Importaciones de insumos químicos desde China estarían relacionadas con laboratorio de coca del ELN bombardeado en Venezuela: la operación fue realizada con apoyo de Estados Unidos

Fiscalía investiga narcoimportaciones desde China impulsadas por el ELN - crédito Armada Nacional/ELN

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La Fiscalía General de la Nación capturó a seis presuntos integrantes de una red señalada de abastecer precursores químicos para la producción de cocaína en Norte de Santander y la región del Catatumbo. Los detenidos fueron imputados por concierto para delinquir agravado y tráfico de sustancias destinadas al procesamiento de narcóticos; ninguno aceptó los cargos.

La investigación apunta a un esquema que habría usado empresas legalmente constituidas para importar productos químicos y ocultar su destino final. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, los insumos habrían llegado desde China y varios países sudamericanos bajo operaciones vinculadas con la importación de maquinaria amarilla.

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Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los seis procesados mientras avanza el proceso judicial. El ente acusador sostuvo que la estructura llevaba los materiales hacia áreas donde tienen presencia grupos armados y organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La Fiscalía señala a Yorjan Palacio Villalba como articulador de la red

s cargamentos eran trasladados en camiones hacia sectores de Cesar y Norte de Santander bajo influencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN). - crédito cortesía DNCD

El principal investigado es Yorjan Palacio Villalba, a quien las autoridades identifican como el supuesto responsable de las firmas que importaban los productos y organizaban su posterior distribución. Según las indagaciones, los cargamentos eran trasladados en camiones hacia sectores de Cesar y Norte de Santander bajo influencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los investigadores también analizan si parte de los envíos cruzó la frontera hacia Venezuela. Esa línea de pesquisa incluye una posible conexión con un campamento del ELN bombardeado en el estado venezolano de Apure, operación que dejó un saldo inicial de 19 guerrilleros muertos, conforme a la información revisada por el diario.

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La Fiscalía atribuye a los demás judicializados tareas de vigilancia de las rutas, transporte de la mercancía y maniobras para dificultar el rastreo de los precursores. Los capturados fueron identificados como Wilson Castillo Lindarte, Breider Alexis Calderón Martínez, Sebastián Contreras Tamayo, Javier Angarita y Yesid Alejandro Franco Ramírez.

Los cargamentos incluían ácidos, solventes y otros productos controlados

Los cargamentos incluían ácidos, solventes y otros productos controlados - crédito Armada Nacional de Colombia

Los registros examinados por las autoridades detallan la importación de cloruro de calcio, hidrocarburos, acetato de N-propilo, ácido clorhídrico, xileno, isobutanol y cloruro de acetilo. Estos compuestos pueden emplearse en distintas etapas de la transformación de pasta de coca en cocaína, de acuerdo con el expediente investigativo.

La documentación aduanera ubica las importaciones masivas entre octubre de 2024 y mayo de 2026, periodo que coincide con un aumento de la producción de cocaína en la zona fronteriza con Venezuela, señala la investigación. Palacio Villalba figura como propietario de Ferre Químicos Ocaña, empresa registrada en mayo de 2017.

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La actividad declarada de esa firma comprende el comercio mayorista de químicos básicos, cauchos, plásticos en formas primarias y productos para uso agropecuario. Para los investigadores, el objeto social de la compañía habría servido de soporte para el ingreso de las sustancias que después eran enviadas a zonas de procesamiento ilegal.

Dos empresas están bajo revisión por las operaciones de importación

Dos empresas están bajo revisión por las operaciones de importación - crédito Tyrone Siu/Reuters

Otra sociedad bajo la lupa es Velas y Veladoras San Jerónimo, cuyos activos superan apenas los $45.000.000, según datos de la Cámara de Comercio de Norte de Santander. Pese a ese nivel patrimonial, la empresa aparece relacionada con el entramado de importaciones que ahora revisan las autoridades.

Además de los cargamentos procedentes de China, los manifiestos aduaneros consultados mencionan a Alemania, Japón y Estados Unidos como proveedores de maquinaria pesada, materiales de manufactura y equipos de precisión. Entre 2015 y 2021, esas operaciones sumaron más de USD 294.000, cerca de $1.000.000.000 al cambio de esos años.

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Una fuente investigativa consultada por el medio citado afirmó que “los ingresos de las empresas no concuerdan con los montos de los químicos importados”. En los registros también aparece la importación de DL Tetramisol por parte de Palacio Villalba, un medicamento veterinario que, según la pesquisa, puede ser usado en el procesamiento de coca.

La Fiscalía deberá profundizar ahora en el análisis de las rutas comerciales, los proveedores y el destino de cada cargamento para establecer el alcance de la red. El proceso continuará mientras los seis imputados permanecen recluidos por orden judicial.