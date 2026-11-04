Colombia

Gustavo Petro endureció su discurso en X como jefe de la oposición, pero sus mensajes tienen menos alcance: así le va al expresidente en redes tras dejar el poder

La revisión de por lo menos 812 publicaciones en la red social mostró que los mensajes destinados de forma exclusiva a cuestionar a adversarios pasaron del 37% durante su último año de gobierno al 45% en esta nueva etapa

Gustavo Petro en redes sociales
El expresidente Gustavo Petro históricamente ha recibido críticas por el uso que le da a sus redes sociales - crédito Infobae Colombia
Guardar

El expresidente de la República Gustavo Petro convirtió su papel como líder de la oposición en una ofensiva centrada en la red social X contra su sucesor, Abelardo de la Espriella, a juzgar por los mensajes que publicó en los primeros 70 días tras dejar el poder. Aunque los registros indicarían que el alcance de sus publicaciones en la referida plataforma digital disminuyó.

Un análisis de Cambio mostró cómo durante este periodo el ex jefe de Estado mencionó a su contradictor político en al menos 294 veces, más que en todo su último año de gobierno, según la medición efectuada. Pese a ello, la repercusión de sus post cayó un 42%, lo que daría cuenta de cómo su influencia en la discusión política ha perdido, si se quiere, fuerza.

PUBLICIDAD

La revisión del citado medio incluyó 812 trinos publicados por Petro como expresidente y los 5.431 que difundió durante sus últimos 12 meses de Gobierno. La comparación, en suma, muestra que la nueva etapa redujo el espacio destinado a defender de forma aislada su administración y amplió el peso de los mensajes dirigidos contra adversarios.

Gustavo Petro en la réplica del Pacto Histórico al presidente Abelardo de la Espriella
El expresidente Gustavo Petro oficia como presidente del Pacto Histórico, partido de oposición al Gobierno De la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia

Cabe destacar que Petro asumió el liderazgo de la oposición tras dejar la Casa de Nariño el 7 de agosto, como el jefe del partido Pacto Histórico, que perdió el pulso presidencial con Iván Cepeda. Sus mensajes combinaron cuestionamientos al gobierno entrante, referencias al Pacto y una mayor atención sobre De la Espriella; pero pese a ello su influencia estaría en declive.

PUBLICIDAD

En su primera publicación como expresidente, mientras su sucesor se dirigía en helicóptero a una base militar de Cali para completar la posesión, Petro lanzó sus dardos. “Dijeron que me quedaría en la Casa de Nariño y que cerraría el Congreso de la República. Ahora dejo esa casa, y quien ha cerrado el Congreso es otro. Y no hay presidente para entregarle el mando”.

Las publicaciones exclusivamente ofensivas pasaron del 37% al 45%

Durante el último año de su gobierno, según Cambio, el 37% de los mensajes de Petro atacaba a un adversario sin defender su gestión. Tras salir de la Presidencia, esa proporción ascendió a 45%, mientras las publicaciones dedicadas solo a reivindicar su administración bajaron de 14% a 4%; en lo que mostraría el enfoque que pretendió darle a sus perfiles.

El Tribunal admitió esta acción popular para que inicie una investigación al uso que el presidente Gustavo Petro le da a su cuenta en la red social X - crédito Presidencia/montaje Infobae Colombia.
La red social X es el principal canal de comunicación del expresidente Gustavo Petro, con presencia casi diaria desde que dejó el poder - crédito Presidencia - Infobae Colombia

Las publicaciones que combinaban ataques y defensa de la gestión registraron una variación menor: pasaron de 20% a 19%. La categoría de publicaciones que no atacaban ni defendían aumentó de 29% a 32%. Esta evolución también muestra que, desde la salida de Petro de la presidencia, los mensajes con ataques se mantuvieron casi en el 70% hasta octubre.

Por su parte, los contenidos que defendían únicamente su gestión, que rondaban el 40% antes de julio, quedaron luego entre 20% y 25%. A su vez, los mensajes que reunían cuestionamientos a adversarios y defensa de su administración tuvieron un máximo cercano al 32% en julio, pero posteriormente descendieron a casi el 20% en octubre, según Cambio.

De la Espriella fue el actor que más aumentó su presencia en los mensajes

En el análisis, que clasificó cada publicación de manera independiente, con la posibilidad de que un mismo post perteneciera a más de una categoría, las referencias a De la Espriella registraron el mayor aumento entre los 31 actores y temas comparados. Antes de julio, las menciones eran casi inexistentes; en octubre, llegaron a cerca de cinco por cada mil palabras.

créditos Cristian Bayona/Colprensa | César Carrión/Presidencia de la República
Gustavo Petro no pudo lograr la reelección de su proyecto político, pues su candidato, Iván Cepeda, fue derrotado por Abelardo de la Espriella - crédito Cristian Bayona/Colprensa - César Carrión/Presidencia

También crecieron las alusiones a Gaza e Israel, así como las menciones al Pacto Histórico y al progresismo. En dirección opuesta, salud, paz y conflicto armado, y clima y energía perdieron espacio en la conversación digital del expresidente, pese a que fueron temas recurrentes durante su gobierno; en especial la paz, en el que defendió las mesas de negociación.

Por su parte, las intervenciones de Petro como jefe de la oposición, en las denominadas réplicas a las alocuciones del presidente no siguieron una única agenda temática. En la aparición del 20 de agosto, junto a Cepeda, Petro habló de economía y finanzas públicas y salud, que fueron los asuntos más frecuentes, con 14 menciones por cada 1.000 palabras en ambos casos.

El encuentro entre Westcol y el presidente Gustavo Petro generó numerosas reacciones en redes sociales, incluidos comentarios humorísticos por parte de los usuarios - crédito @gustavopetrourrego/ Instagram
Durante la campaña presidencial de 2026, el entonces mandatario Gustavo Petro dio de qué hablar con su aparición en redes sociales junto al estreamer Westcol - crédito @gustavopetrourrego/Instagram

En contraste, el 15 de septiembre, la economía concentró 23,3 menciones por cada 1.000 palabras, seguida de desigualdad y pobreza, con 5,8. Del mismo modo, la réplica del 29 de septiembre se enfocó en drogas, con 10,8 menciones, además de economía y finanzas públicas, con 9,2, y desigualdad y pobreza, con seis, según el reporte presentado por el medio citado.

Y por último, en la intervención del 13 de octubre, el exmandatario, del que se rumora que se presentaría en las elecciones regionales del 31 de octubre de 2027, puso el foco en el fenómeno de El Niño, con 17,7 menciones por cada 1.000 palabras, y en clima y energía, con 12,2. En resumen, el exmandatario sigue enfilando baterías hacia su sucesor y su gestión.

Temas Relacionados

Expresidente PetroGustavo PetroAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue la posesión de Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior de Abelardo de la Espriella

El exprocurador general de la Nación y exembajador de Colombia ante la OEA llega en reemplazo de Rodrigo Lara, quien salió en medio de la caída del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por un vicio de procedimiento

Así fue la posesión de Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior de Abelardo de la Espriella

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

El “León” tendrá una visita exigente ante el cuadro “Motilón” que se juega sus últimas cartas para clasificar a las finales de Navidad del fútbol colombiano

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

⁠Cintia Cossio fue confirmada en la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2′: la influencer representará a Colombia

La creadora de contenido colombiana, hermana de Yeferson Cossio, hará parte de la competencia que reunirá a 16 figuras digitales y se estrenará el 8 de noviembre

⁠Cintia Cossio fue confirmada en la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2′: la influencer representará a Colombia

Franco Pérez, jugador de la reserva de Boca Juniors e hijo del histórico Omar Pérez, había sido convocado a la selección Colombia, pero la FCF canceló el anuncio: qué pasó

La lista de 24 jugadores dada inicialmente por la Federación Colombiana de Fútbol se redujo a 23 con la desconvocatoria del jugador colombo-argentino

Franco Pérez, jugador de la reserva de Boca Juniors e hijo del histórico Omar Pérez, había sido convocado a la selección Colombia, pero la FCF canceló el anuncio: qué pasó

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Los Embajadores necesitan los tres puntos que los clasifiquen a las finales, mientras que los Escarlatas, ya con el cupo asegurado, apunta a terminar entre los dos primeros de la tabla

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

⁠Cintia Cossio fue confirmada en la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2′: la influencer representará a Colombia

⁠Cintia Cossio fue confirmada en la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2′: la influencer representará a Colombia

Andrea Petro fijó su posición frente a las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer: “No tenemos ningún tipo de relación”

Supuesta expareja de Escro, acusó al prometido de Aida Victoria Merlano de ser un mal padre, pero antigua compañera la desmintió: “Trabajamos en el mismo strip club”

Daniela Ospina se pronunció sobre el retiro de su hermano David Ospina del fútbol y contó que lo vio al borde del llanto: “Fue uno de sus días más difíciles”

Karina García se quejó del odio que recibió en redes cuando anunció su embarazo y aseguró que no mostrará el rostro de su bebé: “Se burlaron de él”

Deportes

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Franco Pérez, jugador de la reserva de Boca Juniors e hijo del histórico Omar Pérez, había sido convocado a la selección Colombia, pero la FCF canceló el anuncio: qué pasó

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Alianza FC tomó radical decisión sobre la demanda ante el TAS por los puntos del partido contra América de Cali: dos clubes siguen con el proceso

El portero colombiano Devis Vásquez pasó de ser descartado por la Roma a ser titular en la Champions League: así lo destacó la prensa italiana