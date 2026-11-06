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Jhon Arias marcó doblete con Palmeiras en la goleada ante Remo y así lo calificaron en Brasil: “Uno de sus mejores días”

El mediocampista ofensivo de la selección Colombia se destacó en la goleada del cuadro de São Paulo ante Remo

El delantero de la selección Colombia brilló en la goleada ante Remo-crédito @WinSportsTV/X
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Jhon Arias sigue brillando en el fútbol brasileño: el 5 de noviembre de 2026, Palmeiras goleó al Remo por 6-1 con doblete de la estrella de la selección Colombia y aún sueña con arrebatarle el liderato para el título del campeonato brasileño al Flamengo.

Arias fue una de las grandes figuras en el 6-1 del cuadro dirigido por el portugués Abel Ferrera al anotar su doblete en tal solo 10 minutos y abrir el camino de la goleada para que el equipo paulista llegar a los 73 puntos a falta de cuatro fechas para que finalice la Serie A de Brasil y con un duelo pendiente Palmeiras vs. Flamengo que podría definir el título.

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El delantero de la selección Colombia fue la gran figura para el Verde, que no quiere perderle pisada al Flamengo-crédito @Palmeiras/X
El delantero de la selección Colombia fue la gran figura para el Verde, que no quiere perderle pisada al Flamengo-crédito @Palmeiras/X

Por esta razón, el portal Globo Esporte destacó el doblete del exjugador de Fluminense y Wolverhampton de la siguiente forma y le otorgó una puntuación de 9 puntos sobre 10:

“Uno de los mejores días del colombiano. Si bien es cierto que jugaba contra un rival más débil, solo necesitó 13 minutos para marcar dos goles. En ambos, estuvo bien posicionado: a los 3 minutos, aprovechando un rebote de Vítor Roque, y a los 13 minutos, rematando un centro de Khellven”, dijeron.

El diario brasileño le dio una de las calificaciones más altas a la estrella de la selección Colombia tras su doblete-crédito Globo Esporte
El diario brasileño le dio una de las calificaciones más altas a la estrella de la selección Colombia tras su doblete-crédito Globo Esporte

Más calificaciones de la prensa brasileña a Jhon Arias

Arias fue destacado por parte de la prensa brasileña-crédito Gazeta Esportiva
Arias fue destacado por parte de la prensa brasileña-crédito Gazeta Esportiva

Por su parte, la periodista Victoria Romanelli destacó la labor en Gazeta Esportiva del delantero Jhon Arias con los datos que proporcionó Sofascore (que lo hizo con base en los datos de la aplicación deportiva) y dijo lo siguiente:

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“Palmeiras realizó un buen partido en conjunto, pero Jhon Arias destacó. El colombiano inspiró desde el inicio y, antes de los 15 minutos, el número 11 ya había marcado dos goles. En los 45 minutos que estuvo en la cancha, realizó un disparo más y dio dos pases clave. Además, según Sofascore, tuvo un porcentaje de pases completados del 93%”, dijo.

Jhon Arias espera el llamado de la selección Colombia para la doble fecha FIFA ante Chile-crédito Portal do Palestra
Jhon Arias espera el llamado de la selección Colombia para la doble fecha FIFA ante Chile-crédito Portal do Palestra

El medio partidario Portal do Palestra con el análisis del periodista Thiago Gomes dijo que Arias fue uno de los mejores del partido:

“Jhon Arias — 9. El nombre del partido. Dos goles en 14 minutos, un centro en el tercero, un pase en el cuarto y 45 minutos que justificaron la elección de Abel. Descansó en el descanso”, explicaron.

Así fue el doblete de Jhon Arias

El delantero de la selección Colombia fue la gran figura para el Verde, que no quiere perderle pisada al Flamengo-crédito @Palmeiras/X
El delantero de la selección Colombia fue la gran figura para el Verde, que no quiere perderle pisada al Flamengo-crédito @Palmeiras/X

Jhon Arias marcó un doblete en el triunfo 6-1 de Palmeiras sobre Remo por la fecha 34 del Brasileirao. El extremo colombiano anotó en los minutos 4 y 14, terminó con una sequía goleadora que se extendía desde comienzos de agosto y fue sustituido en el descanso.

Palmeiras llegó a 73 puntos y conserva el segundo lugar del torneo, a tres unidades de Flamengo, líder del campeonato. El equipo paulista todavía tiene pendiente un enfrentamiento directo contra el conjunto carioca y mantiene sus opciones de conquistar el título.

Arias alcanzó 10 goles desde su llegada al club, seis de ellos en el Brasileirao. Mauricio amplió la ventaja en el minuto 21 y un autogol de Marcelinho puso el 4-0 al 36; en el segundo tiempo marcaron Flaco López y Felipe Anderson, mientras que Zé Welison descontó para Remo en el 90+2.

El entrenador Abel Ferreira retiró al colombiano durante el entretiempo para dosificar sus cargas físicas y reservarlo para los próximos compromisos. El siguiente partido de Palmeiras será la vuelta de la semifinal de la Copa de Brasil contra Vasco da Gama, el 8 de noviembre de 2026 en el Nu Bank Parque, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), serie que el conjunto paulista gana 1-0 tras el encuentro de ida.

A continuación, este es el calendario que tendrá en noviembre de 2026 el cuadro de São Paulo, en el cual se destaca la final de la Copa Libertadores, el 28 de noviembre de 2026, ante Estudiantes de la Plata en el estadio Centenario de Montevideo (Uruguay):

  • 8 de noviembre de 2026 - Copa de Brasil: Vasco vs. Palmeiras
  • 18 de noviembre de 2026 - Serie A de Brasil: Cruzeiro vs. Palmeiras
  • 21 de noviembre de 2026 - Serie A de Brasil: Palmeiras vs. Flamengo
  • 28 de noviembre de 2026 - Final Copa Libertadores: Palmeiras (Brasil) vs. Estudiantes de La Plata (Argentina)

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