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Reclasificación de la Liga BetPlay 2026: así está la disputa por los cupos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tras el empate de Millonarios con América

Atlético Nacional y América de Cali, actualmente son equipos de fase 2 de la Copa Libertadores; Santa Fe, Deportivo Cali y Deportes Tolima ocupan los puestos de Copa Sudamericana

Millonarios se puede quedar sin torneo internacional, de no clasificar a las finales del fútbol colombiano (Colprensa - Lina Gasca).
Millonarios se puede quedar sin torneo internacional, de no clasificar a las finales del fútbol colombiano (Colprensa - Lina Gasca).
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América de Cali consolidó su ventaja en la reclasificación de la Liga BetPlay tras la fecha 17 y quedó mejor posicionado para los cupos internacionales de 2027. El equipo llegó a 69 puntos, mientras Santa Fe se quedó con 63 puntos tras perder 1-0 ante Cúcuta Deportivo.

La igualdad 0-0 entre Millonarios y América en El Campín mantuvo al equipo bogotano en una zona que podría entregar el último cupo a la fase previa de la Sudamericana. Independiente Atlético Bucaramanga y Medellín tienen 52 puntos, mientras que, si Atlético Nacional, América de Cali o Once Caldas gana la Copa BetPlay, ese lugar sería para Millonarios por ahora.

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América se encamina a la segunda posición y acompañaría a Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Libertadores. El campeón de la Liga BetPlay obtendrá el cupo directo a la fase de grupos, mientras los equipos que terminen después de los dos primeros entrarían en la disputa por plazas a la Copa Sudamericana.

Deportivo Cali y Deportes Tolima suman 60 puntos y todavía pueden acercarse a la zona de Libertadores. Once Caldas también aparece entre los aspirantes, junto con Millonarios, que ocupa el octavo lugar con 53 puntos.

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2026

Atlético Nacional es el cuarto equipo que más puntos acumuló en Suramérica, según Transfermarkt Colombia - crédito Colprensa
Atlético Nacional es el cuarto equipo que más puntos acumuló en Suramérica, según Transfermarkt Colombia - crédito Colprensa

En Colombia a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 clasifican los dos equipos campeones de la Liga BetPlay en su primer y segundo semestre. Los dos cupos otorgados a través de la reclasificación se le dan a los dos mejores equipos que no sean campeones de Liga, en este caso jugarán desde la fase 2

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El campeón de la Copa Colombia 2026 irá a la Copa Sudamericana 2026 como Colombia 1. Si el campeón de este torneo está entre los dos mejores puestos de la reclasificación, se le dará el cupo a la Libertadores y el cupo a la “Otra mitad de la gloria” será entregado por la tabla de reclasificación.

Junior, sexto en la reclasificación, ya no cuenta en la disputa para torneos internacionales por ser el club campeón en el primer semestre de la Liga en 2026. La sumatoria en la tabla de la reclasificación se extiende a los cuadrangulares semifinales y la final del segundo semestre del 2026.

América de Cali de la mano de Yeison Guzmán se ubica segundo en la reclasificación del fútbol colombiano - crédito América de Cali
América de Cali de la mano de Yeison Guzmán se ubica segundo en la reclasificación del fútbol colombiano - crédito América de Cali
  1. Atlético Nacional: 91 puntos / +47 diferencia de gol / 42 partidos jugados (Copa Libertadores).
  2. América de Cali: 69 puntos / +25 diferencia de gol / 38 partidos jugados (Copa Libertadores).
  3. Independiente Santa Fe: 63 puntos / +17 diferencia de gol / 39 partidos jugados (Copa Sudamericana).
  4. Deportivo Cali: 60 puntos / +20 diferencia de gol / 36 partidos jugados (Copa Sudamericana).
  5. Deportes Tolima: 60 puntos / +6 diferencia de gol / 40 partidos jugados (Copa Sudamericana).
  6. Junior FC: 60 puntos / +6 diferencia de gol / 42 partidos jugados (Copa Libertadores - Campeón de la Liga BetPlay 2026-I).
  7. Once Caldas: 58 puntos / +11 diferencia de gol / 38 partidos jugados
  8. Millonarios FC: 53 puntos / +18 diferencia de gol / 37 partidos jugados
  9. Atlético Bucaramanga: 52 puntos / +15 diferencia de gol / 36 partidos jugados
  10. Independiente Medellín: 52 puntos / +2 diferencia de gol / 36 partidos jugados
  11. Águilas Doradas: 51 puntos / -3 diferencia de gol / 36 partidos jugados
  12. Deportivo Pasto: 49 puntos / -10 diferencia de gol / 38 partidos jugados
  13. Internacional de Bogotá: 48 puntos / -9 diferencia de gol / 38 partidos jugados

Los partidos de la fecha 18 en la Liga BetPlay 2026-II

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
-crédito Cristian Bayona/Colprensa
  • Boyacá Chicó vs. Internacional de Bogotá.
  • Fortaleza vs. Independiente Medellín.
  • Once Caldas vs. Águilas Doradas.
  • Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira.
  • América de Cali vs. Deportivo Cali.
  • Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pasto.
  • Jaguares FC vs. Atlético Bucaramanga.
  • Deportes Tolima vs. Millonarios.
  • Alianza Valledupar vs. Llaneros FC.
  • Junior FC vs. Cúcuta Deportivo.

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