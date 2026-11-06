Juan Pablo Montoya le tiró un sablazo a Ferrari por el roce entre Hamilton y Leclerc en México: “Están creando un ambiente maluco dentro del equipo”

Juan Pablo Montoya responsabilizó a Charles Leclerc por el incidente con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Ciudad de México - crédito Arquib

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Juan Pablo Montoya analizó en detalle el incidente entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton durante el Gran Premio de México, disputado el fin de semana pasado, y apuntó contra el monegasco como responsable principal de la maniobra que terminó por beneficiar al ganador de la carrera, Max Verstappen.

El expiloto colombiano, en su videpódcast MontoyAs, ofreció un análisis técnico del cruce entre ambos pilotos de Ferrari y cuestionó la gestión de la escudería italiana ante episodios de tensión interna que se repiten entre sus dos corredores.

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El episodio ocurrió cuando Leclerc intentó una maniobra por el interior sobre Hamilton en una curva donde, según la descripción de Montoya, el monegasco no tenía margen físico para completar el giro. “Para los comisarios es muy complicado analizar full a Leclerc, porque tú estás asumiendo que Leclerc no pudo voltear”, explicó el colombiano, quien atribuyó la responsabilidad del incidente a la velocidad de entrada del piloto de Ferrari y no a un supuesto cierre por parte de Hamilton.

Montoya detalló la mecánica de la maniobra y por qué, a su juicio, ambos pilotos terminaron comprometidos en la curva. “Si Leclerc hubiera frenado en un sitio más normal, Hamilton defiende en un sitio más normal. Porque si tú eres Hamilton con una curva a la izquierda, tú tienes que profundizarle a Leclerc para no dejarlo voltear”, señaló. Y agregó una frase que resume su lectura del episodio: “Leclerc forzó a Hamilton a ir tan adentro que los dos quedaron comprometidos y Max dijo: ‘Gracias’”.

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Montoya sostuvo que Leclerc entró sin margen para completar el giro y forzó a Hamilton a comprometerse en la curva - crédito Raquel Cunha/REUTERS

El colombiano explicó también por qué la penalización que recibieron ambos Ferrari no evitó que Verstappen heredara el liderato de la carrera. Según su cálculo, el equipo de Maranello esperaba que la sanción fuera suficiente para mantener la distancia sobre el neerlandés, pero el margen resultó insuficiente.

Un patrón de agresividad que solo aparece contra Hamilton

El expiloto colombiano afirmó que Charles Leclerc compite con mayor agresividad contra Lewis Hamilton que frente a otros rivales - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Montoya señaló que el estilo de manejo de Leclerc cambia según el rival que tenga al lado, una observación que, según él, explica buena parte de las críticas que recibió tras el incidente. “Leclerc le corre más duro y más agresivo y más a muerte a Lewis que a cualquier otro. Y eso todo el mundo se da cuenta y por eso se lo están criticando tanto”, afirmó.

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El colombiano retomó además la lectura que hizo el propio Hamilton sobre la forma de competir de su compañero de equipo, y la resumió en una frase que condensa su diagnóstico sobre el presente de la escudería italiana: “Cuando Hamilton pelea, pelea justo. Leclerc no, él prefiere estrellarse. Ferrari va a ser muy competitivo, pero están creando un ambiente maluco dentro del equipo”.

El excampeón de las 500 Millas de Indianápolis comparó esa conducta con episodios de su propia carrera, cuando competía contra Ralf Schumacher en su etapa en la Fórmula 1. “Yo era así. Ralf Schumacher era así. En mi época todos éramos así. Eso era normal”, reconoció, aunque remarcó una diferencia de fondo: “Donde estuviera corriendo con Max, Charles nunca hubiera frenado tan tarde. Charles frena tarde, pero Charles no pasa por el pasto. Pero como era Lewis, era a muerte”.

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Consultado sobre si ese comportamiento representa una falta de respeto hacia la estructura del equipo, Montoya coincidió en que la rivalidad entre compañeros responde a una lógica interna de jerarquía. “Uno al compañero le quiere ganar a muerte porque es como uno controla la evolución del equipo y la relación en el equipo y el estatus del equipo”, explicó.

Dudas sobre el poder real de Fred Vasseur dentro de Ferrari

Juan Pablo Montoya cuestionó el poder de decisión de Fred Vasseur dentro de Ferrari - crédito Go Nakamura/REUTERS

El expiloto evitó cargar toda la responsabilidad sobre el director del equipo, Fred Vasseur, al señalar que desconoce la estructura de decisión real dentro de la escudería italiana. “¿Cómo vas a juzgar a Fred sin saber qué está haciendo Fred? De afuera, tú dirías, asumirías que sí, que tiene que ser más duro. Pero sería muy injusto decir eso de Fred sin saber cómo opera Fred internamente”, sostuvo.

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Montoya planteó que la cadena de mando en Ferrari podría operar de forma distinta a la de otros equipos de punta, donde el jefe de escudería tiene autoridad absoluta. “Tú no ves a Fred como la persona única. Yo creo que si Fred quisiera hacer algo muy grande, tiene que decir: ‘Oiga’, llamar a la gente de arriba: ‘¿Puedo hacer esto?’. En cambio, tú sabes que Toto no tiene que hacer eso. Toto hace lo que sea”, comparó, en alusión a Toto Wolff, jefe de Mercedes.

La estructura de Red Bull bajo el mando de Laurent Mekies

Montoya destacó el ambiente de trabajo de Red Bull con Max Verstappen bajo la dirección de Laurent Mekies, tras las salidas de Christian Horner y Helmut Marko - crédito Adriano Machado/REUTERS

Montoya contrastó la situación de Ferrari con los cambios internos en Red Bull tras la salida de Christian Horner y Helmut Marko, hoy bajo la conducción de Laurent Mekies. “El trabajo que está haciendo Mekies es espectacular”, afirmó, aunque reconoció desconocer el funcionamiento exacto de la nueva jerarquía del equipo austríaco. “Antes tenías a Christian Horner acá y tenías a Marko acá. Ahora tienes a Mekies solamente y uno no sabe cómo funciona la estructura”, señaló.

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El expiloto destacó que, más allá de los cambios de organigrama, el ambiente laboral dentro del equipo parece haber mejorado bajo la nueva conducción. “Lo que Mekies sí está haciendo es un ambiente de trabajo muy bueno y la gente lo respeta mucho y lo quiere mucho”, sostuvo. Según Montoya, la imagen pública de Red Bull como un equipo de ambiente tenso no necesariamente refleja la realidad interna actual. “El Red Bull de afuera se ve como, uy, complicado, pero de pronto internamente es una chimba”, agregó.

El título de Kimi Antonelli y el debate sobre su mérito

El colombiano defendió el título de Kimi Antonelli con Mercedes y atribuyó las críticas a su mérito a la comparación con Max Verstappen - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Montoya también defendió el campeonato obtenido por Kimi Antonelli, piloto de Mercedes que se consagró como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1, tras una polémica generada en redes sociales sobre si su corona tiene el mismo valor que la de otros campeones. “Esto quiere decir que Schumacher no se merece los campeonatos, que Max no se merece los campeonatos. La lista es eterna, porque al fin y al cabo, normalmente el campeón del mundo es el que tiene el mejor carro”, argumentó el colombiano.

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El expiloto relativizó las críticas que calificaron a Antonelli como uno de los campeones “menos merecedores” de la última década y las atribuyó a un sesgo de comparación con la dominancia previa de Verstappen. “Tener a alguien tanto después de Max, tan cerca de Max, romper ese récord tan rápido, la gente está en shock y obviamente hay gente que es fan de Max y dice: ‘No, pero es que ganó por el carro’. Eso es normal, pero eso es parte del deporte”, explicó.

Montoya reconoció que la suerte acompañó a Antonelli en algunos tramos de la temporada, como ocurrió en México, donde el joven piloto terminó la carrera pese a un problema en el cárter del motor que Mercedes no había revelado públicamente. “Esta es la suerte del campeón. Donde hubiera sido George, se sale de la última curva y no llega a la meta”, comparó, en referencia a la temporada adversa que atravesó su compañero de equipo, George Russell.

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Pese a los contratiempos que marcaron el campeonato, Montoya proyectó una temporada de dominio para el joven piloto italiano de cara a las carreras restantes del calendario. “Yo creo que Antonelli va a ganar el resto de las carreras”, sostuvo el expiloto, en la previa del Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil, que se celebrará en Interlagos el próximo fin de semana.