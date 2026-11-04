Yeferson Cossio se pronunció tras aparecer en urgencias y reveló si tendrá que ser operado: “El dolor es muy fuerte”

Yeferson Cossio habló desde el hospital tras sufrir fuertes dolores abdominales - crédito @yefersoncossio/ Instagram

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Yeferson Cossio permanece bajo observación médica por un dolor abdominal que podría requerir una intervención quirúrgica, según informó el propio creador de contenido en sus redes sociales. El influenciador explicó que recibe tratamiento, aunque los médicos aún evalúan si su cuadro puede resolverse con medicamentos o si deberá ser operado.

El creador de contenido compartió una imagen desde un centro asistencial después de participar en un evento de música electrónica. En ese momento, manifestó que padecía fuertes cólicos abdominales y que el personal médico le practicó una ecografía para determinar el origen del malestar.

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La posibilidad de una apendicitis surgió entre las versiones que circularon tras sus primeras publicaciones. Sin embargo, Yeferson Cossio no confirmó un diagnóstico específico ni detalló los resultados de los exámenes que le realizaron.

Horas después de mostrarse en urgencias, el creador de contenido publicó un mensaje dirigido a sus seguidores. Allí agradeció las muestras de apoyo y explicó que no había podido responder de forma individual a quienes intentaron comunicarse con él.

“El dolor es muy fuerte y la medicina no me deja estar en mis cinco sentidos”, expresó Cossio en sus historias de Instagram. El influenciador sostuvo que, por esa razón, decidió emitir un comunicado general sobre su estado de salud.

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Yeferson Cossio afirmó que los médicos evalúan si debe ser operado

En el texto que difundió en su cuenta, el creador digital señaló que se encuentra en reposo y bajo seguimiento profesional. Explicó que el equipo médico analiza dos alternativas: continuar con un tratamiento farmacológico o recurrir a una cirugía.

“Estoy en observación y los médicos están revisando si se puede tratar con medicamentos o si toca intervenir”, indicó, de acuerdo con el mensaje que compartió en redes sociales. La definición sobre una posible operación todavía no había sido comunicada públicamente.

Cossio pidió comprensión a las personas que le enviaron mensajes y no recibieron respuesta. El influenciador aclaró que su condición física limita su actividad habitual en plataformas digitales mientras permanece bajo atención médica.

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Yeferson Cossio indicó que los médicos estudian si su cuadro puede tratarse con medicamentos - crédito @yefersoncossio/ Instagram

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, que siguieron las actualizaciones sobre su evolución. El creador de contenido tiene más de 10 millones de seguidores en Instagram, una plataforma en la que suele compartir aspectos de su vida cotidiana, proyectos musicales y videos de entretenimiento.

El influenciador no precisó cuánto tiempo deberá permanecer en observación ni cuándo podrá retomar sus publicaciones con normalidad. Tampoco informó si cancelará compromisos que tuviera previstos en los próximos días.

El dolor abdominal comenzó después de un evento de música electrónica

Antes de su comunicado, Yeferson Cossio había alertado a su comunidad digital al aparecer conectado a una vía intravenosa. En esas primeras imágenes relató que sufría retorcijones intensos y que acudió a urgencias para someterse a una valoración médica.

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El dolor comenzó luego de que asistiera a un evento de electrónica. Aunque en redes surgieron especulaciones sobre las posibles causas, el creador no atribuyó públicamente su condición a un hecho concreto ni confirmó que se trate de apendicitis.

La ecografía que le realizaron forma parte de la evaluación para establecer el origen de las molestias abdominales. Por el momento, no se conocen detalles sobre otros estudios, indicaciones médicas o un parte oficial del centro asistencial.

“Prefiero hacer este comunicado general”, añadió el influencer al explicar que los analgésicos afectan su capacidad para responder mensajes y mantenerse activo en sus redes.

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Sus seguidores esperan una nueva actualización sobre su salud

Tras la difusión del mensaje, usuarios de Instagram enviaron comentarios de apoyo y deseos de recuperación. Varios seguidores le pidieron que priorice el reposo antes de volver a sus rutinas de contenido.

Cossio agradeció la preocupación de sus fanáticos y de las personas cercanas que se comunicaron con él. También aseguró que compartirá novedades cuando tenga información más precisa sobre la evolución del dolor abdominal y la decisión de los médicos.

Por ahora, su estado continúa bajo observación médica y no existe una confirmación pública sobre una cirugía. El próximo mensaje del creador de contenido podría aclarar el diagnóstico y definir si retoma sus actividades o si deberá prolongar su recuperación.

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