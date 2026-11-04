Colombia

Así están extorsionando a transportadores de Bosa y Soacha: les piden hasta 20 millones de pesos mensuales

Las víctimas afirman que las organizaciones criminales imponen pagos por cada ruta en el sur de Bogotá y el municipio vecino, mientras quienes reciben intimidaciones evitan acudir a las autoridades por temor a represalias

Las extorsiones suelen ser, principalmente, telefónicas, según las autoridades - crédito Colprensa
Los transportadores de Bosa y Soacha enfrentan cobros extorsivos de hasta 20 millones de pesos mensuales para operar (Colprensa)
Guardar

Los transportadores de Bosa y Soacha denuncian extorsiones que pueden llegar a 20 millones de pesos mensuales, una presión que, según las víctimas, dificulta la continuidad de su trabajo en el sur de Bogotá y el municipio vecino.

Los cobros se distribuyen por rutas y alcanzan montos de entre 500.000 y un millón de pesos por cada una. El número de recorridos afectados eleva la suma final que deben afrontar algunos conductores.

PUBLICIDAD

Las víctimas aseguran que los cobros se distribuyen por recorridos y que el temor a represalias ha impedido que numerosos casos lleguen ante las autoridades.

Una víctima explicó a Canal Capital que los pagos exigidos varían según el trayecto. “Existen varias rutas y cada ruta oscila entre los 500 mil, un millón de pesos. Entonces, como son tantas rutas, pues ya se imaginará”.

La persona consultada señaló que las presiones no se concentran solo en Bosa y Soacha. “No solamente las rutas en Bosa, sino en Soacha, en Suba, en Usaquén, en Ciudad Bolívar, en Usme”, afirmó ante el canal.

PUBLICIDAD

Buses - Extorsión - Soacha
Las cuotas impuestas por los grupos delictivos oscilan entre 500.000 pesos y un millón de pesos por cada ruta (Colprensa/Vectezy)

El testimonio también expuso el efecto del miedo entre los conductores. La víctima sostuvo que “hay muchas víctimas que no denuncian por el miedo”.

Los extorsionistas amenazan con armas y explosivos

Los audios conocidos por el medio mencionado contienen amenazas contra quienes se niegan a cumplir las exigencias. En uno de los registros, un hombre se dirige a los transportadores y advierte: “Bloqueando no va a solucionar nada”.

El interlocutor eleva luego el tono de la intimidación: “Si ustedes siguen así, le vamos a meter, ya no son plomo, le vamos a meter es granada, ¿oyó?”.

En el mismo audio, la persona se identifica como “Pedrito” y amenaza a quienes acudan a organismos de seguridad. “Si ustedes no apoyan la organización, le vamos a seguir metiendo plomo”, se escucha.

Desde el 2023, los transportadores han sufrido cerca de 17 ataques atribuidos a estos grupos, de acuerdo con los afectados. Las denuncias describen un patrón en el que las amenazas preceden o acompañan agresiones contra quienes reciben los cobros.

Buses Soacha
Las exigencias de dinero ilegal alcanzan también a sectores como Suba, Usaquén, Usme y Ciudad Bolívar (Alcaldía de Soacha)

Una víctima relató ante el canal que los delincuentes se acercan directamente a los conductores. “Las abordan y les dejan un panfleto intimidante”, contó.

Como ejemplo, mencionó el caso de un taxista en Bosa Centro. “Un compañero taxista, que el mismo día que le dejaron el panfleto le hicieron un atentado”, afirmó.

Temas Relacionados

Denuncia extorsiónTransportadoresBosa y SoachaCobros extorsivosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Comenzaron las operaciones conjuntas de los ejércitos de Colombia y Estados Unidos: ensayaron una evacuación médica de heridos en combate durante un simulacro en Tolemaida

Durante la práctica militar se recreó la atención de un herido por un artefacto improvisado, desde el soporte vital bajo fuego y la cirugía de campaña hasta su traslado a un hospital de Bogotá

Comenzaron las operaciones conjuntas de los ejércitos de Colombia y Estados Unidos: ensayaron una evacuación médica de heridos en combate durante un simulacro en Tolemaida

El excónsul en México durante el gobierno Petro habló sobre el escándalo por la creación de un consulado de mentiras en Tijuana: “No tuve participación”

El delegado reiteró que la circunscripción de la sede comprendía 20 de los 32 estados de México, por lo que consideraba que podía atender las necesidades consulares en buena parte del país centroamericano

El excónsul en México durante el gobierno Petro habló sobre el escándalo por la creación de un consulado de mentiras en Tijuana: “No tuve participación”

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

El “León” tendrá una visita exigente ante el cuadro “Motilón” que se juega sus últimas cartas para clasificar a las finales de Navidad del fútbol colombiano

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Taxista agredió a su expareja con un químico en Medellín y le provocó quemaduras en el 50% del cuerpo: así describió la Fiscalía el ataque

La mujer de 24 años sufrió quemaduras en el 50% del cuerpo y daños oculares tras la agresión ocurrida el 28 de octubre de 2026

Taxista agredió a su expareja con un químico en Medellín y le provocó quemaduras en el 50% del cuerpo: así describió la Fiscalía el ataque

Arrestada colombiana en Carolina del Norte: la acusan de votar de forma ilegal en las elecciones de medio término en Estados Unidos

La colombiana también tendrá que responder, luego de que otra compatriota, e identificada como Julieta Englestad (53 años), fue detenida a mediados de septiembre de 2026 en otro operativo, de acuerdo con el Departamento de Justicia

Arrestada colombiana en Carolina del Norte: la acusan de votar de forma ilegal en las elecciones de medio término en Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Karina García se quejó del odio que recibió en redes cuando anunció su embarazo y aseguró que no mostrará el rostro de su bebé: “Se burlaron de él”

Karina García se quejó del odio que recibió en redes cuando anunció su embarazo y aseguró que no mostrará el rostro de su bebé: “Se burlaron de él”

Yeferson Cossio se pronunció tras aparecer en urgencias y reveló si tendrá que ser operado: “El dolor es muy fuerte”

La Segura reveló cuál es su estado de salud tras haberse sometido a un bloqueo de columna: “Un dolor el hijueperra”

Tuto Patiño renunció a un reto de ‘MasterChef Celebrity’ por problemas de salud: hay incertidumbre sobre su continuidad en el programa

Los Tigres del Norte en El Campín: así puede solicitar la devolución del dinero si se vio afectado por la reprogramación del concierto

Deportes

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Richard Ríos viajó de urgencia a Brasil para tratar la lesión en el tobillo: Palmeiras facilitará la sede para sus sesiones de terapia

David Ospina anunció que se retira y este fue el emotivo mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol: “Para nosotros siempre será un número uno”

David Ospina se retira del fútbol: estos fueron los emotivos momentos que vivió tras conocerse su decisión en medio de la presentación de su documental autobiográfico