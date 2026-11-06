Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Jessi Uribe estuvo en la semana de los Premios Heat celebrada por primera vez en México, y se llevó el premio a Mejor Artista de Regional - crédito @jessiuribe3/Instagram

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Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz encabezaron la presencia colombiana en la semana previa a la gala de los Premios Heat 2026, celebrada en Puerto Vallarta, México. Los tres artistas llegaron con nominaciones activas en la decimotercera edición de los galardones, que reconocen a lo más destacado de la música latina y que por primera vez se celebran en México.

Uribe participó en el showcase realizado el 3 de noviembre en la Explanada Vallarta, donde entró al escenario al son del mariachi para interpretar Dulce pecado, el tema que impulsó su carrera.

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El cantante interpretó su mayor éxito acompañado de un mariachi en la previa de la gala en Puerto Vallarta - crédito @ernestbuitron/Instagram

“Es una noche en la que se cumplen sueños, así que de verdad gracias por el cariño, por cada aplauso que entregan ustedes”, dijo el cantante, que llegó a la cita nominado a Mejor Artista Regional Popular. Uribe agradeció a los seguidores que viajaron desde Ciudad de México para verlo y aprovechó para hacer promoción de su más reciente lanzamiento, No es mi culpa.

Al cierre de su presentación, y a petición de uno de los conductores de la noche, el artista dedicó un mensaje a su esposa, la cantante Paola Jara, también postulada en la misma categoría: “Ella sabe que la amo, que me encanta vivir a su lado, que me encanta todo lo que pasa con ella en su carrera, en la casa conmigo, me encanta que esté todo el tiempo conmigo”.

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En la gala, Jessi se llevó el galardón a Mejor Artista Regional Popular.

Luis Alfonso abrió la noche con un homenaje a Yeison Jiménez

El cantante Luis Alfonso recordó a Yeison Jiménez durante su presentación en los Premios Heat - crédito cortesía equipo de prensa Luis Alfonso

El cantante nacido en Popayán inauguró el showcase con el tema Así es nuestro amor. Antes de interpretar Destino final, se la dedicó al fallecido cantante Yeison Jiménez: “La siguiente canción se la quiero dedicar a un amigo que hoy nos escucha desde el cielo. Para el gran Yeison Jiménez, un homenaje que nos dejó un legado que recordamos y seguimos llevando en alto en el gremio popular regional colombiano”.

Luis Alfonso continuó con Chismofilia y luego invitó al escenario a Miguel Bueno, con quien interpretó Culpable. El artista llegó a la semana Heat como ganador del Premio al Mejor Cantante Regional Popular en 2024 y este año repite nominación en la misma categoría.

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Los protagonistas de la alfombra roja, homenajes y nominados por Colombia

Luister La Voz se robó las miradas en la alfombra roja de los Premios Heat 2026 - crédito cortesía Noujau Sound

La agenda de Colombia en la semana Heat se extendió a otros nombres. En la alfombra roja y la entrega de los globos HEAT de la gala principal participaron Paola Jara, Jhon de la Torre, Luister Lavoz, Arelys Henao, Francy y Guayacán Orquesta.

Entre los homenajes de la noche figuró Piso 21, agrupación surgida en Medellín que acumula más de 16.000 millones de reproducciones globales, reconocida en esta edición junto a Olga Tañón, Banda MS, Los Ángeles Azules y Don René Camacho, director de La Arrolladora Banda El Limón.

Karol G lidera las nominaciones con diez candidaturas

Karol G encabeza como la colombiana con más nominaciones en los Premios Heat 2026 - crédito @karolg/Instagram

La artista colombiana con mayor presencia en la lista de nominados fue Karol G, que encabezó la edición 2026 con diez candidaturas, entre ellas Mejor Artista Femenino, Mejor Artista Urbano, Mejor Video por Papasito, Mejor Colaboración, Canción del Año y Álbum del Año por Tropicoqueta. Le siguió el puertorriqueño Bad Bunny, con nueve postulaciones.

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Otros artistas colombianos nominados en distintas categorías fueron Maluma, J Balvin, Manuel Turizo y Feid en Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Urbano; Carlos Vives, Silvestre Dangond y Fonseca en Mejor Artista Tropical; Grupo Niche y Guayacán Orquesta en Mejor Artista Salsa; y Ryan Castro y Beéle en Mejor Artista Urbano.

En la categoría Mejor Artista Región Andina, además de Luister La Voz, compitieron Greeicy, Mike Bahía, Miguel Bueno y Juan Duque. En Mejor Artista Regional Popular, junto a Jessi Uribe, Luis Alfonso y Paola Jara, también figuraron Pipe Bueno, Arelys Henao y Francy. El cantante Jhon de la Torre completó la lista con una nominación en la categoría Promesa Musical.

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