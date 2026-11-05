Daniela Ospina compartió el “detrás de cámaras” del evento en que David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional

La hermana del arquero ex Atlético Nacional, Arsenal, Napoli y selección Colombia le dedicó unas palabras a la par que mostraba algunas grabaciones del evento en Medellín donde se conoció la noticia - crédito @daniela_ospina5/Instagram

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La deportista y empresaria Daniela Ospina se refirió al retiro de su hermano, el arquero David Ospina, mediante un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. El texto acompañó un video con imágenes detrás de cámaras del momento en que el futbolista colombiano anunció el final de su carrera profesional, después de dos décadas en el fútbol.

“Qué orgullo haber sido testigo de una historia tan bonita”, escribió. “Ver todo lo que has construido, acompañarte en cada etapa y ser parte de este camino ha sido un regalo”, agregó. Además, señaló que “detrás de cada logro hay años de esfuerzo, disciplina, sueños y una pasión enorme por lo que haces”.

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David Ospina, de 38 años, confirmó su retiro el martes 3 de noviembre de 2026 durante un evento en Medellín por el estreno de una serie documental sobre su vida y su carrera, que se transmitirá por el canal Teleantioquia.

El exportero comunicó su decisión mediante un video en el que expresó: “No me voy porque quiera, sino porque escucho a mi cuerpo, que me habla. Es mi despedida como futbolista profesional. Ha sido un hermoso viaje”.

Con este video publicado en sus redes sociales, David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional - crédito d_ospina1/Instagram

Daniela Ospina aludió a ese momento en su mensaje de Instagram: “Ayer fue una noche muy especial, de esas que te hacen mirar atrás y recordar todo lo vivido con el corazón lleno de emoción”. La publicación cerró con una dedicatoria directa al futbolista: “Vincho, siempre voy a admirarte, celebrar tus logros y sentirme orgullosa de la persona y el profesional que eres”.

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La grabación compartida por Daniela mostró al jugador con más partidos disputados en la historia de la selección Colombia saludando a los asistentes al auditorio, mostrándose visiblemente emocionado durante el evento, ya fuese con los aplausos de los espectadores que vieron el adelanto del proyecto audiovisual, o con las palabras de sus hijos y su esposa que le dedicaron algunas palabras.

Daniela Ospina reveló que el anuncio fue uno de los días más difíciles para su hermano

La hermana del exarquero contó que conversó con él antes de que anunciara el final de su carrera y calificó la decisión como una de las más difíciles de su vida - crédito @daniela_ospina5/ Instagram

Horas antes, en otro video publicado en su cuenta de Instagram, Daniela Ospina ofreció detalles sobre el proceso personal que atravesó el exarquero antes de hacer pública su decisión. La empresaria contó que mantuvo conversaciones privadas con su hermano en los días previos al anuncio y que la determinación le costó asumirla.

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“Definitivamente, ayer fue uno de los días que más planeamos, que más tuve conversaciones con mi hermano y creo que una de las decisiones más duras que le ha tocado tomar en la vida por muchas razones”, afirmó Daniela Ospina. Según relató, existieron registros del momento que la conmovieron de manera particular: “Hay unos videos que me parten el alma por verlo a él como con esas ganas de llorar y teniendo muchos sentimientos encontrados”.

La hermana del exfutbolista subrayó que detrás del reconocimiento público hay un costado que el público no suele conocer. “Mucha gente ve como la gloria, pero pocas veces se ven los procesos por los que pasan los seres humanos”, señaló.

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El anuncio se produjo acompañado de su familia, incluyendo a su esposa, Jesica Sterling; sus hijos, Dulce y Maxi; su madre, Lucía Ramírez, y la propia Daniela. “Con la tranquilidad de que fue una muy buena carrera, y lo más lindo es que vivió esto al lado de su esposa, de sus hijos y nosotros, que pudimos acompañarlo”, concluyó Daniela.

Así fue el momento en el cual Ospina recibió los elogios del público y rompió en llanto-crédito @elfantatal/Instagram

Una trayectoria de 21 años que incluyó tres mundiales

David Ospina inició su carrera profesional en Atlético Nacional en 2006 y dio el salto al fútbol europeo en 2008, cuando fichó por el Niza de Francia. Su paso por el continente europeo continuó en el Arsenal, equipo en el que jugó entre 2014 y 2018 y con el que conquistó dos Copas de Inglaterra y tres Community Shield. Posteriormente defendió al Napoli entre 2018 y 2022, club en el que sumó una Copa Italia, y cerró su etapa en el extranjero en el Al Nassr de Arabia Saudita, entre 2022 y 2024.

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Ospina regresó a Atlético Nacional en 2024, el equipo del que es hincha y en el que debutó, para disputar la última etapa de su carrera. Su última presentación profesional fue el 23 de mayo de 2026, en la semifinal de vuelta del torneo Apertura colombiano ante Deportes Tolima.

Con la selección Colombia, Ospina participó en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018, y fue convocado al de Estados Unidos, México y Canadá 2026 sin llegar a disputar minutos. Su mejor participación fue en la primera de ellas, siendo uno de los jugadores clave para que la Tricolor alcanzara su mejor participación histórica en el certamen, al llegar hasta los cuartos de final.

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La decisión de retirarse estuvo marcada por los problemas físicos que lo afectaron en sus últimos años. Una lesión en el codo derecho, sufrida durante su paso por Arabia Saudita, se reagudizó y frustró su llegada al Atlante de México, club con el que había sido anunciado en julio de 2026 pero en el que no llegó a debutar.