Gustavo Petro endureció su discurso en X como jefe de la oposición, pero sus mensajes tienen menos alcance: así le va al expresidente en redes tras dejar el poder

El expresidente Gustavo Petro históricamente ha recibido críticas por el uso que le da a sus redes sociales - crédito Infobae Colombia

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El expresidente de la República Gustavo Petro convirtió su papel como líder de la oposición en una ofensiva centrada en la red social X contra su sucesor, Abelardo de la Espriella, a juzgar por los mensajes que publicó en los primeros 70 días tras dejar el poder. Aunque los registros indicarían que el alcance de sus publicaciones en la referida plataforma digital disminuyó.

Un análisis de Cambio mostró cómo durante este periodo el ex jefe de Estado mencionó a su contradictor político en al menos 294 veces, más que en todo su último año de gobierno, según la medición efectuada. Pese a ello, la repercusión de sus post cayó un 42%, lo que daría cuenta de cómo su influencia en la discusión política ha perdido, si se quiere, fuerza.

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La revisión del citado medio incluyó 812 trinos publicados por Petro como expresidente y los 5.431 que difundió durante sus últimos 12 meses de Gobierno. La comparación, en suma, muestra que la nueva etapa redujo el espacio destinado a defender de forma aislada su administración y amplió el peso de los mensajes dirigidos contra adversarios.

El expresidente Gustavo Petro oficia como presidente del Pacto Histórico, partido de oposición al Gobierno De la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia

Cabe destacar que Petro asumió el liderazgo de la oposición tras dejar la Casa de Nariño el 7 de agosto, como el jefe del partido Pacto Histórico, que perdió el pulso presidencial con Iván Cepeda. Sus mensajes combinaron cuestionamientos al gobierno entrante, referencias al Pacto y una mayor atención sobre De la Espriella; pero pese a ello su influencia estaría en declive.

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En su primera publicación como expresidente, mientras su sucesor se dirigía en helicóptero a una base militar de Cali para completar la posesión, Petro lanzó sus dardos. “Dijeron que me quedaría en la Casa de Nariño y que cerraría el Congreso de la República. Ahora dejo esa casa, y quien ha cerrado el Congreso es otro. Y no hay presidente para entregarle el mando”.

Las publicaciones exclusivamente ofensivas pasaron del 37% al 45%

Durante el último año de su gobierno, según Cambio, el 37% de los mensajes de Petro atacaba a un adversario sin defender su gestión. Tras salir de la Presidencia, esa proporción ascendió a 45%, mientras las publicaciones dedicadas solo a reivindicar su administración bajaron de 14% a 4%; en lo que mostraría el enfoque que pretendió darle a sus perfiles.

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La red social X es el principal canal de comunicación del expresidente Gustavo Petro, con presencia casi diaria desde que dejó el poder - crédito Presidencia - Infobae Colombia

Las publicaciones que combinaban ataques y defensa de la gestión registraron una variación menor: pasaron de 20% a 19%. La categoría de publicaciones que no atacaban ni defendían aumentó de 29% a 32%. Esta evolución también muestra que, desde la salida de Petro de la presidencia, los mensajes con ataques se mantuvieron casi en el 70% hasta octubre.

Por su parte, los contenidos que defendían únicamente su gestión, que rondaban el 40% antes de julio, quedaron luego entre 20% y 25%. A su vez, los mensajes que reunían cuestionamientos a adversarios y defensa de su administración tuvieron un máximo cercano al 32% en julio, pero posteriormente descendieron a casi el 20% en octubre, según Cambio.

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De la Espriella fue el actor que más aumentó su presencia en los mensajes

En el análisis, que clasificó cada publicación de manera independiente, con la posibilidad de que un mismo post perteneciera a más de una categoría, las referencias a De la Espriella registraron el mayor aumento entre los 31 actores y temas comparados. Antes de julio, las menciones eran casi inexistentes; en octubre, llegaron a cerca de cinco por cada mil palabras.

Gustavo Petro no pudo lograr la reelección de su proyecto político, pues su candidato, Iván Cepeda, fue derrotado por Abelardo de la Espriella - crédito Cristian Bayona/Colprensa - César Carrión/Presidencia

También crecieron las alusiones a Gaza e Israel, así como las menciones al Pacto Histórico y al progresismo. En dirección opuesta, salud, paz y conflicto armado, y clima y energía perdieron espacio en la conversación digital del expresidente, pese a que fueron temas recurrentes durante su gobierno; en especial la paz, en el que defendió las mesas de negociación.

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Por su parte, las intervenciones de Petro como jefe de la oposición, en las denominadas réplicas a las alocuciones del presidente no siguieron una única agenda temática. En la aparición del 20 de agosto, junto a Cepeda, Petro habló de economía y finanzas públicas y salud, que fueron los asuntos más frecuentes, con 14 menciones por cada 1.000 palabras en ambos casos.

Durante la campaña presidencial de 2026, el entonces mandatario Gustavo Petro dio de qué hablar con su aparición en redes sociales junto al estreamer Westcol - crédito @gustavopetrourrego/Instagram

En contraste, el 15 de septiembre, la economía concentró 23,3 menciones por cada 1.000 palabras, seguida de desigualdad y pobreza, con 5,8. Del mismo modo, la réplica del 29 de septiembre se enfocó en drogas, con 10,8 menciones, además de economía y finanzas públicas, con 9,2, y desigualdad y pobreza, con seis, según el reporte presentado por el medio citado.

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Y por último, en la intervención del 13 de octubre, el exmandatario, del que se rumora que se presentaría en las elecciones regionales del 31 de octubre de 2027, puso el foco en el fenómeno de El Niño, con 17,7 menciones por cada 1.000 palabras, y en clima y energía, con 12,2. En resumen, el exmandatario sigue enfilando baterías hacia su sucesor y su gestión.