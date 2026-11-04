Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios FC vs. América de Cali en la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II, partido que puede definir la clasificación de los Embajadores a los cuadrangulares semifinales o por el contrario mantener a los Diablos Rojos en la disputa por ser cabeza de grupo y tener la ventaja deportiva.
El partido está programado para jugarse a partir de las 8:30 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y aquí podrá seguir todas las incidencias.
11:42 hsHoy
Ficha del partido
- Millonarios FC vs. América de Cali - Fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II.
- Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia.
- Fecha y hora: miércoles 4 de noviembre - 8:30 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.