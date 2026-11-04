Colombia

En redes sociales revelaron el video de un hombre que abusó sexualmente de una cerda en Chocó: piden a las autoridades capturar al responsable

Plataforma animalista divulgó imágenes de seguridad censuradas y pidió a la Policía y a la Fiscalía avanzar en la identificación del hombre que aparece en la grabación

Piden aplicar la Ley 2627 tras denuncia difundida en redes sociales desde Chocó - crédito @PlataformaALTO/X

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La difusión de un video de seguridad generó llamados para que las autoridades identifiquen a un hombre señalado de cometer un presunto caso de abuso sexual contra una cerda en El Carmen de Atrato, Chocó. La organización animalista Plataforma Alto divulgó las imágenes y solicitó acciones urgentes para esclarecer el hecho.

La grabación, compartida en redes sociales el 3 de noviembre de 2026, muestra a un sujeto dentro de un espacio con corrales. La pieza fue publicada con una censura sobre la zona donde se habría registrado la conducta denunciada.

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La entidad animalista manifestó que la comunidad del municipio expresó indignación tras la circulación de las imágenes. En su publicación, pidió apoyo de las autoridades para localizar al responsable y avanzar en las diligencias correspondientes.

“Se necesita apoyo de las autoridades para encontrar a este criminal”, escribió la plataforma en una de sus cuentas. La organización también afirmó que la conducta señalada estaría contemplada como delito en la Ley 2627 de 2026.

Video en El Carmen de Atrato desató pedido para identificar a hombre señalado de abusar de un animal - crédito @PlataformaALTO/X
Video en El Carmen de Atrato desató pedido para identificar a hombre señalado de abusar de un animal - crédito @PlataformaALTO/X

La organización citó la Ley 2627 de 2026 para exigir una investigación

Plataforma Alto indicó que esa norma, impulsada junto con organizaciones defensoras de los animales y la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, establece sanciones por actos de violencia sexual contra animales. Según expuso la entidad, las penas podrían llegar a cerca de ocho años de prisión y no serían excarcelables.

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La publicación señala que la ley aprobada este año ofrece herramientas para investigar y judicializar este tipo de denuncias. “Ya no hay excusas”, afirmó la organización en otra interacción difundida junto con comentarios de usuarios.

Tras lo anterior, la senadora Esmeralda Hernández pidió a las autoridades del Chocó identificar y judicializar al hombre señalado de abusar sexualmente de una cerda en El Carmen de Atrato.

La congresista, autora de la ley conocida como No Más Zoofilia, solicitó acciones a la Gobernación, la Alcaldía, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. “Pido adelantar todas las acciones para dar con este criminal”, manifestó.

Hernández recordó que la norma contempla prisión para quienes cometan actos de violencia sexual contra animales y afirmó que el delito no admite beneficios de excarcelación. También pidió colaboración de la ciudadanía para ubicar al señalado.

Si conocen su paradero, repórtenlo de manera interna por redes”, expresó la senadora, quien aseguró que garantizarán confidencialidad a quienes entreguen información.

Autoridades deberán verificar video de presunto abuso contra una cerdita en El Carmen de Atrato - crédito @PlataformaALTO/X
Autoridades deberán verificar video de presunto abuso contra una cerdita en El Carmen de Atrato - crédito @PlataformaALTO/X

Las reacciones aumentaron tras la circulación del video

El contenido recibió comentarios de rechazo por parte de usuarios de redes sociales. Algunas personas exigieron una intervención inmediata de las instituciones, mientras que otras compartieron mensajes de respaldo a la solicitud de Plataforma Alto.

La entidad respondió a varios de esos mensajes y sostuvo que el hombre que aparece en la grabación representa un riesgo para los animales. También insistió en la necesidad de evitar que el caso quede sin consecuencias. “Hay que capturarlo”, señaló la organización en otra publicación.

El caso volvió a poner en discusión la aplicación de las normas de protección animal y la necesidad de que las denuncias difundidas en redes sociales sean atendidas mediante investigaciones formales.

Denunciaron presunto maltrato contra un perro en Barrios Unidos, Bogotá

Un video grabado en el barrio Baquero, en la localidad de Barrios Unidos, generó denuncias por un posible caso de maltrato animal contra un perro negro que suele acompañar a dos habitantes de calle en el noroccidente de Bogotá. Residentes pidieron a las autoridades ubicar al animal y verificar su estado de salud.

Según los vecinos, el canino presenta marcas que atribuyen a posibles quemaduras de cigarrillo. También señalaron que permanece con dos personas que solicitan dinero en supermercados cercanos.

Comunidad denunció lesiones en un perro que acompañaba a dos habitantes de calle - crédito @PlataformaALTO/X

En la grabación, un hombre sujeta al perro con un lazo y, al parecer, lo golpea con ese mismo elemento. Otro ciudadano interviene y cuestiona el trato que recibe el animal.

“¿Por qué le pega al perro?”, pregunta quien registra las imágenes. El hombre señalado respondió con frases inconclusas y no dio una explicación sobre lo que se observa en el video.

Una mujer reaccionó durante el reclamo de los vecinos

Una mujer que estaba junto al hombre intervino durante el cruce y dijo: “Vean que lo tocan”. Después aludió a una eventual actuación de la Policía y afirmó: “24 horas no nos pueden tener”.

Los residentes expresaron preocupación por la integridad del perro y solicitaron que cualquier persona que reconozca a los involucrados entregue información por los canales institucionales. El objetivo es facilitar la ubicación del animal, una eventual valoración veterinaria y la presentación de una denuncia formal.

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