entre más de cuarenta en total. La variedad de propuestas permite recorrer distintas interpretaciones de la gastronomía mexicana sin salir de la ciudad.

“Mexican Week nace con la misión de destacar la riqueza de la gastronomía mexicana, convertir la comida en una experiencia y apoyar a los restaurantes locales”, afirmó Ospina. “Queremos que más personas se animen a descubrir la diversidad de sus platos, que los establecimientos puedan mostrar su creatividad y que el público encuentre nuevas razones para acercarse a esta cultura gastronómica”, añadió el chef y organizador del festival.

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El festival funciona como plataforma de visibilidad para los restaurantes participantes

Entre los establecimientos que forman parte de esta edición figuran Xarape Mx, Que Chingón, María Bonita Restaurante, Majo Taquería, Sexy Seoul, Ta Cabrón, Taquería Mi Rey, Bombay, Catrina Taquería, Mero Burrito, Chiles, Merotaco, Master Taquería, DF Taquería y Rosa Mexicana.

Más allá del consumidor final, la iniciativa tiene un componente de apoyo al sector gastronómico local. Al inscribirse, los restaurantes acceden a una plataforma de difusión que amplifica su presencia y los vincula a un evento con convocatoria propia. Para establecimientos especializados en cocina mexicana —varios de ellos de escala mediana o pequeña—, esa visibilidad forma parte del valor del festival.

La combinación de un precio accesible y una oferta diversificada en más de 40 puntos de la ciudad configura una dinámica que incentiva la visita a los restaurantes durante los días del evento y pone en circulación preparaciones que no siempre están disponibles en el menú habitual.

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Cómo encontrar los restaurantes del festival

Para participar, basta con visitar cualquiera de los restaurantes inscritos antes del 8 de noviembre y solicitar el plato especial de Mexican Week. La lista completa de establecimientos y las actualizaciones del festival están disponibles en la cuenta de Instagram @festivalesweek.