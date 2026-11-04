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Richard Ríos viajó de urgencia a Brasil para tratar la lesión en el tobillo: Palmeiras facilitará la sede para sus sesiones de terapia

El volante de la selección Colombia no tuvo lesiones óseas, pero se evalúa un posible compromiso ligamentario en el tobillo tras el contusión en el partido con el Al Ittihad

Richard Ríos juega su primera temporada con el Al Ittihad en la Saudi Pro League de Arabia Saudí - crédito REUTERS/Lee Smith
Richard Ríos juega su primera temporada con el Al Ittihad en la Saudi Pro League de Arabia Saudí - crédito REUTERS/Lee Smith
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El mediocampista colombiano Richard Ríos viajó el martes 3 a São Paulo para iniciar la recuperación de la lesión ligamentaria en su tobillo izquierdo, sufrida el viernes 30 de octubre con Al Ittihad. El tratamiento en las instalaciones de Palmeiras lo dejará fuera de los amistosos de la Selección Colombia ante Chile previstos para noviembre.

El club paulista le permitirá utilizar parte de su infraestructura médica, aunque aún no se confirmó durante cuánto tiempo permanecerá allí. Ríos defendió a Palmeiras entre 2023 y 2025, período en el que marcó 11 goles, repartió 10 asistencias y disputó 138 partidos, además de conquistar dos campeonatos paulistas y un Brasileirão.

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El paso de Ríos por Palmeiras coincidió con su primera convocatoria a la Selección Colombia. Después de esa etapa, fue transferido al Benfica de Portugal y en septiembre pasó cedido a Al Ittihad por una temporada, sin opción de compra.

Al-Ittihad informó inicialmente que Richard Ríos sería sometido a pruebas médicas tras lesionarse durante el partido contra Abha. - crédito @ittihad_en/X
Al-Ittihad informó inicialmente que Richard Ríos sería sometido a pruebas médicas tras lesionarse durante el partido contra Abha. - crédito @ittihad_en/X

La relación construida con el equipo brasileño facilitó que el futbolista pudiera regresar temporalmente a São Paulo para rehabilitarse. El club aún no confirmó cuánto tiempo utilizará sus recursos médicos durante el proceso.

Al Ittihad confirmó que el volante de 26 años padeció un esguince de tobillo izquierdo con daño en los ligamentos. El club saudí indicó que seguirá un programa de tratamiento y rehabilitación bajo supervisión de su departamento médico, pero no fijó una fecha para su regreso.

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Los estudios iniciales descartaron una lesión ósea en la zona afectada, aunque el equipo médico profundizó luego las evaluaciones para establecer el alcance del compromiso ligamentario. La lesión se produjo durante una disputa por el balón frente a Abha, por la duodécima jornada de la liga saudí. Un rival cayó sobre el pie izquierdo de Ríos, quien sintió dolor y debió abandonar el partido al comienzo del encuentro; al salir del estadio utilizó muletas.

El momento justo del remate de Richard Ríos para su anotación con Al-Ittihad, la primera desde que llegó al club - crédito @ittihadclub.sa/Instagram
El momento justo del remate de Richard Ríos para su anotación con Al-Ittihad, la primera desde que llegó al club - crédito @ittihadclub.sa/Instagram

Tras dejar el campo, Ríos publicó un mensaje en sus redes sociales: “Antes de llevarte a lugares grandes, Dios te prepara en los momentos más difíciles. Volver más fuerte es una obligación”.

El diagnóstico lo marginará de los partidos de preparación de la Selección Colombia contra Chile, programados para el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero y el martes 17 en el Nacional de Santiago. Aunque Al Ittihad no precisó la incapacidad, el volante podría estar cerca de dos meses fuera de las canchas.

La Federación Colombiana de Fútbol estableció contacto con el área de salud del club árabe para seguir la evolución del mediocampista. Su posible ausencia se suma a las de Luis Díaz y Juan Camilo “Cucho” Hernández, quienes también se encuentran apartados por razones médicas.

Los partidos que se perderá Richard Ríos con la selección Colombia en la fecha FIFA de noviembre

Ángel Colmerares/EFE
AMDEP3445. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 02/10/2026.- Richard Ríos (i) de Colombia disputa un balón con Andrés Cubas de Paraguay este viernes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Paraguay en el estadio Sports Illustrated en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

La Federación Colombiana de Fútbol presentará su lista de jugadores convocados para los partidos contra Chile, en Cali y Santiago de Chile, entre el 5 y 6 de noviembre, después de que se jueguen los partidos de la UEFA Champions League y la Europa League.

Richard Ríos era uno de los candidatos a integrar la lista que habitualmente la conforman entre 23 y 26 jugadores. En la pasada triple fecha de partidos, entre septiembre y octubre, el antioqueño compartió en la mitad de la cancha con Gustavo Puerta, llamado a ser referente en la Tricolor, con Matias Orozco y con Jhon Solis, estos dos últimos debutantes en la absoluta.

Ríos ha jugado en Arabia Saudí apenas nueve partidos, en donde ha marcado un gol y ha dado dos asistencias. Como profesional son 320 encuentros, 27 goles y 21 asistencias. Su mejor etapa fue con la camiseta de Palmeiras en el fútbol de Brasil.

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