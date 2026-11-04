Colombia

Tuto Patiño renunció a un reto de ‘MasterChef Celebrity’ por una situación de salud y generó incertidumbre sobre su continuidad en el programa

La lesión que sufrió en el desafío anterior obligó al participante a dejar los fogones y generó dudas entre los televidentes sobre su presencia en la próxima prueba

Tuto Patiño dedicó un mensaje a Alejandra, una expareja que murió de cáncer años atrás - crédito cortesía Canal RCN
La decisión de Tuto Patiño que puso en duda su continuidad en MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN
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Tuto Patiño se retiró del reto de salvación de MasterChef Celebrity Colombia para recibir atención médica después del accidente que sufrió durante la prueba anterior. El actor explicó que el dolor y la inflamación en una de sus rodillas le impidieron continuar en los fogones durante la emisión del martes 3 de noviembre.

La situación ocurrió al inicio del nuevo capítulo de MasterChef Celebrity Colombia 2026, cuando los participantes que no habían logrado salvarse en el reto por equipos se preparaban para una prueba centrada en el uso de queso parmesano. Patiño debía competir junto a Verónica Orozco, Robert Farah, Marcela Carvajal, Jimmy Vásquez y Luciano D’Alessandro.

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El equipo azul, integrado por Pautips, Julieta Piñeres, Sebas Vega, Emiro Navarro y Sebas Villalobos, había quedado a salvo de la eliminación tras la prueba grupal anterior. La atención, entonces, se concentró en los concursantes que tendrían una nueva oportunidad para evitar el delantal negro.

Antes de presentar las condiciones del reto, la conductora Claudia Bahamón se refirió al accidente que había protagonizado Patiño en el episodio previo. El actor chocó contra una mesa cuando intentó esquivar a un perro que se encontraba en el espacio de la competencia.

Tuto Patiño explicó que el dolor aumentó después del accidente

Durante la conversación con Bahamón, el actor reconoció que no se encontraba bien, pese a que en un primer momento había intentado continuar. “Quisiera decir que estoy bien, pero no”, expresó.

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Patiño sostuvo que el impacto había sido fuerte, aunque señaló que la mayor preocupación estaba relacionada con la forma en que apoyó la pierna tras el choque. “Fue un golpe bastante fuerte, pero creo que más que eso fue la pisada”, explicó ante sus compañeros y el jurado.

El participante indicó que la medicación que había tomado comenzó a perder efecto y que el malestar se intensificó. También advirtió que tenía la rodilla muy amoratada, una señal que elevó su inquietud sobre el alcance de la lesión.

Robert Farah intervino luego de escuchar el relato y comentó que la marca en la pierna del actor le había llamado la atención. El extenista afirmó que había visto golpes de distinta gravedad, aunque consideró inusual que un incidente de esas características dejara un moretón tan visible.

La chef mexicana Belén Alonso siguió el intercambio con preocupación. Según se vio en el programa, la integrante del jurado se mostró afectada por el estado de salud de Patiño mientras él explicaba la decisión que había tomado.

El actor priorizó su recuperación y prometió volver para la eliminación

Frente a ese panorama, Tuto Patiño resolvió no participar en el reto de salvación. El actor afirmó que debía priorizar su estado físico y buscar una evaluación médica para conocer las consecuencias del golpe.

La determinación implicó que no cocinaría en la prueba dedicada al queso parmesano, aunque aseguró que su intención era regresar para el siguiente desafío de eliminación. Su continuidad en la competencia quedó dependiendo de la evolución de la lesión y de la valoración que recibiera fuera de la cocina.

La ausencia temporal de Patiño modificó el desarrollo de una jornada en la que los aspirantes debían responder a una nueva exigencia técnica para mantenerse en competencia. El próximo reto de eliminación definirá si el actor puede retomar su lugar en el programa después de recibir atención médica.

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