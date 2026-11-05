Colombia

Alexandra Vásquez, representante del Pacto Histórico, se desmarcó de Gustavo Petro tras revelación del video con Deicy Jiménez: “Siempre estaré del lado de las mujeres”

La congresista sostuvo que las brechas de estatus, edad y condición económica deben analizarse en las acusaciones que ya son objeto de actuaciones judiciales por la Corte Suprema y la Fiscalía General de la Nación

Alexandra Vásquez no salió a respaldar a Gustavo Petro en el escándalo con Deicy Jiménez
Contrario a otros líderes del Pacto Histórico, la representante a la Cámara Alexandra Vásquez no salió a respaldar al expresidente Gustavo Petro, en medio del escándalo con Deicy Jiménez - crédito @alexandravasoch/X - REUTERS - suministrada a Infobae Colombia
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En un sorpresivo pronunciamiento, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alexandra Vásquez se apartó de la posición asumida por el expresidente Gustavo Petro frente a las acusaciones de Deicy Jiménez y sostuvo que, ante presuntas relaciones atravesadas por diferencias de poder, la prioridad debe ser la protección de las mujeres.

Vásquez, congresista en representación de Cundinamarca, se alejó de la defensa que han hecho del exmandatario personajes influyentes del movimiento progresista e insistió en sus convicciones. “En una relación asimétrica y de poder el consentimiento no es libre”, afirmó la congresista en su perfil de X, tras revelarse el video de Jiménez con Petro.

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Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, se apartó de la defensa de Gustavo Petro
Con este mensaje en sus redes sociales, la representante Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, se apartó de la defensa del expresidente Gustavo Petro en el caso que involucra a Deicy Jiménez - crédito @alexandravasoch/X

Así fue como la congresista del Pacto Histórico se alejó de la defensa a Gustavo Petro

La congresista planteó que hay factores clave que pueden afectar la libertad en la toma de decisiones dentro de un vínculo personal. “La desproporción del estatus, la diferencia de edad y la vulnerabilidad económica anulan la horizontalidad del vínculo”, expresó Vásquez en su mensaje, con el que marcó distancia del respaldo hacia Petro.

De hecho, dejó en claro que, sin importar que Petro lidera en la actualidad su partido, su misión es velar por los derechos de las que sean oprimidas. “Siempre estaré del lado de las mujeres sin excepción alguna”, escribió la representante, que de esta forma también pidió que se investigue el posible uso de recursos públicos en este mediático caso.

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Por último, la legisladora agregó que la dimensión privada de los hechos deja de ser exclusivamente personal cuando hay sospechas sobre el uso de fondos estatales para fines no correspondientes a la misionalidad del Gobierno. “Y no olvidar que lo privado se vuelve público cuando ‘presuntamente’ se financia con recursos del Estado”, señaló.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

El video difundido por Deicy Jiménez reactivó las denuncias contra Gustavo Petro

La declaración de Vásquez se produjo después de que Jiménez publicó en su naciente cuenta de Instagram un video de 54 segundos en el que aparece junto a Petro en una conversación privada. En su mensaje, la mujer aseguró que el material respalda sus denuncias sobre presuntos favores sexuales a cambio de contratos con el Estado.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad”, escribió Jiménez en la publicación, en la que también pidió garantías para su seguridad y la de su familia, y expresó que responsabiliza a Petro si llega a ocurrirles algún hecho que pueda poner en riesgo su integridad o la de su círculo íntimo, en medio de las graves denuncias.

Aunque la grabación no establece por sí sola la existencia de una relación entre encuentros íntimos y contratación pública, sí forma parte de las denuncias que deben ser valoradas por las autoridades judiciales, en un proceso en que la extrabajadora sexual ya rindió declaración ante la Corte Suprema y avanzan investigaciones en la Fiscalía.

(@deicyjimenez_/Instagram)
Deicy Jiménez acusó al expresidente Gustavo Petro de haberle entregado contratos en el Estado a cambio de sexo - @deicyjimenez_/Instagram

El caso también ha involucrado el nombre de la exsenadora María José Pizarro, debido a que Jiménez tuvo una vinculación contractual con el Senado durante el período en que ella ocupó la primera Vicepresidencia de esa corporación. Hasta el momento, la excongresista no se ha pronunciado públicamente sobre el video en mención.

Petro negó que hubiera usado contratos para obtener favores sexuales

En respuesta a la publicación de Jiménez, el expresidente Petro rechazó que hubiera utilizado la contratación estatal para obtener beneficios personales, como lo ha expuesto la mujer en sus señalamientos. “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie”, destacó el exmandatario en una publicación difundida en redes sociales.

Petro sostuvo que las mujeres vinculadas a su Gobierno asumieron los cargos o contratos dispuestos por sus capacidades profesionales; no por aparentes presiones suyas para ser contratadas. “Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo y no merecen que se manche su nombre para atacarme”, añadió en X.

Sobre el video divulgado por Jiménez, el exmandatario cuestionó que se presentara como una demostración concluyente de los hechos denunciados. “Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez”, escribió el expresidente, que también indicó que no se conoce aún la fecha, el origen ni el alcance del material.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con este extenso mensaje en X, el expresidente Gustavo Petro reaccionó al video dado a conocer Deicy Jiménez y alegó en su defensa que el clip no ha sido analizado por un perito judicial - crédito @petrogustavo/X

“Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”, sostuvo el dirigente político en su defensa, que destacó que responderá ante las instancias judiciales y no mediante videos o debates en redes sociales, debido a la reserva ordenada dentro del expediente que cursa en su contra.

En su publicación, el ex primer mandatario pidió protección para Jiménez y para quienes intervengan en el proceso. Y, a la vez, cuestionó la circulación de imágenes de la intimidad de las personas como parte de la confrontación política que, según él, estaría forjándose en su contra, en un mensaje con el que desató una ola de comentarios.

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