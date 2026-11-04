David Ospina anunció que se retira y este fue el emotivo mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol: “Para nosotros siempre será un número uno”

Con este video publicado en sus redes sociales, David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional - crédito d_ospina1/Instagram

Guardar

El retiro de David Ospina como futbolista profesional dejó repercusiones: el 3 de noviembre de 2026, el ídolo de Atlético Nacional anunció a través de su cuenta de Instagram.

Allí, Ospina hizo el recuento de sus 20 años de carrera como futbolista profesional y agradeció a todos los compañeros que dejó el deporte y a los equipos que lo acogieron. Pero uno de los mensajes que se sumó junto a los de los referentes de la selección Colombia fue el de la Federación que a través de un comunicado de prensa con las declaraciones de Ramón Jesurún, le dedicaron un emotivo mensaje en su página oficial.

PUBLICIDAD

David Ospina fue emblema de la selección Colombia pese a no ganar el título - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En el comunicado de la Federación se abrió con unas palabras emotivas agradeciendo la defensa de David Ospina durante 20 años la camiseta de la selección Colombia, en especial en los Mundiales de Brasil 2014. Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026:

“Gracias David, por ser eterno. Por haber brindado la certeza de que no había nada más importante que la Selección Colombia y de que, bajo los tres palos, se contaba con un jugador dispuesto a entregarlo todo por él, por su familia, sus compañeros, sus amigos y hasta por el país entero”

Y añadieron: “En su pecho luce tres Copas Mundiales disputadas, cinco eliminatorias jugadas y cinco Copas América. En sus guantes 19 años de entrega. Y en sus guayos, la firmeza de quien nunca retrocede ante un balón y la capacidad de elevarse para volar y regalar a los colombianos momentos memorables”, dijeron.

PUBLICIDAD

Además citaron las palabras de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en la cual destacó su trayectoria defendiendo la camiseta del cuadro “Cafetero”:

“Me conmueve el tener que decir adiós a jugadores que he visto crecer y que han hecho que la camiseta de la Selección Colombia sea un motivo de alegría, orgullo y ejemplo para todos los aficionados al fútbol. Para David solo hay palabras de gratitud y el deseo de que cumplas todos los demás objetivos que tengas en el camino. Para nosotros siempre será un número uno y atesoraremos su recuerdo durante los años venideros”, cerraron.

PUBLICIDAD

David Ospina anunció que se retira del fútbol profesional y Falcao, James Rodríguez, Luisa Agudelo y otras figuras más le enviaron mensajes al referente de la selección Colombia

David Ospina recibió el cariño de varios de sus colegas en la publicación en donde anunció su retiro como jugador profesional - crédito EFE

David Ospina anunció su retiro a los 38 años por las secuelas crónicas de una lesión en el codo derecho que le impidió volver a competir tras su llegada al Atlante de México. El arquero cerró dos décadas de carrera, con pasos por Europa y Arabia Saudita, tres Copas del Mundo y el récord compartido de presencias con la Selección Colombia.

El guardameta acumuló 131 partidos con el seleccionado nacional, la cifra más alta de su historia junto a James Rodríguez. Su recorrido internacional incluyó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026.

La despedida fue comunicada mediante un video publicado en sus redes sociales, donde agradeció a los clubes, entrenadores, compañeros e hinchas que acompañaron su carrera. Ospina explicó el motivo de su decisión:

PUBLICIDAD

“No me voy porque quiero, lo hago porque escucho a mi cuerpo que me habla”.

La fractura en el codo derecho sufrió en enero de 2023, cuando jugaba para Al Nassr, condicionó sus últimos años como profesional. El arquero permaneció cerca de un año fuera de las canchas y, luego de terminar su vínculo con Atlético Nacional en junio de 2026, intentó continuar en el Atlante.

Este fue el afiche con el cual la selección Colombia despidió al Rey David-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Una recaída le impidió debutar con el conjunto mexicano. El club rescindió anticipadamente su contrato el 14 de agosto, después de que el jugador padeciera nuevos problemas físicos durante un entrenamiento.

Ospina viajó después a España para realizarse exámenes en la clínica donde había sido operado. Su último partido como profesional había sido el 23 de mayo de 2026, en el estadio Atanasio Girardot, durante la vuelta de las semifinales del Apertura entre Atlético Nacional y Deportes Tolima.

PUBLICIDAD

Al finalizar aquel encuentro, el arquero se despidió entre lágrimas de los hinchas que lo ovacionaron desde las tribunas. Esa actuación fue la última de una carrera que terminó con 475 partidos oficiales.

James Rodríguez destacó la relación que construyó con el arquero durante sus años en la selección:

“Eres un grande el número 1! Gracias por las alegrías y por tu carrera que ha sido ejemplar. Orgulloso de conocer ese gran ser humano me siento un privilegiado de poderte decir HERMANO Hemos luchado juntos, reído juntos, llorado juntos! muchas batallas, Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Te quiero”.

PUBLICIDAD

Radamel Falcao García también recordó el recorrido compartido: “Querido amigo, ha sido un honor compartir contigo parte de éste viaje... Te deseo lo mejor en lo que viene para tu vida. Abrazo grande!”.

Luis Díaz definió a Ospina como un referente dentro y fuera del campo: “Qué orgullo y privilegio haber compartido camerino contigo hermano. Más allá del gran arquero eres un ser humano increíble. Gracias por tanto David. Siempre serás un ejemplo para todos”.

La arquera Luisa Agudelo escribió: “Gracias por tanto”. Matheus Uribe añadió:

“Gracias viejo querido, soy un afortunado por haber pisado una cancha y una camerino contigo. Siempre has sido mi referente en todos los sentidos, pero lo que más valoro de vos es ese ejemplo que nos das día a día. Te quiero con el corazón. Tu carrera solo es una capa, de todo un mundo maravilloso que hay dentro de ti. GRACIAS!!”.

PUBLICIDAD

Juan Guillermo Cuadrado resaltó su liderazgo: “Excelente mi capi y líder un honor haber compartido tantas batallas juntos. Hiciste historia bendiciones para lo que viene”.

Edwin Cardona le dedicó un mensaje familiar: “Gracias hijo te amo mucho 🔥🔥🔥 gracias a Dios por ponerte en mi vida 😍 sos grande hija que orgullo jugar a tu lado y ser tu amigo te amor hijo querido gracias a ti siempre”.

Camilo Vargas sintetizó el reconocimiento de sus compañeros: “Existen jugadores que hacen historia . Pero tú dejaste huella en cada corazón de las personas que te conocen”.