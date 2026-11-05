Colombia

Importaciones de insumos químicos desde China estarían relacionadas con laboratorio de coca del ELN bombardeado en Venezuela: la operación fue realizada con apoyo de Estados Unidos

Las autoridades identifican a Yorjan Palacio Villalba como el supuesto responsable de las firmas que importaban los productos y organizaban su posterior distribución

Fiscalía investiga narcoimportaciones desde China impulsadas por el ELN - crédito Armada Nacional/ELN
Fiscalía investiga narcoimportaciones desde China impulsadas por el ELN - crédito Armada Nacional/ELN
Guardar

La Fiscalía General de la Nación capturó a seis presuntos integrantes de una red señalada de abastecer precursores químicos para la producción de cocaína en Norte de Santander y la región del Catatumbo. Los detenidos fueron imputados por concierto para delinquir agravado y tráfico de sustancias destinadas al procesamiento de narcóticos; ninguno aceptó los cargos.

La investigación apunta a un esquema que habría usado empresas legalmente constituidas para importar productos químicos y ocultar su destino final. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, los insumos habrían llegado desde China y varios países sudamericanos bajo operaciones vinculadas con la importación de maquinaria amarilla.

PUBLICIDAD

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los seis procesados mientras avanza el proceso judicial. El ente acusador sostuvo que la estructura llevaba los materiales hacia áreas donde tienen presencia grupos armados y organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La Fiscalía señala a Yorjan Palacio Villalba como articulador de la red

s cargamentos eran trasladados en camiones hacia sectores de Cesar y Norte de Santander bajo influencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN). - crédito cortesía DNCD
s cargamentos eran trasladados en camiones hacia sectores de Cesar y Norte de Santander bajo influencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN). - crédito cortesía DNCD

El principal investigado es Yorjan Palacio Villalba, a quien las autoridades identifican como el supuesto responsable de las firmas que importaban los productos y organizaban su posterior distribución. Según las indagaciones, los cargamentos eran trasladados en camiones hacia sectores de Cesar y Norte de Santander bajo influencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los investigadores también analizan si parte de los envíos cruzó la frontera hacia Venezuela. Esa línea de pesquisa incluye una posible conexión con un campamento del ELN bombardeado en el estado venezolano de Apure, operación que dejó un saldo inicial de 19 guerrilleros muertos, conforme a la información revisada por el diario.

PUBLICIDAD

La Fiscalía atribuye a los demás judicializados tareas de vigilancia de las rutas, transporte de la mercancía y maniobras para dificultar el rastreo de los precursores. Los capturados fueron identificados como Wilson Castillo Lindarte, Breider Alexis Calderón Martínez, Sebastián Contreras Tamayo, Javier Angarita y Yesid Alejandro Franco Ramírez.

Los cargamentos incluían ácidos, solventes y otros productos controlados

Los narcotraficantes y grupos criminales de corte internacional verían en embarcaciones más grandes una mejor forma de enviar millonarios cargamentos de droga a Norteamérica - crédito Armada Nacional de Colombia
Los cargamentos incluían ácidos, solventes y otros productos controlados - crédito Armada Nacional de Colombia

Los registros examinados por las autoridades detallan la importación de cloruro de calcio, hidrocarburos, acetato de N-propilo, ácido clorhídrico, xileno, isobutanol y cloruro de acetilo. Estos compuestos pueden emplearse en distintas etapas de la transformación de pasta de coca en cocaína, de acuerdo con el expediente investigativo.

La documentación aduanera ubica las importaciones masivas entre octubre de 2024 y mayo de 2026, periodo que coincide con un aumento de la producción de cocaína en la zona fronteriza con Venezuela, señala la investigación. Palacio Villalba figura como propietario de Ferre Químicos Ocaña, empresa registrada en mayo de 2017.

La actividad declarada de esa firma comprende el comercio mayorista de químicos básicos, cauchos, plásticos en formas primarias y productos para uso agropecuario. Para los investigadores, el objeto social de la compañía habría servido de soporte para el ingreso de las sustancias que después eran enviadas a zonas de procesamiento ilegal.

Dos empresas están bajo revisión por las operaciones de importación

Dos empresas están bajo revisión por las operaciones de importación - crédito Tyrone Siu/Reuters
Dos empresas están bajo revisión por las operaciones de importación - crédito Tyrone Siu/Reuters

Otra sociedad bajo la lupa es Velas y Veladoras San Jerónimo, cuyos activos superan apenas los $45.000.000, según datos de la Cámara de Comercio de Norte de Santander. Pese a ese nivel patrimonial, la empresa aparece relacionada con el entramado de importaciones que ahora revisan las autoridades.

Además de los cargamentos procedentes de China, los manifiestos aduaneros consultados mencionan a Alemania, Japón y Estados Unidos como proveedores de maquinaria pesada, materiales de manufactura y equipos de precisión. Entre 2015 y 2021, esas operaciones sumaron más de USD 294.000, cerca de $1.000.000.000 al cambio de esos años.

Una fuente investigativa consultada por el medio citado afirmó que “los ingresos de las empresas no concuerdan con los montos de los químicos importados”. En los registros también aparece la importación de DL Tetramisol por parte de Palacio Villalba, un medicamento veterinario que, según la pesquisa, puede ser usado en el procesamiento de coca.

La Fiscalía deberá profundizar ahora en el análisis de las rutas comerciales, los proveedores y el destino de cada cargamento para establecer el alcance de la red. El proceso continuará mientras los seis imputados permanecen recluidos por orden judicial.

Temas Relacionados

ELNNarcoimportacionesChinaLaboratorioDrogasVenezuelaFíscalia General de la NaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La polémica activista Gabriela Muñoz defendió la intimidad del expresidente Gustavo Petro tras video de Deicy Jiménez: “No prueba un delito”

La joven sostuvo que, si existe una denuncia ante la Fiscalía, el material debe ser analizado dentro del proceso judicial y no en el debate público

La polémica activista Gabriela Muñoz defendió la intimidad del expresidente Gustavo Petro tras video de Deicy Jiménez: “No prueba un delito”

Daniel Briceño le contestó a Mafe Carrascal, que lo cuestionó porque no la mira en el Senado: “Yo siempre miro a los ojos”

El representante del Centro Democrático afirmó que mantiene un trato respetuoso con sus colegas y sostuvo que no reaccionará a situaciones que, según él, buscan generar atención en redes sociales

Daniel Briceño le contestó a Mafe Carrascal, que lo cuestionó porque no la mira en el Senado: “Yo siempre miro a los ojos”

Carolina Cruz explicó cuál es el lugar que ocupa Jamil Farah en la vida de Matías y Salvador, sus hijos con Lincoln Palomeque: “Jamás he buscado un remplazo”

La presentadora aseguró que el piloto mantiene un vínculo de amistad con los menores y destacó que protege la relación de ambos con Lincoln Palomeque siempre, además, dijo que reserva la intimidad para los momentos a solas

Carolina Cruz explicó cuál es el lugar que ocupa Jamil Farah en la vida de Matías y Salvador, sus hijos con Lincoln Palomeque: “Jamás he buscado un remplazo”

La calculadora de la Liga BetPlay 2026-II: estas son las cuentas de Millonarios, Santa Fe, Medellín y otros equipos para avanzar a las finales

Solamente Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali tienen matemáticamente asegurado su cupo a los cuadrangulares semifinales, mientras que las posibilidades se extienden a otros 10 clubes

La calculadora de la Liga BetPlay 2026-II: estas son las cuentas de Millonarios, Santa Fe, Medellín y otros equipos para avanzar a las finales

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 5 de noviembre

La moneda europea presenta un notable avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 5 de noviembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Carolina Cruz explicó cuál es el lugar que ocupa Jamil Farah en la vida de Matías y Salvador, sus hijos con Lincoln Palomeque: “Jamás he buscado un remplazo”

Carolina Cruz explicó cuál es el lugar que ocupa Jamil Farah en la vida de Matías y Salvador, sus hijos con Lincoln Palomeque: “Jamás he buscado un remplazo”

Defensa de Gerard Piqué se pronunció ante el pedido de Shakira de redistribuir los viajes de Milan y Sasha entre Miami y Barcelona: la disputa continúa

Manuela Ortiz confirmó el final de su relación con Nicolás Arrieta: “A veces las cosas simplemente no salen como uno quisiera”

Karina García reveló por qué han tenido problemas para elegir el nombre de su bebé con Kris R: aseguró que será poco común

Ariadna Gutiérrez habló de su vida tras la lujosa boda con el empresario neerlandés Guus Franke: “Disfruta cada momento”

Deportes

La calculadora de la Liga BetPlay 2026-II: estas son las cuentas de Millonarios, Santa Fe, Medellín y otros equipos para avanzar a las finales

La calculadora de la Liga BetPlay 2026-II: estas son las cuentas de Millonarios, Santa Fe, Medellín y otros equipos para avanzar a las finales

América empató ante Millonarios y Cúcuta dio el golpe ante Santa Fe: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Portero del Cúcuta Deportivo lanzó pulla después de que su equipo se salvara del descenso al Torneo BetPlay: “Que esperen un poquito más”

Reclasificación de la Liga BetPlay 2026: así está la disputa por los cupos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tras el empate de Millonarios con América

El colombiano Jorge Carrascal brilló con Flamengo: así fue su asistencia en la victoria ante Grêmio en la Serie A de Brasil