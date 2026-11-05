Manuela Ortiz confirmó el final de su relación con Nicolás Arrieta: “A veces las cosas simplemente no salen como uno quisiera”

La joven lo confirmó a través de un mensaje en redes sociales en el que se refirió con total madurez sobre la ruptura (@manuelaortizsantacruz/IG)

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Manuela Ortiz confirmó públicamente el fin de su relación con el creador de contenido Nicolás Arrieta a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que un seguidor comentó una publicación acerca del final de su romance con el youtuber.

Con palabras cargadas de nostalgia, pero sin señalar al otro, la joven comunicadora puso punto final a dos años de una relación que fue seguida de cerca por miles de fanáticos en el país, especialmente por la cercanía que mostraron durante el paso del bogotano por La casa de los famosos Colombia.

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Y es que durante las últimas semanas, los seguidores de la pareja comenzaron a notar cambios en su dinámica habitual en redes sociales. Arrieta y Ortiz, quienes solían compartir momentos juntos y hacer transmisiones en vivo, dejaron de aparecer el uno junto al otro, lo que generó una ola de preguntas entre sus seguidores.

Manuela Ortiz compartió un mensaje ante la pregunta de un seguidor que pedía aclarar las razones por las que pusieron punto final a su romance (@manuelaortizsantacruz/IG)

La situación tomó más fuerza cuando Manuela publicó un video de su disfraz de Halloween. La influenciadora apareció vestida de conejita rosada, acompañada de varias personas, pero Nicolás no estaba entre ellas. El detalle no pasó inadvertido y los comentarios sobre el estado de la relación no tardaron en llegar.

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“Nos quedamos con todo lo bonito que vivimos”

Ante las constantes preguntas de sus seguidores en la publicación de Instagram, Ortiz decidió pronunciarse. Con un mensaje directo y sin señalamientos, confirmó que la relación había llegado a su fin.

“A veces las cosas simplemente no salen como uno quisiera. Nos quedamos con todo lo bonito que vivimos, con muchísimo amor y agradecimiento. Yo siempre le voy a desear lo mejor del mundo. No es fácil irse de un lugar donde uno quiso y soñó quedarse toda la vida, pero a veces, por mucho amor que exista, las cosas dejan de hacernos bien y tomar distancia también es una forma de cuidarnos. No pasó nada más que eso: entender que, aunque duela, a veces lo mejor es seguir caminos diferentes”, escribió Ortiz en respuesta a un usuario en la publicación de Instagram.

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Quién es Manuela Ortiz, la voz detrás del mensaje

Nicolás Arrieta vuelve a sorprender en La casa de los famosos Colombia y su romance con Manuela Ortiz causa sensación en redes - crédito @manuelaortizsantacruz/IG

Manuela Ortiz Santacruz es comunicadora social, periodista y directora creativa de la agencia de marketing Brave. Con cerca de diez años de experiencia en publicidad y mercadeo, también se desempeñó como mánager de Arrieta y comparte contenido sobre su vida profesional y personal en Instagram y TikTok, plataformas en las que suma más de 100.000 seguidores.

Su nombre se hizo ampliamente conocido a comienzos de 2026, cuando Arrieta participó en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, emitida por el Canal RCN. Desde afuera, Ortiz respaldó públicamente al youtuber bogotano, respondió críticas en su nombre y se convirtió en figura recurrente en los debates que generó el reality.

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Una relación que nació a la vista del público

La pareja llevaba alrededor de dos años de relación. Uno de los momentos más recordados ocurrió durante la dinámica de Congelados en el reality, cuando Manuela ingresó al programa con un peluche y flores para entregarle un mensaje de apoyo a Nicolás. La carga emocional del encuentro fue tal que Arrieta rompió las reglas del juego al moverse, lo que le costó una nominación directa por parte de la producción.

El apoyo de Manuela Ortiz y el ingenio de Nicolás Arrieta conquistan a la audiencia de La casa de los famosos Colombia - crédito @manuelaortizsantacruz/IG

Dentro del programa televisivo, el propio Arrieta reveló otro detalle de su vida en pareja que se volvió viral: “Mi novia maneja mis finanzas”, confesó, explicando que Ortiz era quien administraba su dinero para evitar que lo gastara de forma impulsiva. La frase dio origen al meme “mi mujer me gobierna” y abrió un debate en redes sobre el manejo financiero en las relaciones modernas.

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Semanas antes, Arrieta ya mostraba señales de un momento difícil

El 28 de octubre, días antes de que Manuela confirmara la ruptura, Arrieta reapareció en sus historias de Instagram con un mensaje que encendió las alarmas entre sus seguidores. “Han pasado muchas cosas, pero bueno, toca salir de la depre, toca vencer las cosas paso a paso”, afirmó el creador de contenido, quien cuenta con más de un millón de seguidores en esa plataforma.

Aunque no mencionó a Ortiz ni hizo referencia directa a su relación, el tono del mensaje alimentó los rumores que ya circulaban en redes sociales. Hasta el momento, Arrieta no se ha pronunciado al respecto.

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