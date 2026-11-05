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El colombiano Jorge Carrascal brilló con Flamengo: así fue su asistencia en la victoria ante Grêmio en la Serie A de Brasil

El volante cartagenero estuvo en la victoria del cuadro de Río de Janeiro que sigue en la lucha por el campeonato frente a frente con el Palmeiras de Jhon Arias

Así fue la asistencia del volante cartagenero en la victoria del Fla para seguir como líder del Brasileirao-crédito Premiere
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El 4 de noviembre de 2026, Flamengo derrotó por 3-1 al Grêmio de Porto Alegre (equipo en el cual está José Enamorado) por la fecha 34 de la Serie A de Brasil y que contó con el protagonismo del exjugador de River Plate Jorge Carrascal al hacer una asistencia con lujo para el gol de Pedro al minuto 28.

El equipo dirigido por el técnico Leonardo Jardim llegó a los 76 puntos en el campeonato y a falta de cuatro fechas para finalizar el campeonato, le saca 6 puntos al Palmeiras de Jhon Arias que aún tiene su compromiso pendiente ante el Remo, juego que se disputará el 5 de noviembre de 2026 a las 5:30 p. m. (hora de Colombia).

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Así fue el momento en el cual el volante cartagenero se lució en el Maracaná-crédito @arrwsczeta/X

La asistencia de Carrascal se dio cuando el colombiano eludió con un toque de primera al delantero danés Martin Braithwaite y al defensor Pedro Gabriel, futbolistas que intentaron hacer un doblaje en su marca para quitarle la pelota.

Luego de dicha jugada, Carrascal tocó la pelota para el delantero brasileño Pedro que llegó al espacio vacío para sacar un derechazo debajo de las piernas del portero Gabriel Grando y colocar el 2-0.

Jorge Carrascal quiere ganar la Serie A de Brasil con el Fla-crédito Rodrigo Valle/REUTERS
Jorge Carrascal quiere ganar la Serie A de Brasil con el Fla-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Justamente de la jugada de Carrascal para el 2-0 parcial en el primer tiempo, el portal Globo Esporte le otorgó una puntuación de 6 puntos y resaltó su amague para asistir a Pedro:

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“Realizó una jugada magnífica y dio la asistencia para el gol de Pedro. Tuvo una actuación brillante y fue uno de los mejores jugadores en el campo. Cada balón que tocaba generaba peligro. Descansó y fue sustituido en el descanso”, dijeron.

Así fue la victoria del Flamengo ante Grêmio

Flamengo venció al Gremio en el Maracaná-crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Flamengo venció al Gremio en el Maracaná-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Flamengo venció a Gremio por 3-1 en el Maracaná y quedó a seis puntos de Palmeiras en la carrera por el Brasileirao, con cuatro partidos pendientes para definir el campeonato. El equipo dirigido por Jardim resolvió el encuentro antes del descanso con una ofensiva liderada por Samuel Lino y Pedro

La diferencia en la cima puede ampliarse o reducirse en la próxima jornada, ya que Palmeiras aún debía jugar. Flamengo afrontará el cierre del torneo ante Athletico Paranaense, Palmeiras, Coritiba y Chapecoense.

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta intervino en la jugada que abrió el marcador. Lino aprovechó un doble remate para convertir a los 19 minutos y encaminar un partido en el que Gremio necesitaba puntos para alejarse de la zona baja.

Francis Amuzu y Jorginho en la disputa de una pelota-crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Francis Amuzu y Jorginho en la disputa de una pelota-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Pedro amplió la ventaja a los 27 minutos tras una acción colectiva que terminó con una asistencia de Jorge Carrascal. Flamengo mantuvo la presión y no redujo su intensidad pese a la diferencia en el marcador.

De esta forma, Carrascal alcanzó 20 contribuciones de gol esta temporada, con 12 anotaciones y ocho pases de gol en 49 partidos.

Sofascore le otorgó una calificación de 7,5 por su actuación, que incluyó una asistencia, dos ocasiones claras creadas, tres regates completados y 91% de precisión en los pases. El mediocampista es el segundo máximo asistidor del club, detrás de Samuel Lino.

Flamengo abrió el marcador en el minuto 20 con Samuel Lino, quien definió tras un pase entre líneas de Giorgian de Arrascaeta. Carrascal amplió la diferencia con una acción individual dentro del área: recibió el balón, superó a dos defensores con un toque por encima y asistió a Pedro, que marcó el segundo tanto.

Pedro siendo marcando por Gustavo Martins en el Flamengo vs. Gremio-crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Pedro siendo marcando por Gustavo Martins en el Flamengo vs. Gremio-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Pedro volvió a aparecer antes del descanso para anotar el tercero. Lino remató tras recibir un centro al segundo palo, el arquero Gabriel Grando rechazó el disparo y el delantero aprovechó el rebote para enviar la pelota a la red.

Luiz Araújo ingresó por Carrascal en el entretiempo. Francis Amuzu descontó para Gremio en el minuto 75 con un tiro libre, mientras que Lino estuvo cerca del cuarto, pero su remate golpeó el travesaño. El próximo partido de Flamengo será ante Paranaense el miércoles 18 de noviembre.

El delantero volvió a marcar al inicio del segundo tiempo, cuando capturó un rebote tras otro disparo de Lino. Con ese tanto, Pedro completó su doblete y dejó el resultado en 3-0.

Lino tuvo otra ocasión que terminó en el palo, mientras que Pedro buscó un tercer gol que le hubiera dado el triplete. El atacante fue reemplazado a los 91 minutos por Saúl.

Francis Amuzu descontó para Gremio a los 68 minutos con un tiro libre. El equipo de Porto Alegre no pudo neutralizar el ritmo ofensivo del conjunto carioca, que había quedado fuera de la final de la Copa Libertadores pero mantuvo su impulso en la liga.

Flamengo llegó a 76 puntos tras 34 partidos, producto de 23 victorias, siete empates y cuatro derrotas. Palmeiras, segundo con 70 unidades y un encuentro menos, era el único perseguidor con posibilidades de alcanzar al líder en las fechas finales.

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