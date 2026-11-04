David Ospina se retira del fútbol: estos fueron los emotivos momentos que vivió tras conocerse su decisión en medio de la presentación de su documental autobiográfico

Así fue el momento en el cual Ospina recibió los elogios del público y rompió en llanto-crédito @elfantatal/Instagram

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El 3 de noviembre de 2026, el arquero David Ospina anunció su retiro definitivo del fútbol a los 38 años, mediante un video en el que expresó su agradecimiento por su carrera.

La despedida también incluyó un acto privado en el que el guardameta intentó contener las lágrimas mientras recibía los aplausos de los asistentes. Las imágenes mostraron además sus saludos con su esposa Jesica Sterling, su hermana Daniela Ospina y sus hijos Dulce y Maxi.

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El momento cuando el ídolo de Atlético Nacional y la selección Colombia rompió en llanto-crédito @danielbohio/Instagram

En el lanzamiento del documental autobiográfico en honor a su carrera, varios usuarios captaron el momento cuando el ídolo de Atlético Nacional se muestra conmovido por los aplausos y comienza a llorar.

Otro de los videos que dejó el momento fue cuando Ospina se abraza junto a su familia y los abraza en medio del llanto, así como lo registró Daniel Bohio en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje.

También en el video se ven con una emoción a Daniela Ospina, hermana del portero y a la señora Lucía Ramírez, mamá del exarquero de la selección Colombia.

“Sin palabras, se retira un ídolo, una leyenda y un ejemplo de ser humano y futbolista. Gracias Rey David por tanto”, dijo el usuario en su cuenta de Instagram.

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David Ospina anunció que se retira del fútbol profesional y Falcao, James Rodríguez, Luisa Agudelo y otras figuras más le enviaron mensajes al referente de la selección Colombia

Con este video publicado en sus redes sociales, David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional - crédito d_ospina1/Instagram

El arquero colombiano David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional a los 38 años, después de dos décadas de carrera y de una lesión crónica en el codo derecho que frustró su regreso a las canchas con Atlante de México. El guardameta cerró su recorrido como uno de los futbolistas con más partidos en la historia de la Selección Colombia y con participación en tres Copas del Mundo.

Ospina disputó 131 partidos con el seleccionado nacional, una marca que comparte con James Rodríguez. Su ciclo con Colombia se extendió durante 19 años: fue titular en Brasil 2014 y Rusia 2018, e integró la convocatoria para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, aunque no sumó minutos en esa edición.

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La despedida fue comunicada mediante un video publicado en sus redes sociales la noche del 3 de noviembre de 2026.

“No me voy porque quiero, lo hago porque escucho a mi cuerpo que me habla”, expresó el arquero.

David Ospina se retiró de la actividad profesional-crédito STR/EFE

La fractura que sufrió en el codo derecho en enero de 2023, cuando jugaba en Al Nassr de Arabia Saudita, lo mantuvo cerca de un año fuera de competencia. Tras finalizar su contrato con Atlético Nacional en junio de 2026, intentó continuar su carrera en el fútbol mexicano.

Atlante lo anunció como incorporación el 20 de julio de ese año, pero una recaída durante los entrenamientos interrumpió su preparación. El club puso en pausa el vínculo y posteriormente lo terminó de forma anticipada el 14 de agosto, después de nuevos problemas físicos; el arquero viajó a España para someterse a estudios en la clínica donde había sido operado.

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El último encuentro profesional de Ospina fue el 23 de mayo de 2026, en la victoria 3-1 de Atlético Nacional ante Deportes Tolima por las semifinales de la Liga BetPlay I. El partido se disputó en el estadio Atanasio Girardot y, al concluir, el portero se despidió entre lágrimas de los hinchas.

Su carrera comenzó el 5 de febrero de 2006, cuando debutó con 17 años en Atlético Nacional. Dos días después de cumplir 18, el 7 de febrero de 2007, tuvo su estreno con Colombia en un amistoso ante Uruguay en Cúcuta: ingresó tras la expulsión de Miguel Calero a los 13 minutos y compartió aquella jornada con el debut de Radamel Falcao García.

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De esta forma, referentes como James Rodríguez, Falcao, Luis Agudelo despidieron al portero colombiano de la siguiente forma en la publicación del video anunciando su retiro:

“Eres un grande el número 1! Gracias por las alegrías y por tu carrera que ha sido ejemplar. Orgulloso de conocer ese gran ser humano me siento un privilegiado de poderte decir HERMANO Hemos luchado juntos, reído juntos, llorado juntos! muchas batallas, Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Te quiero”, James Rodríguez.

“Querido amigo, ha sido un honor compartir contigo parte de éste viaje... Te deseo lo mejor en lo que viene para tu vida. Abrazo grande!”, Radamel Falcao.

“Qué orgullo y privilegio haber compartido camerino contigo hermano. Más allá del gran arquero eres un ser humano increíble. Gracias por tanto David. Siempre serás un ejemplo para todos”, Luis Díaz.

“Gracias por tanto”, Luisa Agudelo.

“Gracias viejo querido, soy un afortunado por haber pisado una cancha y una camerino contigo. Siempre has sido mi referente en todos los sentidos, pero lo que más valoro de vos es ese ejemplo que nos das día a día. Te quiero con el corazón. Tu carrera solo es una capa, de todo un mundo maravilloso que hay dentro de ti. GRACIAS!!”, Matheus Uribe.

“Excelente mi capi y líder un honor haber compartido tantas batallas juntos. Hiciste historia bendiciones para lo que viene”, Juan Guillermo Cuadrado.

“Gracias hijo te amo mucho 🔥🔥🔥 gracias a Dios por ponerte en mi vida 😍 sos grande hija que orgullo jugar a tu lado y ser tu amigo te amor hijo querido gracias a ti siempre", Edwin Cardona.

“Existen jugadores que hacen historia . Pero tú dejaste huella en cada corazón de las personas que te conocen”, Camilo Vargas.

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