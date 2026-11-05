Colombia

Qué se sabe del hombre de 60 años que fue hallado atado de manos y pies en un lote despoblado de Manizales: tenía signos de maltrato físico

La comunidad alertó a las autoridades tras ver a la víctima salir de una zona boscosa con las manos inmovilizadas y la ropa mojada

El funcionario informa sobre una situación vinculada a la asistencia y valoración médica del adulto mayor, tras su hallazgo con sus manos y pies atados (Alcadía Manizales/Facebook)
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La Alcaldía de Manizales investiga la agresión contra un hombre de 60 años, habitante de calle, que fue encontrado con las manos y los pies amarrados detrás del colegio INEM.

La víctima permanecía estable bajo atención médica en la clínica San Cayetano, mientras la Policía y la Fiscalía iniciaron las actuaciones para identificar a los responsables.

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El caso ocurrió durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre, en un lote despoblado cercano a la carrera 27. Personas que transitaban por el sector alertaron a las autoridades luego de ver al ciudadano salir de una zona boscosa con la ropa mojada y signos de haber sido inmovilizado.

Los organismos de rescate acudieron al lugar junto con integrantes de la Fundación de Paramédicos Búsqueda y Rescate SER-BYR. Tras la primera valoración, trasladaron al ciudadano a un centro asistencial.

Hombre sentado en el suelo con las manos y los pies atados con soga de yute. Viste camisa clara y pantalón oscuro. El fondo es oscuro y el suelo de baldosas.
Las autoridades encontraron a un hombre de 60 años atado de pies y manos en Manizales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras versiones conocidas el medio local La Patria indican que dos personas interceptaron al hombre para robarlo. Luego lo habrían atado y llevado hasta la cuenca de una quebrada, donde lo dejaron abandonado.

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¿Qué dijo la Alcaldía?

El secretario de Seguridad de Manizales, Mauricio Gaitán, confirmó que la alerta se originó por el aviso de quienes pasaban por el sector. “La comunidad alertó a las autoridades al observar que el hombre salía de una zona boscosa con las manos atadas y la ropa mojada”, expresó el funcionario a nombre de la Alcaldía de Manizales.

La administración municipal indicó que, tras conocer la situación, se activó la ruta institucional con participación de la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y distintas dependencias locales.

Gaitán señaló que las entidades competentes ya adelantaban los procedimientos iniciales. Según manifestó, el objetivo es esclarecer las circunstancias de la agresión y ubicar a las personas que atacaron al ciudadano.

Manos masculinas atadas con una cuerda gruesa sobre una mesa de madera. Ventana a la izquierda con luz tenue.
Los investigadores de la SIJÍN y el CTI de la Fiscalía asumieron las pesquisas para identificar a los responsables de la agresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alcaldía de Manizales sostuvo que el hombre fue llevado a San Cayetano para recibir atención médica y permanecer bajo observación. Las valoraciones clínicas y el informe de medicina legal permitirán establecer con mayor precisión su estado de salud.

“Actualmente, el hombre se encuentra estable y bajo atención médica”, afirmó Gaitán. El secretario agregó que las autoridades buscan reunir elementos que permitan llevar a los responsables ante la justicia.

La institución también anunció que evaluará el acompañamiento que recibirá la víctima cuando termine su proceso médico. El plan contempla apoyo psicosocial y su eventual ingreso nuevamente a un hogar de bienestar.

El funcionario explicó que esas gestiones dependerán de las condiciones para su salida del centro hospitalario. La intención, indicó ante la administración municipal, es que el ciudadano pueda recibir cuidado y atención integral.

La Patria informó que la víctima había dejado el hogar de paso Mi Jesús antes de que ocurriera el ataque. Ese antecedente forma parte de la información conocida sobre sus movimientos previos al hallazgo.

Primer plano de las manos cruzadas de una persona mayor con piel arrugada, manchas y hematomas sobre una superficie de madera.
La Alcaldía de Manizales gestionará el acompañamiento psicosocial y el reingreso del adulto mayor a un centro de bienestar social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes mostraron las condiciones en que fue encontrado el adulto mayor

Los registros fotográficos del procedimiento mostraron al ciudadano con prendas oscuras y marcas visibles de suciedad. Vestía pantaloneta y una camiseta verde al momento de ser auxiliado.

En las imágenes también se observó una atadura azul, similar a una cinta, que le inmovilizaba los brazos por la espalda. El elemento estaba ajustado por encima de los codos.

El hombre fue encontrado en un sector ubicado detrás del colegio INEM, una zona que las autoridades describieron como boscosa. La presencia de su ropa mojada reforzó la hipótesis inicial de que había permanecido cerca de la quebrada.

La investigación deberá determinar cómo ocurrió la interceptación, cuánto tiempo permaneció el adulto mayor en ese lugar y quiénes participaron en el ataque. Por ahora, las autoridades mantienen activada la ruta de atención mientras avanzan las diligencias judiciales.

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