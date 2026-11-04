Colombia

Los Tigres del Norte en El Campín: así puede solicitar la devolución del dinero si se vio afectado por la reprogramación del concierto

El encuentro musical se movió para el 6 de febrero de 2027 en el mismo escenario, en medio del conflicto entre los clubes capitalinos y el Grupo Sencia, por el estado de la grama y los aplazamientos obligados tras los conciertos de BTS y Ryan Castro

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El concierto de Los Tigres del Norte en Bogotá fue reprogramado para el 6 de febrero de 2027 en el estadio El Campín de Bogotá - crédito @lostigresdelnorte/Instagram
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El traslado del concierto de Los Tigres del Norte en Bogotá, previsto inicialmente para el 7 de noviembre, se definió el pasado 28 de octubre en medio de la revisión del estado de la cancha del Estadio El Campín tras una seguidilla de espectáculos musicales.

El cambio de fecha fue anunciado inicialmente por Sencia, la empresa concesionaria que administra el estadio. En ese documento, la APP responsable de la administración del recinto, confirmó que el espectáculo de Los Tigres del Norte se trasladaba al 6 de febrero de 2027 en el mismo escenario, junto con otros ajustes en la programación de noviembre: el festival Megaland cambió de fecha y de recinto, mientras que Fonseca mantuvo su fecha pero trasladó su presentación al Vive Claro.

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La decisión del aplazamiento priorizó la recuperación de la grama ante los compromisos de Millonarios y Santa Fe en la Liga BetPlay - crédito @lostigresdelnorte/Instagram

La reprogramación respondió a la necesidad de garantizar la recuperación del terreno de juego antes de los compromisos de la Liga BetPlay, con Millonarios y Santa Fe jugándose su clasificación a los cuadrangulares.

El propio comunicado de Tuboleta, tiquetera autorizada para la venta de entradas para el evento, emitido un día después, recogió esta misma justificación al señalar que la decisión obedeció a “la priorización de los compromisos futbolísticos, la programación de nuevos encuentros de la liga y los tiempos de recuperación necesarios tanto para los jugadores como para la grama del escenario”.

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Los organizadores del concierto confirmaron que la boletería en graderías y gramilla está agotada. Solo quedán disponibles entradas en palcos - crédito @rafaelpedrazaproducciones/Instagram

La controversia sobre el uso del escenario para espectáculos musicales se intensificó después de los conciertos de BTS, a comienzos de octubre, cuando la Dimayor aplazó tanto el primer partido de la final femenina entre Santa y Deportivo Cali, como el partido entre Millonarios y Once Caldas porque el campo no reunía las condiciones para el fútbol profesional.

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Hinchas de Millonarios y Santa Fe mostraron su descontento por el impacto de los conciertos en los partidos locales y convocaron protestas para exigir garantías sobre el mantenimiento del estadio, incluída una programada para realizarse el mismo día de la presentación de Ryan Castro, el pasado 31 de octubre.

Las entradas mantienen su validez para la nueva fecha

A través de un comunicado difundido por Tuboleta a los compradores vía correo electrónico, confirmó que la nueva fecha de Los Tigres del Norte será el sábado 6 de febrero de 2027, y habilitó un plazo para que los asistentes que no puedan acudir soliciten la devolución de su dinero.

Tuboleta precisó que el espectáculo al no ser cancelado sino aplazado, todas las boletas adquiridas, tanto para palcos como para graderías, conservarán su validez sin necesidad de ningún trámite adicional. Por lo tanto, quienes decidan conservar sus entradas no deben realizar ninguna gestión: el ingreso al concierto se mantendrá bajo las mismas condiciones originales de compra.

Las entradas adquiridas para palcos y graderías conservarán su validez para la nueva fecha sin requerir trámites adicionales - crédito Tu Boleta
Las entradas adquiridas para palcos y graderías conservarán su validez para la nueva fecha sin requerir trámites adicionales - crédito Tu Boleta

Para los asistentes que no puedan acudir en la nueva fecha, la tiquetera habilitó una ventana de solicitud de devolución a través de sus canales oficiales. El plazo comenzó este miércoles 4 de noviembre a las 8:00 a. m. y se extenderá hasta el domingo 20 de noviembre a las 6:00 p. m. Quienes no tramiten la devolución dentro de ese período conservarán automáticamente sus boletas para el 6 de febrero de 2027.

La empresa advirtió que el reembolso no cubrirá los valores correspondientes al servicio de boletería ni al método de envío de las entradas, “dado que este último corresponde a un servicio ya prestado”.

Tuboleta fijó un plazo entre el 4 y el 20 de noviembre para los usuarios que requieran la devolución de su dinero, en caso de no poder asistir en la nueva fecha - crédito Tu Boleta
Tuboleta fijó un plazo entre el 4 y el 20 de noviembre para los usuarios que requieran la devolución de su dinero, en caso de no poder asistir en la nueva fecha - crédito Tu Boleta

El comunicado detalló procedimientos diferenciados según la forma de pago utilizada en la compra original. Para quienes pagaron con tarjeta débito o en efectivo, el valor será devuelto al saldo de la cuenta registrada en Tuboleta. En caso de que el usuario requiera el dinero en efectivo, la plataforma informó que cuenta con una alianza con Efecty, que pone a disposición su red nacional de puntos de pago para retirar el monto, con un costo de 6.000 pesos por cada 1.000.000 de pesos, descontado del valor total de la compra.

Para las compras realizadas con tarjeta de crédito, Tuboleta señaló que la devolución se procesará de forma automática a la misma tarjeta utilizada en la transacción. Si el producto financiero ya fue cancelado por el usuario, este deberá crear un caso a través del formulario de PQRS y suministrar la información solicitada para completar el trámite. Una vez procesada la solicitud, el banco emisor reintegrará el dinero en un plazo no mayor a 20 días hábiles.

La compañía puso a disposición de los usuarios su call center y el chat de atención en su página web para resolver dudas sobre el proceso de devolución.

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