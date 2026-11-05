Ariadna Gutiérrez habló de su vida tras la lujosa boda con el empresario neerlandés Guus Franke: “Disfruta cada momento”

La sucreña comentó que se siente nerviosa, que sí habrá luna de miel y que le debe mucho a Cartagena, por eso eligió la ciudad para su matrimonio - crédito @muniversecolombia1/TikTok

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Recién casada y todavía nerviosa, Ariadna Gutiérrez concedió sus primeras declaraciones tras su matrimonio con el empresario neerlandés Guus Franke en una entrevista con Show Caracol de Noticias Caracol, al margen de la gala ¡Hola! Latina Powerhouse 100, celebrada el 2 de noviembre en el Ziff Ballet Opera House del Centro de Artes Escénicas Adrienne Arsht de Miami.

“Ay, Dios mío. Bueno, me siento como todavía nerviosa”, admitió Gutiérrez entre risas al ser consultada sobre cómo vivía los primeros días tras la ceremonia. Asimismo, admitió que sí habrá luna de miel, pero no confirmó el destino y mucho menos la fecha en la que se llevará a cabo.

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La modelo colombiana, elegida como Señorita Colombia en 2014 y exvirreina universal en el certamen Miss Universo 2015, llegó al evento apenas días después de formalizar su unión en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en el Centro Histórico de Cartagena de Indias, el 24 de octubre de 2026.

El vestido nupcial combinó mangas de encaje floral, falda recta en satén y un manto de tul gris - crédito @regiacol/Instagram

Su aparición en la alfombra roja, vestida con un largo traje blanco de mangas largas con panel transparente y bordados, fue leída por varios medios como un guiño deliberado a la boda reciente.

Cartagena, escenario de sus dos grandes momentos

Consultada sobre la ceremonia, Gutiérrez fue directa al vincular la ciudad amurallada con los hitos más importantes de su trayectoria vital.

“Cartagena me ha dado tanto en mi vida, no solamente mis inicios como Señorita Colombia, sino también el momento más importante de mi vida, que ha sido mi matrimonio”, dijo al medio citado inicialmente. “Yo feliz de seguir compartiendo esos momentos con mi país, que me siento tan orgullosa de ser colombiana”, añadió.

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La Catedral de Santa Catalina de Alejandría fue la iglesia elegida por la exreina de belleza para contraer matrimonio - crédito Centro de Convenciones Cartagena de Indias/Facebook

La boda religiosa reunió a cerca de 150 invitados entre familiares y amigos cercanos, y la recepción tuvo lugar en el hotel Four Seasons Cartagena. El vestido de novia fue obra del diseñador francés Stéphane Rolland, según lo confirmó el programa La Corona TV.

En lugar de regalos convencionales, los recién casados solicitaron a sus invitados que realizaran donaciones a una fundación dedicada al bienestar de comunidades indígenas en zonas vulnerables del país.

“Disfruta cada momento, porque pasa todo muy rápido”

Al ser preguntada por los periodistas que bromearon con el tamaño de su anillo de compromiso, Gutiérrez dejó un consejo escueto pero directo para quienes estén pensando en casarse: “Disfruta cada momento, porque pasa todo muy rápido”.

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La frase, acompañada de risas, reflejó la ligereza con la que la modelo colombiana habló de un evento que, según sus propias palabras, aún la tiene nerviosa.

Él es el esposo de Ariadna Gutiérrez, más allá de lo que se conoce sobre su carrera como empresario - crédito @gussfranke/IG

Sobre la ausencia de su esposo en la gala, la exreina explicó que Franke se encontraba fuera de Estados Unidos por compromisos de trabajo. Cuando el periodista le preguntó si eso significaba que no habría luna de miel, respondió con otra carcajada: “Sí, sí va a ser. Ya veremos, ya veremos”.

Un honor entre mujeres influyentes

La presencia de Gutiérrez en la gala de ¡Hola! Latina Powerhouse 100 no fue solo la de una invitada. La modelo integró la lista de las 100 latinas más influyentes que el evento reconoció este año bajo el lema The Hispanic Legacy: Inspiring America’s Future. El certamen, que llega a su sexta edición, ha distinguido anteriormente a figuras como Shakira, Zoe Saldaña, Selena Gomez y Eva Longoria.

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Ante la pregunta de qué se siente ser parte de esa selección, la sucreña no ocultó la sorpresa: “De verdad, ser parte de esta lista de mujeres tan increíbles, tan talentosas, que marcan en la comunidad tanto día a día... fue una gran sorpresa ser parte”, declaró a Show Caracol.

Este fue el atuendo que llevó la colombiana a la gala de 100 Latina Powerhouse, dejando ver que a pesar de haber celebrado su boda hace unos días, sigue enfocada en su trabajo (@ariadnagutierrez/IG)

La velada estuvo conducida por las exreinas del universo Dayanara Torres y Andrea Meza, junto al presentador venezolano Boris Izaguirre, y contó con la participación musical de artistas como Leslie Grace, Natalia Jiménez y Camila Fernández, entre otras. Miami-Dade County proclamó el 2 de noviembre como el Día ¡Hola! Latina Powerhouse, en reconocimiento al impacto cultural de la iniciativa.

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