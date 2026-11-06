Colombia

Carlos Antonio Vélez alertó por las falencias defensivas de Nacional, América y Junior: “Que no se engañe nadie”

El periodista afirmó que los tres clasificados hasta ahora al torneo continental presentan problemas para recuperar la pelota y podrían repetir resultados adversos fuera de Colombia

Vélez cuestionó el comentario de Falcao García sobre el desarrollo y crecimiento del FPC-crédito Mariano Vimos/Colprensa
Carlos Antonio Vélez ha sido crítico del nivel de los equipos colombianos en los torneos internacionales - crédito Mariano Vimos/Colprensa
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El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez lanzó una advertencia para los equipos colombianos que, hasta el momento, tienen asegurado su lugar en la Copa Libertadores 2027, en la que aún están en disputa dos de los cuatro cupos que la Conmebol entrega a la Liga BetPlay.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, sostuvo que Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla presentan deficiencias defensivas que podrían comprometer sus aspiraciones en el plano internacional: “Que no se engañe nadie…”.

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El analista centró su comentario en la distancia que, a su juicio, existe entre el rendimiento suficiente para competir en el torneo local y las exigencias de la competencia continental, pues en los últimos años son pocos los que realmente han destacado, en especial en la Copa Libertadores porque, desde 2023, ningún equipo alcanza los cuartos de final.

Carlos Antonio Vélez
Carlos Antonio Vélez criticó que tres de los equipos más importantes en Colombia no sepan defender - crédito @velezfutbol/X

Vélez apuntó a la falta de apoyo defensivo en Atlético Nacional

Sobre Atlético Nacional, que es líder del campeonato y en la reclasificación, el comentarista afirmó que el equipo muestra una falta de trabajo que consideró evidente. También cuestionó la disposición defensiva de varios futbolistas cuando el conjunto no tiene la pelota.

Para Vélez, una parte reducida de la nómina y el arquero Franco Armani cargan con la mayor parte de las acciones defensivas. “Todo el peso de los ataques rivales lo soportan seis y el arquero”, sostuvo.

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Atlético Nacional
Atlético Nacional se aseguró cupo a la Copa Libertadores por la reclasificación - crédito Atlético Nacional

El periodista señaló que algunos jugadores no ayudan ni ayudarán en la recuperación, una situación que, según su visión, limita la capacidad del equipo para responder ante ataques sostenidos de los rivales, dado el perfil ofensivo del esquema táctico de Lucas González.

América fue cuestionado por ceder la iniciativa ante Millonarios

El análisis de Carlos Antonio Vélez también incluyó al América de Cali, al que tomó como referencia por su actuación contra Millonarios en el empate sin goles en El Campín. El periodista afirmó que el equipo cedió terreno e iniciativa a su rival durante ese encuentro.

En su publicación, criticó el comportamiento de los equipos que se repliegan lejos de la zona de control del balón. A su juicio, esa postura reduce las posibilidades de competir debido a la pérdida de equilibrio entre las tareas defensivas y la salida ofensiva.

Cúcuta quiere ratificarse dentro de los 8 y América recuperar el liderato del campeonato colombiano-crédito Schneyder Mendoza/Colprensa
América de Cali se vio mal en el encuentro frente a Millonarios, que terminó con empate sin goles -crédito Schneyder Mendoza/Colprensa

“El que juega hundido lejos del control del balón no compite por falta de equilibrio”, expresó. Vélez añadió que, aunque América puede comprometer a más jugadores en la marca, si no logra oponer resistencia con el balón, ofrece ventajas al adversario.

Junior debe empezar a armarse “desde cero”

El señalamiento más amplio del mensaje estuvo dirigido a Junior de Barranquilla. Vélez afirmó que el equipo debe comenzar desde cero porque, en su opinión, no cuenta con una base consolidada para encarar el desafío continental tras el fracaso en el segundo semestre de 2026.

“Junior arranca de cero porque nada tiene”, escribió el comentarista, sin profundizar en nombres de jugadores, posibles incorporaciones o decisiones internas que deberían adoptarse por el mal momento deportivo.

La observación apuntó a una necesidad de corrección previa a la Libertadores. Vélez sostuvo que los equipos no deberían asumir que lo realizado en la liga colombiana será suficiente para competir fuera del país, dado el bajo nivel del campeonato local.

Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla quedó afuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y perdió la opción de defender el bicampeonato - crédito Colprensa

El periodista concluyó su publicación con un llamado dirigido a las directivas y los cuerpos técnicos de los tres clubes. Señaló que Nacional, América y Junior aún tienen tiempo para corregir las falencias que identificó.

“Si creen que con lo que en la liga sirve y alcanza, afuera es suficiente, apostarán por otra eliminación tempranera”, afirmó Vélez y sostuvo que los equipos deben dejar de postergar las decisiones y trabajar en ajustes para llegar con mayores garantías al certamen: “Aún tienen tiempo”.

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