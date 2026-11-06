Paloma Valencia pidió investigar a Gustavo Petro por las denuncias de Deicy Jiménez, que lo acusó de entregar contratos a cambio de favores sexuales: “El delito está probado"

Paloma Valencia pidió que se investiguen las conductas que habría cometido el expresidente Gustavo Petro, en el caso de Deicy Jiménez - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Con fuertes señalamientos en sus redes sociales, la exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia afirmó que “el delito de Gustavo Petro está probado” tras las denuncias de la extrabajadora sexual y excontratista Deicy Jiménez sobre un presunto intercambio de favores íntimos por contratos estatales.

La excongresista, en su perfil de X, pidió que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia avancen en las actuaciones abiertas para esclarecer el caso: del que se conoció en la noche del miércoles 4 de noviembre un video en el que aparecen tanto Petro como Jiménez.

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A través de las redes sociales, la exsenadora Paloma Valencia se refirió al escándalo que protagoniza expresidente Gustavo Petro por las denuncias de la extrabajadora sexual Deicy Jiménez - crédito @PalomaValenciaL/X

Para Valencia, los contratos que figuran en distintas entidades públicas, el video divulgado por la denunciante y un supuesto chat atribuido al exmandatario con la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, conforman elementos suficientes para que intervengan las autoridades.

“El delito de Gustavo Petro está probado. El actual director del Dapre ha denunciado que decenas de mujeres fueron vinculadas mediante contratos de prestación de servicios con el fin de mantener cercanía íntima con el entonces presidente Petro”, afirmó la excongresista en la plataforma digital, en relación con estas graves denuncias.

En ese orden de ideas, la excongresista se refirió a los contratos que Jiménez habría recibido en el Senado, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y el Dapre. Y, en relación con el material audiovisual difundido por la mujer, Valencia aseguró que la grabación demuestra que mantuvo una relación íntima con el expresidente.

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En otro de los mensajes en su perfil de X, la excongresista Paloma Valencia habló de "cosificación" y "corrupción" por parte del expresidente Gustavo Petro - crédito @PalomaValenciaL/X

Paloma Valencia pidió que se investigue un supuesto uso de recursos públicos

En su pronunciamiento, diferenció la vida personal de Petro de las denuncias sobre una posible intervención en decisiones de contratación estatal. “No se trata de la vida privada de nadie. Se trata del uso del poder público y del dinero de los colombianos para reducir a mujeres jóvenes a objetos de placer a cambio de contratos del Estado”, señaló Valencia.

La dirigente del Centro Democrático, en consecuencia, calificó los hechos denunciados como una presunta forma de “cosificación”, “abuso” y “corrupción”. A su vez, sostuvo que las instituciones judiciales deben establecer si hubo una relación entre las contrataciones y los encuentros personales que Jiménez relató ante medios y autoridades.

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“Las denuncias de Deicy Jiménez y el hallazgo de decenas de contratos en el Dapre exigen respuesta judicial inmediata y transparente. La dignidad de las mujeres y la integridad de la República no se negocian”, indicó la política caucana, cercana al expresidente Álvaro Uribe y que fue fuerte opositora del exmandatario en su gobierno.

A través de sus redes sociales, la excontratista Deicy Jiménez ha compartido postales de su presencia en instalaciones oficiales, como la Casa de Nariño - crédito @deicyjimenez_/Instagram

En sus reflexiones en las redes sociales, la exsenadora también cuestionó el uso de fondos públicos en caso de que las acusaciones sean corroboradas. “Usar el poder y la plata de los colombianos para convertir a mujeres jóvenes en objetos de placer a cambio de contratos no es vida privada: es cosificación, abuso y corrupción”, declaró.

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Chat atribuido a Gustavo Petro y Angie Rodríguez elevó la controversia

El caso tomó aún más fuerza después de la divulgación de un supuesto intercambio de mensajes entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez a través de la aplicación Line. El entonces mandatario habría enviado a la funcionaria un archivo con el nombre de Deicy Jiménez y un mensaje sobre su continuidad contractual en el Ministerio del Interior.

“Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de Mininterior”, dice el mensaje atribuido a Petro, al que Rodríguez habría respondido sin titubeos: “Perfecto señor presidente”. La conversación, cuya autenticidad deberá ser verificada en las investigaciones correspondientes, habría ocurrido el 12 de diciembre de 2025.

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Con este extenso mensaje en X, el expresidente Gustavo Petro reaccionó al video dado a conocer Deicy Jiménez y alegó en su defensa que el clip no ha sido analizado por un perito judicial - crédito @petrogustavo/X

Para ese momento, Jiménez tenía un contrato vigente con el Ministerio del Interior por $11 millones. De acuerdo con la información difundida, el 23 de enero de 2026 firmó una nueva vinculación por $ 30 millones; en un asunto que para Valencia reforzaría la necesidad de que los organismos de control y la justicia determinen responsabilidades.

Petro negó haber usado contratos para obtener beneficios personales

En relación con las denuncias de Jiménez en su contra, el expresidente Petro rechazó los señalamientos y aseguró que nunca utilizó la contratación estatal para obtener favores de carácter personal. Tras la publicación del video de la extrabajadora sexual, sostuvo que el material no contaba con una revisión pericial ni valorado por un juez.

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“Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo”, destacó Petro en un mensaje difundido en su cuenta de X, a lo que se suma la defensa del exmandatario, que cuestionó que el video divulgado pruebe una conducta penal de su parte.