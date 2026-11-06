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El colombiano Camilo Durán anotó doblete con el Celtic en la Europa League: así lo calificó la prensa en Escocia

El delantero samario entró en el segundo tiempo de la remontada del cuadro de Glasgow en el segundo torneo de clubes más importante del Viejo Continente

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El 5 de noviembre de 2026, a la espera de la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA para los duelos ante Chile, el atacante Camilo Durán volvió a ser la gran figura para uno de los equipos más importantes de Escocia al anotar doblete ante el Besiktas de Turquía por la fase de liga de la UEFA Europa League.

Esta vez, el exdelantero del FK Qarabağ de Azerbaiyán y llamado en la última convocatoria de la selección Colombia en los partidos ante México, Paraguay y Perú apareció desde el banco de los suplentes para reemplazar a su compañero James Forrest y ser la gran figura de la noche en el estadio Celtic Park.

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Camilo Durán celebrando junto a la hinchada del Celtic y sus compañeros en la remontada ante el Besiktas de Turquía por la Europa League-crédito Russell Cheyne/REUTERS
Camilo Durán celebrando junto a la hinchada del Celtic y sus compañeros en la remontada ante el Besiktas de Turquía por la Europa League-crédito Russell Cheyne/REUTERS

En este contexto, el diario escocés The Scottish Sun, a través del periodista David Friel, calificó con 8 puntos la actuación de Camilo Durán y destacó su contundencia frente al arco:

El delantero samario se reportó con doblete en Escocia en la Europa League-crédito The Sun
El delantero samario se reportó con doblete en Escocia en la Europa League-crédito The Sun

“Doblete clínico saliendo del banquillo y suma 13 goles en la temporada”, dijo.

Además el diario escocés lo calificó como un jugador que “atrae la buena suerte” en el buen rendimiento del equipo y la victoria de los verdiblancos:

“El talismán Durán continuó con su racha goleadora, anotando un doblete espectacular que se sumó al golazo de larga distancia de Orkun Kökçü, con el que el capitán del Besiktas, que regresaba al equipo, pensó que había conseguido un punto para los visitantes”, detallaron.

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Durán recibió la calificación más alta por parte de la prensa de Escocia-crédito The Sun
Durán recibió la calificación más alta por parte de la prensa de Escocia-crédito The Sun

Por su parte, el diario Glasgow World detalló que el delantero debió ser titular en el juego ante el equipo turco, ya que con su doblete demostró las capacidades para iniciar desde el comienzo del encuentro, cuestionando la decisión técnica de Martin O’Neill. Glasgow World le otorgó 7 puntos:

“Camilo Durán: 7 - Entró en lugar de Forrest y demostró por qué debió haber sido titular. Una carrera y definición perfectas pusieron el 2-2 en el marcador y luego volvió a aparecer con el gol de la victoria”, explicaron.

Así fue la victoria del Celtic de Escocia ante el Besiktas

Camilo Durán en la celebración de su gol-crédito Russell Cheyne/REUTERS
Camilo Durán en la celebración de su gol-crédito Russell Cheyne/REUTERS

Celtic venció 3-2 a Besiktas en Glasgow con un doblete de Camilo Durán, quien ingresó en el segundo tiempo y le dio al equipo escocés su primer triunfo y sus primeros puntos en la Europa League. El delantero colombiano fue decisivo en la remontada.

El atacante, de 24 años, suma tres goles en la presente edición del torneo y 13 festejos en la temporada entre todas las competiciones. Antes había marcado en la derrota 4-1 frente a Benfica.

Besiktas se adelantó con un gol de Junior Olaitan al minuto 54, pero Callum Osmand igualó en el 62, poco después de que Durán entrara al campo. El colombiano puso el 2-1 a los 78 minutos tras recibir un pase al espacio de Osmand, superar al arquero con su control y definir frente al arco vacío.

Orkun Kokcu empató con un remate desde fuera del área en el minuto 85. Dos minutos después, Durán aprovechó una jugada iniciada por Kieran Tierney, controló el balón pese a la marca de un defensor y marcó el tanto definitivo.

Con el resultado, Celtic subió al puesto 32 de la fase de liga, una posición que no le permite avanzar directamente ni acceder a los playoffs, reservados para los equipos ubicados del noveno al vigesimocuarto lugar. Ahora, el Celtic volverá a la acción en el campeonato escocés cuando enfrente al Kilmarnock, el 8 de noviembre a las 11:00 a. m. (hora de Colombia), previo a la fecha FIFA. Luego jugará ante St. Mirren, el 21 de noviembre a las 10:00 a. m. (hora de Colombia) y su regreso a la Europa League será en la quinta jornada cuando visiten a Torreense en Portugal, el 26 de octubre de 2026.

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrán en el mes de noviembre:

  • 8 de noviembre de 2026 - Premiership de Escocia: Celtic vs. Kilmarnock
  • 21 de noviembre de 2026 - Premiership de Escocia: Celtic vs. St. Mirren
  • 26 de noviembre de 2026 - UEFA Europa League: Torreense (Portugal) vs. Celtic
  • 29 de noviembre de 2026 - Premiership de Escocia: Hearts vs. Celtic

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