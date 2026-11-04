La Segura reveló cuál es su estado de salud tras haberse sometido a un bloqueo de columna: “Un dolor el hijueperra”

La influencer habló sobre su salud, brindando un mensaje de optimismo y agradecimiento a sus seguidores - crédito @la_segura/IG

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La Segura dio un parte de tranquilidad a sus seguidores horas después de haberse sometido a un bloqueo en la columna, procedimiento que el equipo médico eligió como primera intervención -hasta el momento- para controlar la crisis de dolor crónico en su espalda baja que la mantenía hospitalizada desde finales de octubre.

En un video publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido oriunda del Valle del Cauca aparece acostada en una cama en la clínica donde se realiza el procedimiento, previo a su ingreso a la sala de procedimientos, y anuncia que va de regreso a casa.

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“Bueno, amigas, reportándome. Ya voy para la casita con un dolor el hijueperra”, dijo Natalia Segura, quien también reveló que los efectos del bloqueo pueden demorar varios días en evidenciarse. “Uno después de un bloqueo queda como muy amayugadito unos días y, bueno, ya después a los días es que se ve si nos funcionó o no”, añadió.

La caleña ha compartido con sus seguidores cada aspecto que ha tenido que enfrentar en su proceso de salud, incluso, los bloqueos del dolor - crédito @la_segura / Instagram

Pese al malestar postprocedimiento, Segura cerró su mensaje con una nota de esperanza y la ilusión de reencontrarse con su hijo. “Estoy demasiado feliz. No, la hora de ver a mi hijo. Quiero como llegar, pero como que quiero llegar y abrazarlo y apapacharlo”, expresó la influenciadora, quien aclaró que primero necesitaba asearse tras varios días en la clínica.

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El dolor se remonta a más de 15 días antes de la hospitalización

El episodio que derivó en su ingreso clínico comenzó aproximadamente 15 días antes del 29 de octubre, cuando la exparticipante de La casa de los famosos Colombia notó molestias que fueron en aumento hasta impedirle caminar.

Pese a su estado, y tras realizarse una resonancia magnética de urgencia, viajó a Bogotá para asistir al matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, celebrado en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Al regresar a Medellín, sufrió un episodio de parálisis parcial desde la cintura hacia abajo mientras se duchaba, lo que motivó su traslado de urgencia a una clínica privada.

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La Segura mostró cómo ha sido el proceso con los biopolímeros y los dolores en su espalda baja por un atentado en su juventud - crédito @harry_homa/IG

La crisis también obligó a Segura y a su esposo, Ignacio Baladán, a cancelar su participación como presentadores en los Premios Heat, que se realizan en México.

El bloqueo, primer paso antes de una posible bomba intratecal de morfina

Ante ese panorama, el equipo médico trazó una hoja de ruta en dos etapas. La primera, el bloqueo de columna, busca interrumpir la transmisión del dolor en la zona afectada. Si no produce resultados, la segunda alternativa sería la implantación de una bomba intratecal, dispositivo que administra microdosis de morfina directamente al líquido cefalorraquídeo que rodea la médula espinal.

“Antes de ir a la opción de la bomba del dolor, que es la intratecal, que es una inyección directo a la médula con microdosis de morfina, quieren hacer primero como esa opción del bloqueo, a ver si de pronto me ayuda”, detalló Segura en sus historias de Instagram.

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La resonancia reveló dos vértebras comprimiendo un disco intervertebral

Foto: Instagram @la_segura

Los estudios de imagen, que incluyeron resonancia magnética y tomografía axial computarizada (TAC), arrojaron dos hallazgos. El primero: dos vértebras ejercen presión sobre un disco intervertebral. “Una vértebra y la otra estaban como apachurrando mucho un disco”, explicó la influenciadora. El segundo: la presencia de un fragmento metálico de origen indeterminado ubicado de forma superficial cerca de la columna.

El especialista a cargo descartó que el fragmento sea la fuente del dolor y desaconsejó su extracción quirúrgica. “Eso supuestamente está muy superficial; eso es peor si entran a sacarlo”, citó Segura al resumir la valoración médica.

Los problemas de salud de La Segura tienen origen en un ataque armado en Cali en 2013

El dolor crónico, la neuropatía severa y el trauma raquimedular que padece la vallecaucana son consecuencia de un ataque armado ocurrido el 23 de noviembre de 2013 en Cali, en el que recibió tres impactos de bala que comprometieron su columna vertebral y su médula espinal.

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