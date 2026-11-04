Colombia

Comenzaron las operaciones conjuntas de los ejércitos de Colombia y Estados Unidos: ensayaron una evacuación médica de heridos en combate durante un simulacro en Tolemaida

Durante la práctica militar se recreó la atención de un herido por un artefacto improvisado, desde el soporte vital bajo fuego y la cirugía de campaña hasta su traslado a un hospital de Bogotá

Personal militar participa en un ejercicio de interoperabilidad táctica y médica denominado Vanguardia del Sur. Las imágenes muestran la atención inicial a un paciente simulado en el terreno, su traslado en camilla hacia un helicóptero de transporte para la evacuación aeromédica y el posterior desembarco en una base para la recepción y transferencia en ambulancia hacia instalaciones quirúrgicas - crédito @mindefensa/X

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Los ejércitos de Colombia y Estados Unidos ensayaron en el Fuerte Militar de Tolemaida la evacuación de un soldado ficticio herido por la explosión de un artefacto improvisado, un recorrido que incluyó atención bajo fuego, cirugía de campaña y traslado a un hospital de Bogotá para coordinar la respuesta médica en operaciones conjuntas.

El simulacro forma parte de Vanguardia del Sur 2026, un entrenamiento que reúne a tropas colombianas y a más de 300 militares estadounidenses en Cundinamarca hasta el 11 de noviembre. La actividad buscó unificar criterios médicos, procedimientos e insumos entre ambas fuerzas, según el Ministerio de Defensa.

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La operación reprodujo un ataque contra una unidad militar en el que uno de los soldados sufrió múltiples lesiones. Enfermeros de combate, cirujanos, pilotos y otros profesionales sanitarios activaron una cadena de atención organizada en tres niveles, desde el lugar del supuesto enfrentamiento hasta la asistencia hospitalaria especializada.

Tres niveles de atención desde el área táctica hasta Bogotá

Los ejércitos de Colombia y Estados Unidos ensayaron en Tolemaida la atención médica y evacuación de un soldado herido por explosivos - crédito @Ejercito_Disan/X
Los ejércitos de Colombia y Estados Unidos ensayaron en Tolemaida la atención médica y evacuación de un soldado herido por explosivos - crédito @Ejercito_Disan/X

La primera etapa se desarrolló en un puesto de socorro ubicado en el área de operaciones, conocido como Rol I. Allí, personal colombiano y estadounidense realizó maniobras de soporte vital bajo fuego, controló hemorragias, aseguró las vías respiratorias y estabilizó al paciente antes de iniciar su evacuación.

Los equipos aplicaron los protocolos de atención táctica de víctimas en combate, identificados como Tccc por sus siglas en inglés, y de soporte vital prehospitalario en trauma, denominado Phtls. También coordinaron el uso de torniquetes, agentes hemostáticos y listas de verificación para atender heridas producidas en escenarios de combate.

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Una vez estabilizado, el soldado simulado fue trasladado por vía aérea con participación de la Aviación del Ejército y tripulaciones de los dos países. La evacuación combinó procedimientos para retirar bajas de una zona de operaciones y para trasladar pacientes bajo atención médica.

La actividad en Cundinamarca se extenderá hasta el 11 de noviembre y busca unificar procedimientos, suministros y criterios sanitarios para intervenciones combinadas durante emergencias, según informó el Ministerio de Defensa - crédito @Southcom/X

El segundo nivel, o Rol II, tuvo lugar en una Unidad Médica Quirúrgica de Campaña. Allí, los profesionales de ambas fuerzas recrearon una cirugía de control de daños y maniobras de reanimación avanzada para responder a las lesiones causadas por la explosión.

La práctica también permitió comprobar la compatibilidad de los equipos, el intercambio de insumos y la aplicación de protocolos compartidos en instalaciones de campaña. El objetivo era verificar que médicos y enfermeros de los dos ejércitos pudieran trabajar de forma coordinada ante una emergencia.

La última fase llevó al paciente a un hospital de alta complejidad en Bogotá, correspondiente al Rol III. Un equipo de distintas especialidades continuó la simulación en urgencias y contempló la eventual admisión en una unidad de cuidados intensivos.

El recorrido incluyó la entrega de la información clínica entre cada nivel de atención. Ese procedimiento reúne las intervenciones realizadas, los medicamentos administrados y el estado del herido antes de su llegada a una instalación hospitalaria.

Un entrenamiento regional con antecedentes en Colombia

El personal sanitario aplicó protocolos de atención táctica bajo fuego y control de hemorragias en el primer nivel del simulacro - crédito @Ejercito_Disan/X
El personal sanitario aplicó protocolos de atención táctica bajo fuego y control de hemorragias en el primer nivel del simulacro - crédito @Ejercito_Disan/X

Vanguardia del Sur es un ejercicio que el Ejército de Estados Unidos desarrolla por turnos con países de la región. Colombia acoge esta actividad por cuarta vez y ya había sido sede en Tolemaida en 2022, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.

Además de las prácticas de sanidad militar, las tropas entrenarán maniobras contra el narcotráfico, la minería ilegal y amenazas con drones. El ejercicio busca preparar a las unidades para actuar conjuntamente en operaciones y misiones de asistencia.

Las tropas binacionales prevén maniobras conjuntas contra el narcotráfico, la minería ilegal y los drones - crédito @mindefensa/X
Las tropas binacionales prevén maniobras conjuntas contra el narcotráfico, la minería ilegal y los drones - crédito @mindefensa/X

La llegada de los militares estadounidenses, anticipada por The New York Times, abrió una discusión sobre la necesidad de autorización del Senado. El artículo 173 de la Constitución establece que esa corporación tiene la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.

Fuentes del Ministerio de Defensa dijeron a Cambio que ese trámite sería necesario si los militares extranjeros desarrollaran actividades en zonas estratégicas.

El Ejército sostuvo que Vanguardia del Sur integra intercambios de conocimientos basados en la experiencia colombiana de atención a heridos durante el conflicto armado y en la participación estadounidense en operaciones internacionales.

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