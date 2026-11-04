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Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Los Embajadores necesitan los tres puntos que los clasifiquen a las finales, mientras que los Escarlatas, ya con el cupo asegurado, apunta a terminar entre los dos primeros de la tabla

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Millonarios y América de Cali llegan al partido de la fecha 17 dentro de los ocho mejores y con chances de ser protagonistas en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Millonarios y América de Cali
Millonarios y América de Cali llegan al partido de la fecha 17 dentro de los ocho mejores y con chances de ser protagonistas en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Millonarios y América de Cali

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios FC vs. América de Cali en la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II, partido que puede definir la clasificación de los Embajadores a los cuadrangulares semifinales o por el contrario mantener a los Diablos Rojos en la disputa por ser cabeza de grupo y tener la ventaja deportiva.

El partido está programado para jugarse a partir de las 8:30 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y aquí podrá seguir todas las incidencias.

11:42 hsHoy

Ficha del partido

  • Millonarios FC vs. América de Cali - Fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II.
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia.
  • Fecha y hora: miércoles 4 de noviembre - 8:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

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