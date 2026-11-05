Desmantelaron a Los Dolphins en Bogotá: la red usaba una fachada de motel para explotar sexualmente a menores de edad

Cayó en Bogotá Los Dolphins, red que explotaba sexualmente a adolescentes de 14 y 15 años - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

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Cuatro personas —tres colombianos y una ciudadana venezolana— fueron capturadas en Bogotá tras el desmantelamiento de Los Dolphins, una estructura criminal que explotaba sexualmente a adolescentes de 14 y 15 años en las localidades de Los Mártires y Ciudad Bolívar.

La red fue desarticulada el 5 de noviembre de 2026 mediante la operación Kratos, ejecutada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Los cuatro detenidos ya cuentan con medida de aseguramiento en centro carcelario, impuesta por un juez de la República, por los delitos de inducción a la prostitución, proxenetismo con menor de edad, concierto para delinquir y acto o acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir.

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El grupo delincuencial Los Dolphins operaba en Bogotá y captaba a adolescentes de 14 y 15 años para la explotación sexual. Sus integrantes les proveían documentos de identidad falsos para evadir controles policiales y les asignaban un inmueble que funcionaba como fachada de motel. La red generaba ingresos estimados en $80 millones mensuales.

Capturaron a cuatro integrantes de una red acusada de explotar sexualmente a menores en Bogotá - crédito Mebog

Las víctimas eran abordadas por clientes en los exteriores del establecimiento, sin horarios fijos, mientras dos de las capturas internas del grupo les suministraban preservativos y alcohol.

Cinco diligencias de allanamiento y registro en simultáneo permitieron desarticular la estructura. La investigación previa incluyó inspecciones a los lugares de los hechos, entrevistas judiciales forenses, valoraciones médico-legales, reconocimientos por álbumes fotográficos y búsquedas en bases de datos, según el comunicado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Los roles dentro de la organización estaban claramente delimitados. Alias Juancho cumplía la función de administrador del local: gestionaba el ingreso de las adolescentes y les entregaba la documentación falsa.

Alias ‘Luisa’ y ‘Guadalupe’, identificadas aparentemente como camareras del establecimiento, eran las encargadas de proveer preservativos y bebidas alcohólicas a las menores.

El cuarto capturado, alias Mico, fue señalado como cliente habitual de la red. La investigación determinó que, en al menos uno de los episodios, habría administrado sustancias a una de las adolescentes para reducirla a un estado de indefensión y abusar sexualmente de ella después de que ella se negara a acceder a sus exigencias. Este hombre registra antecedentes en el sistema por daño en bien ajeno, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

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Con la caída de la estructura, las autoridades estiman haber afectado rentas criminales de aproximadamente $80 millones mensuales.

La Policía Nacional habilitó la línea de emergencias 123 y los Centros de Atención Inmediata (CAI) como canales para denunciar hechos similares.