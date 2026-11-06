Dólar hoy 6 de noviembre de 2026: la divisa empieza la jornada al alza, se cotiza en $3.237

El dólar en Colombia inició el 6 de noviembre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado de $3.228,26, $7,07 por encima de la jornada anterior - crédito Dado Ruvic/Reuters

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La Tasa Representativa del Mercado (TRM) del dólar en Colombia para este viernes 6 de noviembre se fijó en $3.228,26, lo que representó un aumento de $7,07 frente a los $3.221,19 del jueves. Frente al cierre de la semana anterior, la referencia oficial acumuló una subida de $61,35.

La jornada estuvo marcada por la expectativa ante la publicación del informe de empleo no agrícola de Estados Unidos, un dato que los mercados siguieron para anticipar las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés. Las proyecciones del mercado apuntaban a la creación de 65.000 empleos en octubre y a una tasa de desempleo de 4,2%.

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En las operaciones de apertura, la divisa inició en $3.237, con una diferencia de $8,74 respecto de la TRM. El precio osciló entre $3.232 y $3.237, en una jornada que coincidió con una búsqueda de activos de refugio tras las caídas de las acciones tecnológicas y de empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve avance de 0,03%, aunque en comparación con el año anterior, su valor ha experimentado una significativa bajada de -12,68%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento significativo en su valor. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 53,61%, muy por encima de la volatilidad de referencia de 15,9%, lo que indica un alto nivel de inestabilidad en el mercado cambiario.

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El empleo de Estados Unidos quedó en el centro de las decisiones del mercado

El informe de empleo de Estados Unidos podía modificar las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal y el comportamiento del dólar - crédito Andrew Kelly/Reuters

El presidente de Asoblockchain, Camilo Suárez, señaló que el comportamiento del dólar dependía en buena medida de los datos laborales que se conocieran en Estados Unidos.

“El dato capaz de cambiar el libreto llega desde Estados Unidos. El mercado espera que en octubre se hayan creado 65.000 empleos, después de apenas 29.000 en septiembre, y que el desempleo permanezca en 4,2%”, dijo Suárez a Infobae Colombia.

El analista agregó que una cifra superior a la prevista podía elevar las expectativas de una nueva subida de tasas de la Fed en diciembre. “Si el informe sorprende al alza, aumentaría la expectativa de otra subida de tasas de la Reserva Federal en diciembre y el dólar podría fortalecerse. Un dato flojo produciría el efecto contrario”, afirmó.

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Para la sesión, Suárez estimó una apertura entre $3.220 y $3.240, con un rango de negociación entre $3.205 y $3.255. También advirtió que el nivel de $3.230 sería una referencia para los operadores: mantenerse por debajo de ese valor podía dar margen al peso colombiano, mientras que una cotización superior a $3.250 reflejaría una mayor presión compradora.

La caída del petróleo y el riesgo fiscal también presionan al peso colombiano

La caída semanal del petróleo Brent podía reducir el respaldo del peso colombiano al afectar el valor de las exportaciones energéticas - crédito Dado Ruvic/Reuters

La analista de mercados de Eqqual Planeación Financiera, Sajamaya Vallejo, indicó que la cotización de la moneda estadounidense estuvo influida por el informe de empleo, el petróleo y las condiciones fiscales de Colombia.

“La dirección dependerá principalmente de la reacción de los mercados al informe de empleo estadounidense y del comportamiento de los flujos de inversión”, expresó Vallejo a Infobae Colombia.

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La experta señaló que el mercado esperaba volatilidad elevada y calculó un rango de negociación entre $3.205 y $3.275. Entre los niveles de soporte ubicó las zonas de $3.208 a $3.215 y de $3.195 a $3.205. Las resistencias, en tanto, se situaban entre $3.240 y $3.245, además de los niveles de $3.255 y $3.275.

Vallejo sostuvo que la caída semanal del crudo Brent, que rondaba el 12% pese a una recuperación hacia los USD 99 y USD 100 por barril, podía limitar el respaldo externo al peso. “Para Colombia, la combinación es compleja: mientras la aversión al riesgo puede aumentar la demanda de dólares, la caída del petróleo reduce las perspectivas de ingresos externos del sector energético y puede limitar la fortaleza del peso”, explicó.

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La analista también incluyó entre los factores locales las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, la discusión de la Ley de Rescate Económico y la compra directa de USD 2.000 millones que el Banco de la República autorizó al Gobierno nacional para fortalecer las reservas internacionales.

Grupo Cibest prevé que el dólar se mueva entre $3.120 y $3.300 durante noviembre

El Grupo Cibest estimó que el dólar podría ubicarse entre $3.120 y $3.300 en noviembre, mientras una señal de ajuste fiscal creíble podría mejorar el atractivo del peso colombiano - crédito Grupo Cibest

El Informe Mensual del Mercado Cambiario del Grupo Cibest, al que pertenece Bancolombia, proyectó que el dólar oscilará durante noviembre entre $3.120 y $3.300.

“Anticipamos que el USDCOP se ubicará entre COP 3.120 y COP 3.300 durante noviembre, en un contexto de expectativa por el plan de ajuste fiscal y la próxima reunión de política monetaria del Banco de la República en diciembre”, se indicó en el documento.

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El reporte advirtió que los principales riesgos externos al alza se relacionan con la política monetaria de la F. Según el Grupo Cibest, miembros del Comité Federal de Mercado Abierto han defendido la necesidad de sostener una política restrictiva ante la fortaleza de la actividad económica y las presiones inflacionarias en Estados Unidos.

El documento planteó que una señal de ajuste fiscal con respaldo suficiente podría reducir la prima de riesgo de Colombia. “Una señal de ajuste fiscal creíble podría contener la prima de riesgo en Colombia y favorecer el atractivo del peso colombiano”, señaló el informe.

Para los hogares y empresas con pagos, deudas o compras internacionales, Suárez recomendó comparar las tasas y comisiones antes de adquirir divisas. “Comprar por partes ayuda a repartir el riesgo”, afirmó.

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