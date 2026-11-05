Colombia

En medio de escándalo por imágenes con la ex trabajadora sexual Deicy Jiménez, Petro se refirió a gasoducto con Venezuela: “Expliqué en la Casa Blanca y personalmente a Trump”

El exmandatario señaló además que el proyecto debería contemplar otros usos, como la exportación de gas venezolano por el puerto de Ballenas

Gustavo Petro ordenó la importación inmediata de gas para evitar una crisis energética en el país a finales de 2026 por el fenómeno El Niño - crédito YPF/Colprensa
Petro reaccionó a propuesta del Gobierno nacional de reparar el gasoducto con Venezuela y garantizar el abastecimiento local - crédito YPF/Colprensa
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La Transportadora de Gas Internacional (TGI) manifestó su interés en recuperar el trazado del gasoducto Antonio Ricaurte, una infraestructura binacional de 225 kilómetros que conecta La Guajira, en Colombia, con la zona del lago de Maracaibo, en Venezuela. La empresa plantea aportar su experiencia y su red para rehabilitar el conducto ante la intención oficial de reanudar la importación de gas venezolano.

El anuncio se conoce después de que el Gobierno Nacional incluyera el proyecto en la lista de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines). Esa condición busca agilizar la coordinación entre entidades públicas desde la Vicepresidencia de la República y allanar el camino para las intervenciones requeridas en el tubo.

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TGI ofrece capacidad técnica para rehabilitar el tubo binacional

El gerente general de TGI, Jorge Henao, comunicó personalmente al presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, la disposición de la compañía para participar en la recuperación del corredor. Según expuso, la transportadora cuenta con la capacidad técnica y los recursos necesarios para asumir los trabajos que permitan reabrir el gasoducto.

La propuesta pone a TGI como la primera empresa que expresa interés en este proceso. La compañía, dedicada al transporte de gas natural, busca respaldar la reactivación de una infraestructura que permanece fuera de operación y que el Ejecutivo considera relevante para atender el abastecimiento energético nacional.

Henao advirtió que la obra implica dificultades técnicas por las características del conducto. Se trata de una tubería helicoidal de 26 pulgadas y 225 kilómetros de extensión, instalada a ambos lados de la frontera. El directivo señaló que el conocimiento del terreno venezolano será un factor relevante para definir las labores de recuperación y el estado de la infraestructura.

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Petro vincula el proyecto con planes discutidos durante su Gobierno

El exmandatario señaló además que el proyecto debería contemplar otros usos, como la exportación de gas venezolano por el puerto de Ballenas - crédito @petrogustavo/X
El exmandatario señaló además que el proyecto debería contemplar otros usos, como la exportación de gas venezolano por el puerto de Ballenas - crédito @petrogustavo/X

El expresidente Gustavo Petro afirmó que el gasoducto que conecta Ballenas con la frontera venezolana fue construido por TGI, compañía vinculada a la entonces Empresa de Energía de Bogotá (EEB). También sostuvo que durante su gobierno se discutió, tanto en Colombia como en Venezuela, la posibilidad de traer gas venezolano por esa vía para aumentar la competencia en el mercado colombiano.

Según Petro, la reactivación del ducto requiere una autorización del Gobierno de Estados Unidos por las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El exmandatario señaló además que el proyecto debería contemplar otros usos, como la exportación de gas venezolano por el puerto de Ballenas, previa licuefacción, y una conexión hacia Buenaventura mediante la red de TGI.

“En Colombia fue altamente criticado por la prensa tradicional.Problema: 1. La decisión de hacerlo pasa por el gobierno de EEUU debido a las normas OFAC”, escribió en X.

En desarrollo…

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