Así están extorsionando a transportadores de Bosa y Soacha: les piden hasta 20 millones de pesos mensuales

Los transportadores de Bosa y Soacha enfrentan cobros extorsivos de hasta 20 millones de pesos mensuales para operar (Colprensa)

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Los transportadores de Bosa y Soacha denuncian extorsiones que pueden llegar a 20 millones de pesos mensuales, una presión que, según las víctimas, dificulta la continuidad de su trabajo en el sur de Bogotá y el municipio vecino.

Los cobros se distribuyen por rutas y alcanzan montos de entre 500.000 y un millón de pesos por cada una. El número de recorridos afectados eleva la suma final que deben afrontar algunos conductores.

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Las víctimas aseguran que los cobros se distribuyen por recorridos y que el temor a represalias ha impedido que numerosos casos lleguen ante las autoridades.

Una víctima explicó a Canal Capital que los pagos exigidos varían según el trayecto. “Existen varias rutas y cada ruta oscila entre los 500 mil, un millón de pesos. Entonces, como son tantas rutas, pues ya se imaginará”.

La persona consultada señaló que las presiones no se concentran solo en Bosa y Soacha. “No solamente las rutas en Bosa, sino en Soacha, en Suba, en Usaquén, en Ciudad Bolívar, en Usme”, afirmó ante el canal.

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Las cuotas impuestas por los grupos delictivos oscilan entre 500.000 pesos y un millón de pesos por cada ruta (Colprensa/Vectezy)

El testimonio también expuso el efecto del miedo entre los conductores. La víctima sostuvo que “hay muchas víctimas que no denuncian por el miedo”.

Los extorsionistas amenazan con armas y explosivos

Los audios conocidos por el medio mencionado contienen amenazas contra quienes se niegan a cumplir las exigencias. En uno de los registros, un hombre se dirige a los transportadores y advierte: “Bloqueando no va a solucionar nada”.

El interlocutor eleva luego el tono de la intimidación: “Si ustedes siguen así, le vamos a meter, ya no son plomo, le vamos a meter es granada, ¿oyó?”.

En el mismo audio, la persona se identifica como “Pedrito” y amenaza a quienes acudan a organismos de seguridad. “Si ustedes no apoyan la organización, le vamos a seguir metiendo plomo”, se escucha.

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Desde el 2023, los transportadores han sufrido cerca de 17 ataques atribuidos a estos grupos, de acuerdo con los afectados. Las denuncias describen un patrón en el que las amenazas preceden o acompañan agresiones contra quienes reciben los cobros.

Las exigencias de dinero ilegal alcanzan también a sectores como Suba, Usaquén, Usme y Ciudad Bolívar (Alcaldía de Soacha)

Una víctima relató ante el canal que los delincuentes se acercan directamente a los conductores. “Las abordan y les dejan un panfleto intimidante”, contó.

Como ejemplo, mencionó el caso de un taxista en Bosa Centro. “Un compañero taxista, que el mismo día que le dejaron el panfleto le hicieron un atentado”, afirmó.