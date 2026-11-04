Colombia

La Segura reveló cuál es su estado de salud tras haberse sometido a un bloqueo de columna: “Un dolor el hijueperra”

La creadora de contenido compartió que los efectos de la intervención podrían tardar varios días, mientras celebra la posibilidad de reencontrarse con su hijo tras permanecer hospitalizada desde finales de octubre

La influencer habló sobre su salud, brindando un mensaje de optimismo y agradecimiento a sus seguidores - crédito @la_segura/IG
Guardar

La Segura dio un parte de tranquilidad a sus seguidores horas después de haberse sometido a un bloqueo en la columna, procedimiento que el equipo médico eligió como primera intervención -hasta el momento- para controlar la crisis de dolor crónico en su espalda baja que la mantenía hospitalizada desde finales de octubre.

En un video publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido oriunda del Valle del Cauca aparece acostada en una cama en la clínica donde se realiza el procedimiento, previo a su ingreso a la sala de procedimientos, y anuncia que va de regreso a casa.

PUBLICIDAD

“Bueno, amigas, reportándome. Ya voy para la casita con un dolor el hijueperra”, dijo Natalia Segura, quien también reveló que los efectos del bloqueo pueden demorar varios días en evidenciarse. “Uno después de un bloqueo queda como muy amayugadito unos días y, bueno, ya después a los días es que se ve si nos funcionó o no”, añadió.

Natalia Segura esta planeando en el lanzamiento de su nueva marca
La caleña ha compartido con sus seguidores cada aspecto que ha tenido que enfrentar en su proceso de salud, incluso, los bloqueos del dolor - crédito @la_segura / Instagram

Pese al malestar postprocedimiento, Segura cerró su mensaje con una nota de esperanza y la ilusión de reencontrarse con su hijo. “Estoy demasiado feliz. No, la hora de ver a mi hijo. Quiero como llegar, pero como que quiero llegar y abrazarlo y apapacharlo”, expresó la influenciadora, quien aclaró que primero necesitaba asearse tras varios días en la clínica.

PUBLICIDAD

El dolor se remonta a más de 15 días antes de la hospitalización

El episodio que derivó en su ingreso clínico comenzó aproximadamente 15 días antes del 29 de octubre, cuando la exparticipante de La casa de los famosos Colombia notó molestias que fueron en aumento hasta impedirle caminar.

Pese a su estado, y tras realizarse una resonancia magnética de urgencia, viajó a Bogotá para asistir al matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, celebrado en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Al regresar a Medellín, sufrió un episodio de parálisis parcial desde la cintura hacia abajo mientras se duchaba, lo que motivó su traslado de urgencia a una clínica privada.

La Segura mostró cómo avanza su proceso de recuperación tras la extracción de los biopolímeros-Colombia-23-03-2022
La Segura mostró cómo ha sido el proceso con los biopolímeros y los dolores en su espalda baja por un atentado en su juventud - crédito @harry_homa/IG

La crisis también obligó a Segura y a su esposo, Ignacio Baladán, a cancelar su participación como presentadores en los Premios Heat, que se realizan en México.

El bloqueo, primer paso antes de una posible bomba intratecal de morfina

Ante ese panorama, el equipo médico trazó una hoja de ruta en dos etapas. La primera, el bloqueo de columna, busca interrumpir la transmisión del dolor en la zona afectada. Si no produce resultados, la segunda alternativa sería la implantación de una bomba intratecal, dispositivo que administra microdosis de morfina directamente al líquido cefalorraquídeo que rodea la médula espinal.

“Antes de ir a la opción de la bomba del dolor, que es la intratecal, que es una inyección directo a la médula con microdosis de morfina, quieren hacer primero como esa opción del bloqueo, a ver si de pronto me ayuda”, detalló Segura en sus historias de Instagram.

La resonancia reveló dos vértebras comprimiendo un disco intervertebral

Foto: Instagram @la_segura
Foto: Instagram @la_segura

Los estudios de imagen, que incluyeron resonancia magnética y tomografía axial computarizada (TAC), arrojaron dos hallazgos. El primero: dos vértebras ejercen presión sobre un disco intervertebral. “Una vértebra y la otra estaban como apachurrando mucho un disco”, explicó la influenciadora. El segundo: la presencia de un fragmento metálico de origen indeterminado ubicado de forma superficial cerca de la columna.

El especialista a cargo descartó que el fragmento sea la fuente del dolor y desaconsejó su extracción quirúrgica. “Eso supuestamente está muy superficial; eso es peor si entran a sacarlo”, citó Segura al resumir la valoración médica.

Los problemas de salud de La Segura tienen origen en un ataque armado en Cali en 2013

El dolor crónico, la neuropatía severa y el trauma raquimedular que padece la vallecaucana son consecuencia de un ataque armado ocurrido el 23 de noviembre de 2013 en Cali, en el que recibió tres impactos de bala que comprometieron su columna vertebral y su médula espinal.

Temas Relacionados

La SeguraMedellínDolor de espaldaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

El “León” tendrá una visita exigente ante el cuadro “Motilón” que se juega sus últimas cartas para clasificar a las finales de Navidad del fútbol colombiano

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Habló la hermana de la niñera colombiana que murió en el accidente de una avioneta en Florida: “Que se haga justicia si falló algo”

Contó que Ana María planeaba viajar en diciembre para reunirse con su familia y que tenía el proyecto de comprar una vivienda en Florida. Un amigo de la colombiana aseguró que, un día antes del vuelo, había comprado regalos para su madre

Habló la hermana de la niñera colombiana que murió en el accidente de una avioneta en Florida: “Que se haga justicia si falló algo”

Super Astro Luna hoy, martes 3 de noviembre de 2026: revisa el número y signo ganado

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Super Astro Luna hoy, martes 3 de noviembre de 2026: revisa el número y signo ganado

Colombiana viajó a Noruega para casarse y terminó asesinada: su cuerpo fue hallado sobre la cama en la residencia de su pareja sentimental

Vivis Marcela Reyes Pérez, hermana de la víctima, señaló que la necropsia y la investigación definirán las circunstancias del caso

Colombiana viajó a Noruega para casarse y terminó asesinada: su cuerpo fue hallado sobre la cama en la residencia de su pareja sentimental

Ricardo Roa negó que hubiera irregularidades en la adquisición de un lujoso apartamento en Bogotá: “Nunca se compró por debajo del precio”

El exdirectivo aseguró que el inmueble estuvo abandonado durante más de cinco años y negó haber favorecido con contratos a empresarios vinculados con la firma que participó en la venta; pese a que en la Fiscalía avanza un proceso en su contra por presunto tráfico de influencias

Ricardo Roa negó que hubiera irregularidades en la adquisición de un lujoso apartamento en Bogotá: “Nunca se compró por debajo del precio”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Tuto Patiño renunció a un reto de ‘MasterChef Celebrity’ por problemas de salud: hay incertidumbre sobre su continuidad en el programa

Tuto Patiño renunció a un reto de ‘MasterChef Celebrity’ por problemas de salud: hay incertidumbre sobre su continuidad en el programa

Los Tigres del Norte en El Campín: así puede solicitar la devolución del dinero si se vio afectado por la reprogramación del concierto

Juliana Galvis y Valentina Lizcano se sumaron a las críticas contra Isabella Ladera por pesada ‘broma’ a su hija: “Necesita ayuda psicológica”

Aida Victoria Merlano reapareció y no pudo contener las lágrimas en medio de un nuevo pleito legal con su exnovio ‘El Agropecuario’: esto dijo

Ignacio Baladán conmueve a La Segura con un emotivo mensaje en medio de su hospitalización: “Vamos a salir de esta”

Deportes

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

David Ospina anunció que se retira del fútbol profesional y Falcao, James Rodríguez, Luisa Agudelo y otras figuras más le enviaron mensajes al referente de la selección Colombia

Esta es la millonada que le pagará el Sporting de Lisboa de Luis Suárez al Lyon por la contratación del técnico portugués Paulo Fonseca

El abogado Francisco Bernate se refirió al fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel tras recibir golpe mortal: “Jugarlo no es delito aunque alguien se lesione”