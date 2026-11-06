Juan David Cabal, futbolista colombiano, recibió fuerte advertencia de su director técnico en la Juventus, en pleno partido: “Te daré un puñetazo”

Luciano Spaletti, director técnico de la Juventus, y su regaño al colombiano Juan David Cabal - crédito Juventus/TNT Sports

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Luciano Spalletti reprendió a Juan David Cabal durante el triunfo 2-1 de Juventus ante AZ Alkmaar, el jueves 5 de noviembre de 2026, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Europa League. El director técnico italiano reaccionó en los minutos finales después de que el defensor colombiano quedara fuera de su posición en una jugada que terminó con un gol anulado al equipo neerlandés.

Cabal ingresó en el segundo tiempo en lugar de Andrea Cambiaso, cuando Juventus ya ganaba 2-0 en el AFAS Stadion de Alkmaar. Teun Koopmeiners abrió el marcador a los 19 minutos y Randal Kolo Muani amplió la diferencia a los 37. Sin embargo, el descuento de Mexx Meerdink, a los 88, modificó el cierre de un encuentro que parecía controlado por el conjunto italiano.

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El lateral colombiano quedó involucrado en dos acciones defensivas que elevaron la tensión en Juventus. La primera se produjo en la jugada del 1-2, cuando la defensa no logró seguir la llegada de Meerdink al área. Poco después, Cabal apareció desubicado en otra transición ofensiva del AZ que concluyó con un empate invalidado por fuera de juego.

La acción que generó el enojo de Spalletti

El reclamo de Spalletti se produjo al final de esa segunda llegada del AZ Alkmaar. Según informó La Gazzetta dello Sport en las postrimerías del juego, Cabal permitió que un rival atacara el espacio a su espalda al quedar lejos de su zona defensiva. La acción terminó con una definición que no subió al marcador por posición adelantada, pero expuso otra desconcentración de Juventus en un tramo decisivo del partido.

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La traducción de labios realizada por la Gazzetta sobre el regaño que recibió el colombiano Juan David Cabal - crédito @The_AJC_

El entrenador italiano ya había expresado su inconformidad por la pérdida de concentración de su equipo y encaró al colombiano sobre el campo. “Te daré un puñetazo si lo haces de nuevo”. La frase fue captada en la transmisión y reflejó el malestar del técnico por una secuencia que, de haber terminado en gol válido, habría puesto en riesgo los tres puntos.

Los registros de FotMob permiten resumir la participación de Cabal en un cierre incómodo para el defensor:

Recibió una tarjeta amarilla a los 90+4 por una falta para cortar un avance del AZ Alkmaar.

Juventus terminó el partido con menos posesión que el local, que controló el 56% del balón.

El equipo neerlandés acumuló 18 remates, frente a nueve de Juventus, y generó presión en el tramo final.

Las cifras no explican por sí solas el enojo de Spalletti, pero sí dan contexto a una noche en la que Juventus perdió control territorial después de haber construido una ventaja de dos goles.

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Jhon Lucumí y Juan David Cabal los colombianos que juegan en la Juventus - crédito @SerieA

El problema específico de Cabal no fue una pérdida de balón en el descuento de Meerdink —esa acción comenzó con un error de Lloyd Kelly—, sino su ubicación en la jugada posterior que terminó con el gol anulado.

Las declaraciones de Spalletti y el panorama de Juventus

Después del partido, Spalletti evitó individualizar públicamente a Cabal y puso el foco en el trabajo colectivo de su defensa. El técnico italiano destacó a Jhon Lucumí, quien también es jugador colombiano, fue titular y completó el encuentro, por una labor menos visible en el funcionamiento de Juventus.

“No quiero hacer distinciones porque también hay quienes hicieron un trabajo sucio y lo hicieron bien, como Lucumí o Kalulu. Son señales muy positivas, pero lo que importa es que fuimos a su mitad del campo marcando hombre a hombre, y entonces obviamente hay algunos riesgos”, afirmó Spalletti en zona mixta con distintos medios de comunicación.

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Luciano Spaletti, director técnico de la Juventus, después del partido de Europa League - crédito EsteNews

La victoria dejó a Juventus con 10 puntos tras cuatro jornadas de la Europa League y reforzó sus opciones de avanzar directamente a los octavos de final. Para Cabal, el episodio representa una advertencia en medio de su intento por recuperar continuidad en el equipo dirigido por Spalletti.

El próximo compromiso será el domingo 8 de noviembre, cuando Juventus visite a Fiorentina por la Serie A. El cuadro de Turín ocupa el séptimo lugar con 17 puntos, a 11 del líder Lazio y a seis unidades de los puestos de clasificación para la Liga de Campeones.