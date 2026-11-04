Diosdado Cabello tendría escondida en una de sus fincas en Apure a ‘Silvana Guerrero’, comandante del ELN: qué relación hay con el expresidente Petro

El segundo al mando del régimen venezolano le habría dado su ayuda a una de las criminales más buscadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella - créditos Europa Press | red social X

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Una investigación sostiene que Diosdado Cabello habría facilitado una finca en el estado venezolano de Apure para ocultar a Luz Amanda Pallares Pallares, alias Silvana Guerrero, comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La información fue expuesta por el periodista de investigación venezolano Casto Ocando, atribuyó los datos a fuentes vinculadas con operaciones del dirigente chavista y la guerrilla colombiana en esa zona fronteriza.

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Según Ocando, la guerrillera estaría o habría estado en la finca El Chaparralito, una propiedad que, de acuerdo con su versión, fue expropiada hace unos años y quedó bajo control de Cabello.

“La prueba más importante es esta protección que se le está dando en estos momentos a Silvana Guerrero en esta finca”, dijo el comunicador en declaraciones a La FM, y reproducidas por NTN24.

El periodista agregó que la información sobre la presunta presencia de la comandante insurgente surgió de “personas que han estado metidas” en las operaciones de Cabello y el ELN en Apure.

La versión ubica a la comandante en una finca de Apure

El reporte sitúa a “Silvana Guerrero” en El Chaparralito, en el estado de Apure, una región limítrofe con el departamento colombiano de Arauca.

Ocando destacó que el lugar habría servido como refugio en medio de operativos militares venezolanos contra estructuras guerrilleras en la frontera, acciones que ahora mismo viene desplegando en zona de frontera el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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“Esta guerrillera es perfectamente conocida para el régimen, tiene una alianza con Diosdado Cabello”, expuso el periodista, que de paso planteó que la supuesta relación respondería a coincidencias ideológicas y a intereses comunes.

La denuncia aparece después de un operativo militar venezolano en la zona fronteriza, del que no se difundieron detalles oficiales sobre eventuales bajas, objetivos ni personas capturadas.

Desde el noticiero se cuestionó si las acciones contra el ELN podrían coexistir con una presunta protección a algunos de sus mandos, a lo que uno de los inivtados al espacio de opinión, el director de Araguaney News y presidente de Primero Justicia en el exterior Eduardo Battistini pidió cautela ante la falta de pruebas públicas.

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“Decirte si es cierto o no sería especular porque no tengo pruebas al respecto”, señaló Battistini y, aún así, sostuvo que el chavismo ha mantenido durante años vínculos y una actitud de protección hacia el ELN en territorio venezolano.

El director del mismo medio alternativo mencionó como antecedente una operación de 2021 en Apure contra el Frente 10 de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con su visión, aquella ofensiva respondió a disputas entre facciones armadas y no a una ruptura general con los grupos irregulares presentes en la frontera, detalló Battistini.

El dirigente opositor venezolano expresó en la charla que “en Apure manda el ELN, ahí controlan todo”.

Ocando también involucró a Gustavo Petro en su relato

Durante la entrevista, Ocando afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro conocía la ubicación y la situación de Silvana Guerrero.

Para lo anterior, el periodista basó esa apreciación en la participación de la comandante del ELN en las negociaciones que la guerrilla mantuvo con el Estado colombiano en Caracas.

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“El gobierno de Petro no solamente estaba al tanto de todo esto, sino que alentó”, dijo Ocando, pero no presentó documentación o declaraciones oficiales ni otras fuentes independientes que permitieran corroborar esa acusación.

En cambio, Battistini cuestionó la política de “paz total” del gobierno colombiano y aseguró que favoreció el fortalecimiento de grupos armados.

Informes de inteligencia apuntan a la Amazonía

El informe del mismo noticiero añadió otra versión sobre el paradero de la dirigente guerrillera.

Según una publicación del diario El Tiempo, y que citó fuentes de inteligencia, “Silvana Guerrero” permanecería en Venezuela y sus movimientos estarían orientados hacia la región amazónica.

De acuerdo con ese reporte, el desplazamiento no obedecería a una expansión del ELN, sino a la búsqueda de una retaguardia que redujera las posibilidades de localización.

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Apure limita con Arauca y figura desde hace años entre los territorios donde distintas autoridades y organizaciones han advertido presencia de estructuras armadas colombianas. Battistini enumeró actividades ilegales atribuidas a esos grupos, como narcotráfico, extorsión, contrabando y lavado de activos.