Colombia

Cuánto costaron los vestidos que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno llevaron en su matrimonio: son varios cientos de millones

La influenciadora trabajó durante meses con la diseñadora barranquillera Francesca Miranda para crear un atuendo blanco marfil, inspirado en una imagen recatada y pensado para el escenario subterráneo de Zipaquirá, donde dio el sí

---
Todo lo que debe saber sobre el matrimonio entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en la Catedral de Sal en Zipaquirá (crédito @pipebueno/IG)
Guardar

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sellaron su unión el pasado 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de los escenarios más emblemáticos de Cundinamarca, y los trajes que eligieron para la ocasión generaron tanta conversación como la ceremonia misma.

El vestido del cantante costó USD 7.000, pero los tres cambios de vestuario de la creadora de contenido superaron, en conjunto, los $ 200 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Así lo reveló José Maya, estilista personal de Luisa Fernanda W, en una entrevista con Vibra. “Más o menos te voy a dar un promedio de cuánto se pudo gastar Luisa en sus tres cambios. Estamos hablando de que pasó más o menos la suma de los 200 millones de pesos”, afirmó Maya ante la sorpresa de los presentadores del programa.

El vestido de Luisa Fernanda W para su boda tendría un valor de hasta $ 47 millones - crédito @luisafernandaw/ Instagram
El vestido de Luisa Fernanda W para su boda tendría un valor de hasta $ 47 millones - crédito @luisafernandaw/ Instagram

La novia rechazó a Dior y eligió diseño colombiano

Detrás de esa cifra hay una historia de meses de preparación y una decisión deliberada de la influenciadora. Para su vestido de ceremonia, Luisa Fernanda W acudió a la diseñadora barranquillera Francesca Miranda, con quien tuvo entre cuatro y cinco reuniones de trabajo.

PUBLICIDAD

Incluso recibió una propuesta de la casa Dior, pero la rechazó. Según contó Maya, fue ella misma quien tomó la decisión de vestirse con diseñadores cien por ciento colombianos.

“Luisa es una mujer que ama la moda colombiana”, explicó el estilista. La novia también tenía razones ligadas al espíritu de la ceremonia: “Es que me voy a casar en una catedral. Esto no es una cosa donde yo voy a ir y yo no soy una mujer de andar mostrando”, dijo la propia Luisa Fernanda W, según recordó Maya en la entrevista.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebraron su matrimonio en la Catedral de Sal de Zipaquirá, tres años despues de anunciar su compromiso - crédito @luisafernandaw/Instagram
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebraron su matrimonio en la Catedral de Sal de Zipaquirá, tres años despues de anunciar su compromiso - crédito @luisafernandaw/Instagram

Sin embargo, la noticia del costo generó más críticas que comentarios positivos, por el derroche que significó el matrimonio, mientras que otros internautas respondían que era lo normal cuando se contaba con el presupuesto: “Derrochan dinero y después les hará falta”; “Si tuviera esa cantidad de plata gastaría más, pero tienen dos hijos y las responsabilidades son largas”, entre otros.

El vestido: línea A, tul francés y un velo de ocho metros

La pieza principal fue un vestido en blanco marfil, ajustado en el torso, con falda en línea A, elaborado en tul francés bordado y con una hilera de botones de cristales Swarovski en la espalda. El elemento más llamativo fue el velo tipo catedral, de más de ocho metros de largo, que se desplegó sobre el piso del recinto subterráneo durante el ingreso de la novia.

Maya describió el resultado como el de “una mujer recatada, una princesa de sueños”, en línea con lo que Luisa Fernanda W siempre imaginó para su matrimonio. La novia hizo su propio maquillaje, con productos de Dior, porque era uno de sus deseos personales para el día.

Matrimonio Pipe Bueno y Luisa Fernanda W
Este fue el segundo cambio de la noche de Luisa Fernanda W para su matrimonio con Pipe Bueno, un vestido elaborado en cristales y con caída en cascada (@lusiafernandaw/IG)

Tres cambios de vestuario y un novio de smoking blanco

La ceremonia fue solo el primero de los tres momentos de vestuario de la noche. Para la fiesta de recepción, realizada en el Rancho MX —el restaurante que la pareja fundó en Cajicá—, Luisa tuvo dos cambios adicionales, ambos también de Francesca Miranda: una propuesta en tono plateado y con más brillo, pensada para el ambiente de celebración.

Pipe Bueno, por su parte, llegó al altar con un traje negro, camisa blanca y corbatín. Para la fiesta se cambió a un smoking blanco.

La boda reunió a cerca de 500 invitados, entre ellos Maluma, Amparo Grisales, Pautips, Carolina Soto y Sara Uribe, bajo un código de vestuario de gala en color negro. Casarse en la Catedral de Sal, según información de la administración del parque, puede costar entre $60 y $100 millones para un evento privado de 100 personas.

La creadora de contenido asistió a la Catedral de Sal acompañada por su pareja, el ingeniero Humberto Vargas - crédito @ornellasierra/Instagram
La creadora de contenido asistió a la Catedral de Sal acompañada por su pareja, el ingeniero Humberto Vargas - crédito @ornellasierra/Instagram

Los hijos de la pareja, Máximo y Domenic, también estuvieron presentes y fueron los encargados de llevar las argollas.

Temas Relacionados

Luisa Fernanda WPipe BuenoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Karina García reveló por qué han tenido problemas para elegir el nombre de su bebé con Kris R: aseguró que será poco común

La influencer explicó en Instagram que buscaba una opción con significado, que encajara con los apellidos y reflejara la personalidad de su tercer hijo, fruto de su relación con el reguetonero a pocos meses del inicio del romance

Karina García reveló por qué han tenido problemas para elegir el nombre de su bebé con Kris R: aseguró que será poco común

Este es el medicamento para tratar enfermedades de la sangre que el Invima dice que están falsificando en Colombia: se utiliza para el tratamiento del mieloma múltiple

La autoridad sanitaria detectó envases que reproducen el lote PJS0C02, aunque ese código corresponde a una producción legítima importada y comercializada en el país por Janssen Cilag S.A. de forma regular

Este es el medicamento para tratar enfermedades de la sangre que el Invima dice que están falsificando en Colombia: se utiliza para el tratamiento del mieloma múltiple

Abelardo de la Espriella reaccionó al secuestro de la subintendente María Camila Pantoja Hernández en Saravena, Arauca: “Se equivocaron de gobierno”

El Ejecutivo señaló de forma preliminar al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN como responsable de la retención, mientras continúan los operativos en el departamento de Arauca

Abelardo de la Espriella reaccionó al secuestro de la subintendente María Camila Pantoja Hernández en Saravena, Arauca: “Se equivocaron de gobierno”

Ella es Dina Malo, la nueva abogada de Deicy Jiménez, la ex trabajadora sexual que filtró video con Gustavo Petro: trabajó en la firma de Abelardo de la Espriella

Registros públicos y publicaciones en una de las cuentas de X del primer mandatario dan cuenta del paso de la abogada por De la Espriella Lawyers, antes de asumir la defensa de la mujer que acusa a Gustavo Petro por presuntos contratos públicos a cambio de favores personales

Ella es Dina Malo, la nueva abogada de Deicy Jiménez, la ex trabajadora sexual que filtró video con Gustavo Petro: trabajó en la firma de Abelardo de la Espriella

Portero del Cúcuta Deportivo lanzó pulla después de que su equipo se salvara del descenso al Torneo BetPlay: “Que esperen un poquito más”

Federico Abadía habló tras la victoria ante Santa Fe y que le aseguró al “Motilón” su permanencia en la primera división del FPC para la temporada 2027

Portero del Cúcuta Deportivo lanzó pulla después de que su equipo se salvara del descenso al Torneo BetPlay: “Que esperen un poquito más”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Karina García reveló por qué han tenido problemas para elegir el nombre de su bebé con Kris R: aseguró que será poco común

Karina García reveló por qué han tenido problemas para elegir el nombre de su bebé con Kris R: aseguró que será poco común

Ariadna Gutiérrez habló de su vida tras la lujosa boda con el empresario neerlandés Guus Franke: “Disfruta cada momento”

Luciano D’Alessandro es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: Emiro Navarro lo despidió entre lágrimas

Daniela Ospina compartió el “detrás de cámaras” del evento en que David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional

Mamá de Epa Colombia dedicó un mensaje contra quienes, según ella, quisieron destruir a su hija: “La justicia de Dios es perfecta”

Deportes

Portero del Cúcuta Deportivo lanzó pulla después de que su equipo se salvara del descenso al Torneo BetPlay: “Que esperen un poquito más”

Portero del Cúcuta Deportivo lanzó pulla después de que su equipo se salvara del descenso al Torneo BetPlay: “Que esperen un poquito más”

Reclasificación de la Liga BetPlay 2026: así está la disputa por los cupos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tras el empate de Millonarios con América

El colombiano Jorge Carrascal brilló con Flamengo: así fue su asistencia en la victoria ante Grêmio en la Serie A de Brasil

Millonarios y América de Cali empataron sin goles en El Campín por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Cúcuta Deportivo dio otro golpe en la Liga BetPlay: venció a Santa Fe por 1-0 y se salvó del descenso