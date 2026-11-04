Colombia

Diosdado Cabello tendría escondida en una de sus fincas en Apure a ‘Silvana Guerrero’, comandante del ELN: qué relación hay con el expresidente Petro

“Esta guerrillera es perfectamente conocida para el régimen, tiene una alianza con Diosdado Cabello”, señaló el periodista de investigación venezolano Casto Ocando, que apuntó contra el exmandatario colombiano

El segundo al mando del régimen venezolano le habría dado su ayuda a una de las criminales más buscadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella - créditos Europa Press | red social X
El segundo al mando del régimen venezolano le habría dado su ayuda a una de las criminales más buscadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella - créditos Europa Press | red social X
Guardar

Una investigación sostiene que Diosdado Cabello habría facilitado una finca en el estado venezolano de Apure para ocultar a Luz Amanda Pallares Pallares, alias Silvana Guerrero, comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La información fue expuesta por el periodista de investigación venezolano Casto Ocando, atribuyó los datos a fuentes vinculadas con operaciones del dirigente chavista y la guerrilla colombiana en esa zona fronteriza.

PUBLICIDAD

Según Ocando, la guerrillera estaría o habría estado en la finca El Chaparralito, una propiedad que, de acuerdo con su versión, fue expropiada hace unos años y quedó bajo control de Cabello.

“La prueba más importante es esta protección que se le está dando en estos momentos a Silvana Guerrero en esta finca”, dijo el comunicador en declaraciones a La FM, y reproducidas por NTN24.

El periodista agregó que la información sobre la presunta presencia de la comandante insurgente surgió de “personas que han estado metidas” en las operaciones de Cabello y el ELN en Apure.

La versión ubica a la comandante en una finca de Apure

El reporte sitúa a “Silvana Guerrero” en El Chaparralito, en el estado de Apure, una región limítrofe con el departamento colombiano de Arauca.

Ocando destacó que el lugar habría servido como refugio en medio de operativos militares venezolanos contra estructuras guerrilleras en la frontera, acciones que ahora mismo viene desplegando en zona de frontera el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

“Esta guerrillera es perfectamente conocida para el régimen, tiene una alianza con Diosdado Cabello”, expuso el periodista, que de paso planteó que la supuesta relación respondería a coincidencias ideológicas y a intereses comunes.

La denuncia aparece después de un operativo militar venezolano en la zona fronteriza, del que no se difundieron detalles oficiales sobre eventuales bajas, objetivos ni personas capturadas.

Desde el noticiero se cuestionó si las acciones contra el ELN podrían coexistir con una presunta protección a algunos de sus mandos, a lo que uno de los inivtados al espacio de opinión, el director de Araguaney News y presidente de Primero Justicia en el exterior Eduardo Battistini pidió cautela ante la falta de pruebas públicas.

“Decirte si es cierto o no sería especular porque no tengo pruebas al respecto”, señaló Battistini y, aún así, sostuvo que el chavismo ha mantenido durante años vínculos y una actitud de protección hacia el ELN en territorio venezolano.

El director del mismo medio alternativo mencionó como antecedente una operación de 2021 en Apure contra el Frente 10 de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con su visión, aquella ofensiva respondió a disputas entre facciones armadas y no a una ruptura general con los grupos irregulares presentes en la frontera, detalló Battistini.

El dirigente opositor venezolano expresó en la charla que “en Apure manda el ELN, ahí controlan todo”.

Ocando también involucró a Gustavo Petro en su relato

Durante la entrevista, Ocando afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro conocía la ubicación y la situación de Silvana Guerrero.

Para lo anterior, el periodista basó esa apreciación en la participación de la comandante del ELN en las negociaciones que la guerrilla mantuvo con el Estado colombiano en Caracas.

“El gobierno de Petro no solamente estaba al tanto de todo esto, sino que alentó”, dijo Ocando, pero no presentó documentación o declaraciones oficiales ni otras fuentes independientes que permitieran corroborar esa acusación.

En cambio, Battistini cuestionó la política de “paz total” del gobierno colombiano y aseguró que favoreció el fortalecimiento de grupos armados.

Informes de inteligencia apuntan a la Amazonía

El informe del mismo noticiero añadió otra versión sobre el paradero de la dirigente guerrillera.

Según una publicación del diario El Tiempo, y que citó fuentes de inteligencia, “Silvana Guerrero” permanecería en Venezuela y sus movimientos estarían orientados hacia la región amazónica.

De acuerdo con ese reporte, el desplazamiento no obedecería a una expansión del ELN, sino a la búsqueda de una retaguardia que redujera las posibilidades de localización.

Apure limita con Arauca y figura desde hace años entre los territorios donde distintas autoridades y organizaciones han advertido presencia de estructuras armadas colombianas. Battistini enumeró actividades ilegales atribuidas a esos grupos, como narcotráfico, extorsión, contrabando y lavado de activos.

Temas Relacionados

Alias Silvana GuerreroELNDiosdado CabelloEscondite en VenezuelaFinca en ApureGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Los Embajadores necesitan los tres puntos que los clasifiquen a las finales, mientras que los Escarlatas, ya con el cupo asegurado, apunta a terminar entre los dos primeros de la tabla

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

El “León” tendrá una visita exigente ante el cuadro “Motilón” que se juega sus últimas cartas para clasificar a las finales de Navidad del fútbol colombiano

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Andrea Petro fijó su posición frente a las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer: “No tenemos ningún tipo de relación”

Durante una dinámica en Instagram, la empresaria e hija mayor del expresidente colombiano respondió a las consultas surgidas entre sus seguidores por la controversia con Eva Ferrer y dijo que no le corresponde opinar sobre asuntos ajenos a su entorno

Andrea Petro fijó su posición frente a las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer: “No tenemos ningún tipo de relación”

Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de la exministra Viviane Morales como alta consejera comisionada de Paz: estas serán sus funciones

La llegada de la exministra de Educación y exfiscal General ha causado opiniones encontradas en las redes sociales frente al papel que cumplirá, teniendo en cuenta que ya se definió el final de la política de Paz Total de la administración de Gustavo Petro

Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de la exministra Viviane Morales como alta consejera comisionada de Paz: estas serán sus funciones

Así reaccionaron los políticos colombianos a los resultados de las elecciones de medio término en los Estados Unidos: “Los latinos se respetan”

Dirigentes de distintos sectores interpretaron la gráfica electoral como un revés para Donald Trump y relacionaron el resultado con debates sobre autoritarismo, migración y polarización

Así reaccionaron los políticos colombianos a los resultados de las elecciones de medio término en los Estados Unidos: “Los latinos se respetan”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Andrea Petro fijó su posición frente a las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer: “No tenemos ningún tipo de relación”

Andrea Petro fijó su posición frente a las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer: “No tenemos ningún tipo de relación”

Supuesta expareja de Escro, acusó al prometido de Aida Victoria Merlano de ser un mal padre, pero antigua compañera la desmintió: “Trabajamos en el mismo strip club”

Daniela Ospina se pronunció sobre el retiro de su hermano David Ospina del fútbol y contó que lo vio al borde del llanto: “Fue uno de sus días más difíciles”

Karina García se quejó del odio que recibió en redes cuando anunció su embarazo y aseguró que no mostrará el rostro de su bebé: “Se burlaron de él”

Yeferson Cossio se pronunció tras aparecer en urgencias y reveló si tendrá que ser operado: “El dolor es muy fuerte”

Deportes

Alianza FC tomó radical decisión sobre la demanda ante el TAS por los puntos del partido contra América de Cali: dos clubes siguen con el proceso

Alianza FC tomó radical decisión sobre la demanda ante el TAS por los puntos del partido contra América de Cali: dos clubes siguen con el proceso

El portero colombiano Devis Vásquez pasó de ser descartado por la Roma a ser titular en la Champions League: así lo destacó la prensa italiana

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Richard Ríos viajó de urgencia a Brasil para tratar la lesión en el tobillo: Palmeiras facilitará la sede para sus sesiones de terapia