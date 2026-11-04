El canciller Omar Bula, quien participa en la Cumbre Iberoamericana, reveló con un video el deterioro de la casa de la embajada de Colombia en Madrid: “La dejaron en un estado lamentable”

El máximo representante de la Cancillería colombiana, habla sobre el estado y la restauración de la sede diplomática en Madrid, un símbolo del patrimonio cultural - crédito @cancilleriacol/IG

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El canciller colombiano Omar Bula encontró la residencia de la embajada en Madrid en estado de deterioro cuando visitó el inmueble mientras desarrollaba funciones dentro de su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana, y no escatimó palabras para describir su descontento.

La sede diplomática, ubicada en el barrio de Salamanca, en la Calle Lagasca 88, y declarada patrimonio de la ciudad de Madrid, contrastó su valor histórico y arquitectónico con una realidad que, según Bula, refleja el abandono sistemático del gobierno anterior. “Esto es muy costoso, lo que hay que invertir acá”, afirmó el ministro durante un recorrido por las instalaciones.

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Bula calificó el estado de la residencia como “lamentable” y culpó al gobierno Petro

Mientras encabezaba la delegación colombiana en la cumbre que reunió a representantes de 22 países iberoamericanos los días 4 y 5 de noviembre en la capital española, Bula hizo una parada en la residencia del embajador —uno de los inmuebles de mayor valor simbólico del Estado colombiano en Europa— y encontró pisos deteriorados y salones que, a su juicio, requieren una intervención urgente.

Esta es la nueva sede del Consulado de Colombia en Madrid - crédito Consulado de Colombia en Madrid/Cancillería

“Aquí estamos en la residencia de la Embajada de Colombia en Madrid, además patrimonio de la ciudad. Una cosa espectacular, con unos salones dignos de cualquier jefe de Estado. Pero desafortunadamente hay que arreglarla, la dejaron en un estado lamentable”, declaró Bula en un video difundido por su despacho.

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El canciller responsabilizó directamente al gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) y al exembajador Eduardo Ávila Navarrete por el deterioro del inmueble. “El Estado gastando plata de los contribuyentes colombianos para reparar lo que el gobierno anterior descuidó. Eso no hay derecho”, señaló.

“Hay que rescatar a Colombia”: Bula enmarca la visita en una crítica más amplia a la política exterior de Petro

La visita a la residencia no fue un episodio aislado, pues recientemente se conoció que la sede del consulado de Colombia ubicado en Tijuana, México, presentaba una condición similar, en la que incluso señalaron falta de pagos en los arriendos del inmueble por parte del gobierno anterior.

El registro consular es distinto al registro como votante en el extranjero - crédito Consulado de Colombia en Madrid

Para Bula, el estado del inmueble es una muestra más de lo que describió como un patrón generalizado: “Todos los países donde llego pasa la misma cosa”, advirtió.

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El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ubicó el hallazgo dentro de lo que ha llamado una “operación rescate” de la política exterior colombiana. “Hay que rescatar a Colombia, hay que rescatarla de lo económico, de lo cultural, de lo social. No hay derecho a que le hayan hecho esto a este país”, afirmó.

Colombia llega a Madrid sin embajador en propiedad y con una residencia que necesita reparación

La visita de Bula al inmueble se da en un momento en que Colombia no cuenta con un embajador en funciones en Madrid. El excongresista Carlos Felipe Mejía, designado para ocupar el cargo, aún no ha recibido el beneplácito del gobierno español para asumir formalmente la embajada.

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Según la Cancillería colombiana, la participación de la delegación en la XXX Cumbre Iberoamericana estuvo orientada a reconstruir alianzas estratégicas, atraer inversión extranjera y fortalecer los vínculos comerciales con los países de la región.

- crédito Cancillería de Colombia

La misión incluyó encuentros con cerca de 400 empresarios e inversionistas, así como reuniones con representantes del Banco Santander, ProColombia Madrid y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.

Las 14 embajadas que anunció que cerrará

A pocos días de su posesión presidencial, Abelardo de la Espriella indicó que, en una primera etapa, ordenará el cierre de las embajadas de Colombia en los siguientes países:

Argelia. Azerbaiyán. Barbados. Cuba. Chequia. Etiopía. Ghana. Haití. Hungría. Malasia. Nicaragua. Rumanía. Senegal. Sudáfrica.

Asimismo, informó que cerrará cerca de 15 consulados, aunque durante la transmisión no precisó cuáles serán las sedes consulares que dejarán de operar.