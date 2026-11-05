Luciano D’Alessandro es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: Emiro Navarro lo despidió entre lágrimas

Luciano D’Alessandro dejó MasterChef Celebrity Colombia - crédito cortesía Canal RCN

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Luciano D’Alessandro quedó eliminado de MasterChef Celebrity Colombia luego de que el jurado considerara que su plato presentó las fallas más marcadas en la prueba de eliminación emitida el miércoles 4 de noviembre. La salida del actor venezolano provocó una despedida colectiva entre sus compañeros, varios de los cuales se quebraron al saludarlo por última vez dentro de la competencia.

D’Alessandro llegó a la instancia decisiva junto a Marcela Carvajal, Verónica Orozco y Jimmy Vásquez, en una jornada que definió a los 11 participantes que siguen en carrera por el título. El desafío exigía elaborar una preparación con arroz Diana, producto asignado como eje de las propuestas que debían evaluar Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

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El jurado cuestionó el equilibrio de sabores del plato de Luciano D’Alessandro

El actor presentó una receta a la que llamó “Bowl con todo”. La preparación reunía salmón ahumado, atún con salsa de soja, aguacate y una mayonesa hecha por él mismo. Durante la devolución, los chefs señalaron problemas en el balance de los ingredientes y observaron que el ahumado ocupaba un lugar excesivo dentro del conjunto.

El jurado también consideró que el plato necesitaba una presencia más marcada de soya. La evaluación dejó a Luciano D’Alessandro y Marcela Carvajal como los dos concursantes con mayor riesgo de abandonar el programa, después de que Orozco y Vásquez obtuvieran comentarios favorables por sus elaboraciones.

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Nicolás de Zubiría cuestionó la sazón del arroz y la integración de los sabores - crédito captura de pantalla @masterchefcelebrityco/ Instagram

“A mí me falta sazón en el arroz, el arroz se me queda muy planito por más mayonesa que tengamos. Podría ser como con una soya y limón, pero hay un ingrediente que no baila aquí”, dijo el chef Nicolás de Zubiría.

En el caso de Verónica Orozco, su presentación recibió una distinción de Jorge Rausch. El chef le dio el tradicional “cachete”, una reacción que suele reservar para las preparaciones que cumplen con sus expectativas en sabor y ejecución. Su plato, dedicado a su hija, le permitió salir de la zona de riesgo.

Jimmy Vásquez también logró convencer al jurado con una propuesta servida en un bowl y basada en referencias de la cocina colombiana. Esa valoración desplazó la definición hacia los platos de Carvajal y D’Alessandro.

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La despedida reunió a los concursantes fuera del balcón

Cuando se confirmó la eliminación, Luciano D’Alessandro mantuvo un tono sereno y manifestó que aceptaba el resultado de los jurados. Su reacción contrastó con la emoción que se instaló entre sus compañeros, quienes bajaron del balcón para despedirlo.

Emiro Navarro lloró al despedirse de Luciano D’Alessandro dentro de la cocina - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

El gesto tuvo peso dentro de la dinámica del reality. Los participantes abandonaron ese sector de la cocina para acompañar al actor en su salida, una escena que no se había repetido durante esa temporada. Belén Alonso lloró durante la despedida y destacó el trato que D’Alessandro había mantenido con el grupo.

Entre quienes expresaron mayor tristeza estuvieron Emiro Navarro y Robert Farah, con quienes el actor había construido una relación cercana durante la convivencia. La salida también generó una reacción de pesar entre los miembros del jurado, que valoraron su constancia a lo largo del concurso.

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“Se me hace muy difícil tener que asimilar esto, no lo esperé tan pronto; él se ve muy tranquilo y eso me da un poco de tranquilidad a mí, pero la verdad, tener que despedirlo a él me parte un poco el corazón”, dijo Emiro Navarro en medio del llanto.

Emiro Navarro y Robert Farah expresaron su tristeza tras conocer la decisión del jurado - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Tras despedirse de sus compañeros, Luciano contó que demoró en aceptar la invitación al programa. Sin embargo, afirmó que su intuición le indicó que debía participar en esta temporada, debido al cariño que recibió de los demás concursantes. “No podía estar en otra edición, era esta y este era el momento hasta donde tenía que llegar (...) Sin duda mañana voy a extrañar esto. “Gracias, Colombia”, dijo el actor.

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D’Alessandro disputó 10 pruebas de eliminación durante el programa

La eliminación cerró un recorrido marcado por la presión de las pruebas decisivas. El actor participó en 10 retos de eliminación, una cifra que lo ubicó entre los concursantes que más veces debieron defender su continuidad en la cocina.

Luciano D’Alessandro enfrentó 10 pruebas de eliminación durante su participación en el reality - crédito cortesía Canal RCN

El episodio tuvo además la ausencia de Tuto Patiño, quien no participó en el reto debido a un problema en una pierna. Con la partida de D’Alessandro, la competencia ingresó en una fase con menos margen para los errores, ya que permanecen 11 figuras en busca del triunfo de MasterChef Celebrity Colombia.