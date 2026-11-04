Arrestada colombiana en Carolina del Norte: la acusan de votar de forma ilegal en las elecciones de medio término en Estados Unidos

La mujer de 56 años y de nacionalidad colombiana fue arrestada en el condado de Harnett - créditos archivo Reuters/Caitlin O'Hara | Captura de pantalla CBS 17

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Agentes federales detuvieron a Patricia Elena Valencia Cardona, una colombiana de 56 años con residencia legal permanente en Estados Unidos, y acusada de declarar en falso que era ciudadana estadounidense para registrarse y votar en las elecciones generales de 2024 en Carolina del Norte.

La mujer quedó captada ante las cámaras del noticiero local CBS17 que registraron el momento exacto de su aprehensión, y que días después se terminó haciendo viral en redes sociales el martes 3 de noviembre de 2026, durante la jornada de elecciones legislativas (intermedias) en EE. UU., y que dejaron como vencedor al partido Democráta, que obtuvo 54 escaños, frente a los 44 del partido Republicano, del presidente Donald Trump.

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La captura ocurrió el 28 de octubre en el condado de Harnett, en Carolina del Norte, como parte de la denominada Operación Ballot Shield (Escudo Electoral), una iniciativa de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) contra delitos electorales.

Los agentes interceptaron a Valencia Cardona en la ruta US 421, cerca de Lillington. Un funcionario de HSI que participó del operativo señaló que “las fuerzas de seguridad han trabajado con dedicación durante muchos meses para revisar denuncias e informes de votación ilegal”, en declaraciones a la misma cadena local.

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La acusación incluye una falsa declaración de ciudadanía

El Departamento de Justicia informó el 29 de octubre que Valencia Cardona enfrenta un cargo por declarar falsamente que era ciudadana estadounidense con el fin de votar y otro por votar como extranjera.

La acusación sostiene que se registró para sufragar en 2024 y participó en los comicios generales de ese año.

Los registros electorales citados por el mismo medio local indican que la mujer se inscribió tres días antes de la elección y emitió su voto de forma anticipada y presencial en el condado de Harnett.

A su vez, la fiscalía federal precisó que Valencia Cardona es oriunda de Colombia y reside de manera legal en Estados Unidos.

El fiscal federal del Distrito Este de Carolina del Norte, Ellis Boyle, sostuvo que “proteger la integridad de nuestras elecciones es fundamental para preservar nuestra república constitucional”.

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El Departamento de Justicia informó 18 acusaciones en el estado

El caso de Valencia Cardona integró un anuncio que incluyó a otras 17 personas acusadas de votar de forma ilegal en Carolina del Norte. Según el Departamento de Justicia, nueve fueron procesadas en el Distrito Este, cinco en el Distrito Medio y cuatro en el Distrito Oeste del estado.

Con esos expedientes, la cifra de personas acusadas en Carolina del Norte por delitos vinculados con sufragios ilegales durante 2026 llegó a 30, de acuerdo con la dependencia federal.

Las autoridades señalaron que los cargos por declarar falsamente la ciudadanía estadounidense para votar contemplan una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta USD 250.000 (más de 800 millones de pesos colombianos). El delito de votar como extranjero puede implicar hasta un año de cárcel y una sanción de USD 100.000 (Más de $320 millones).

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