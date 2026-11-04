Explosión en batallón de Pereira dejo cuatro soldados heridos: los uniformados habrían manipulado munición de fogueo

Cuatro soldados heridos por una explosión en el Batallón San Mateo de Pereira - crédito Europa press

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Cuatro soldados resultaron heridos por una explosión registrada dentro del Batallón San Mateo, en Pereira, durante la preparación de una salva con munición de fogueo, según informó Caracol Radio.

El hecho ocurrió el 4 de noviembre de 2026 y es materia de investigación por parte de la Justicia Penal Militar, que busca establecer las circunstancias de la detonación y determinar si existieron fallas en la manipulación del material.

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El medio de comunicación identificó a los uniformados heridos como Andrés Camilo Melgar Hurtado, de 28 años; Yeison Salazar Valencia, de 20; José Angelo Jaramillo Niaza, de 19; y Luis Felipe Marín Viveros, también de 19 años.

Los soldados fueron trasladados al Hospital Universitario San Jorge

De acuerdo con la información recogida, los militares sufrieron heridas en las manos, el rostro y las extremidades, además de afectaciones causadas por la onda explosiva.

Tras la detonación, ambulancias trasladaron a los cuatro soldados al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde permanecen bajo atención médica. El reporte conocido indica que su pronóstico es reservado.

Cuatro soldados resultaron heridos por una explosión registrada dentro del Batallón San Mateo, en Pereira, durante la preparación de una salva con munición de fogueo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La explosión se produjo durante los preparativos de una salva, un procedimiento que emplea munición de fogueo en medio de un entrenamiento.

La Justicia Penal Militar asumió el caso para esclarecer lo sucedido y establecer eventuales responsabilidades en el manejo del material utilizado durante la actividad.

Detalles de la muerte de dos militares en batallón militar de Boyacá

Una presunta discusión entre un sargento y un soldado profesional antecedió al ataque con arma de fuego que dejó dos militares muertos, otro uniformado herido y un canino lesionado dentro del Batallón Tarqui de Sogamoso, Boyacá. El hecho ocurrió durante la madrugada del martes 20 de octubre de 2026.

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Las víctimas fatales fueron el sargento Héctor Lozano, integrante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Nacional, y el soldado profesional Edwin Malabet Collante, señalado de haber accionado el arma. Las autoridades también atienden a otro militar y a un perro que estaban cerca del lugar.

El suboficial fue identificado como el sargento Héctor Lozano - crédito red social Facebook

Una fuente consultada por el diario bogotano relató que “al parecer, todo comenzó con una orden dada por el sargento, que fue respondida de manera airada por el soldado y, en medio de una refriega, este último accionó su fusil contra su superior y contra otro de sus compañeros; después, al ver lo que había hecho, se disparó”.

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El Ejército informó que el soldado habría usado su arma de dotación

En un comunicado, el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional indicó que un soldado profesional habría disparado contra un suboficial con su arma de dotación y que posteriormente se habría quitado la vida.

No obstante, la investigación aún debe establecer el origen del arma utilizada y confirmar si correspondía al armamento asignado a Collante. El Ejército tampoco confirmó el motivo de la discusión que precedió al ataque.

El hecho ocurrió en una unidad vinculada con la Brigada de Atención de Desastres. Hacia las 5:00, habitantes de sectores cercanos al batallón reportaron el movimiento de ambulancias, vehículos a alta velocidad y militares que corrían dentro de la guarnición.

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El comunicado oficial por parte del Ejército, a través del Comando de Ingenieros, se emitió la mañana del martes 20 de octubre de 2026 - crédito Ejército

Las autoridades militares y judiciales activaron los protocolos para inspeccionar el lugar, recoger elementos materiales y entrevistar a los uniformados que se encontraban en el batallón al momento de los disparos.

Noticias Caracol informó que las diligencias incluyen declaraciones de personas presentes en la instalación, con el fin de reconstruir la secuencia de lo ocurrido y definir si la confrontación surgió exclusivamente por una orden operativa o si hubo otros factores.

El Ejército dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias de los militares fallecidos. En su comunicado, la institución señaló: “El Ejército Nacional lamenta profundamente este suceso y expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de los militares fallecidos”

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