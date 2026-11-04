ANIF alerta que déficit fiscal podría llegar al 9,4 % del PIB en 2027 sin ajuste

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Las finanzas públicas de Colombia podrían enfrentar un deterioro considerable durante los próximos años si no se concreta el ajuste fiscal planteado por el Gobierno. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) advirtió que, bajo un escenario en el que no se adopten medidas, el déficit fiscal podría alcanzar el 9,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027.

De materializarse esa estimación, se trataría del mayor desbalance fiscal registrado en aproximadamente 30 años, según los cálculos presentados por el gremio. La situación también elevaría las necesidades de financiamiento del país, que para 2027 podrían acercarse a los $200 billones.

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El análisis surge alrededor del proyecto de Ley Rescate Económico presentado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. La iniciativa contempla medidas como reducción del gasto público, incremento del recaudo tributario, estímulos a la inversión privada y un fortalecimiento institucional relacionado con el cumplimiento de la regla fiscal.

ANIF considera que algunas de esas medidas apuntan en la dirección necesaria para corregir el desequilibrio de las cuentas públicas, aunque también manifestó reparos frente a varios componentes de la propuesta.

Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deuda pública podría superar el 70 % del PIB

Uno de los principales llamados de atención está relacionado con el comportamiento de la deuda. Según las proyecciones divulgadas por ANIF, si el país no realiza el ajuste requerido, la deuda pública podría superar el 70 % del PIB en 2028.

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Para el gremio, ese escenario pondría las finanzas nacionales en una trayectoria fiscal insostenible y tendría efectos sobre las condiciones en las que Colombia tendría que buscar recursos para cubrir sus obligaciones.

La elevada necesidad de financiamiento también podría trasladarse al costo de la deuda pública. ANIF señaló que, bajo esas proyecciones, las tasas de interés de los títulos de deuda pública podrían ubicarse incluso por encima del 15 %.

El impacto no se limitaría al aumento del déficit o del endeudamiento. De acuerdo con la organización, un deterioro de esa magnitud podría dificultar al Gobierno la financiación de sus gastos sociales y de funcionamiento.

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Por esta razón, ANIF sostiene que aplazar las decisiones fiscales podría terminar representando un costo mayor para el país que implementar las correcciones necesarias. Sus cálculos apuntan a que Colombia requiere un ajuste cercano a los $43 billones para evitar que continúe aumentando el desequilibrio de las cuentas públicas.

Foto de archivo. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambios, en Bogotá, Colombia, julio 11, 2022. REUTERS/Luisa González

ANIF pide revisar las medidas tributarias

Aunque reconoce elementos favorables dentro de la propuesta gubernamental, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras también expresó preocupación por el componente tributario incluido en el proyecto.

Entre las medidas que considera adecuadas están la reducción y mayor eficiencia del gasto público, el impulso a la inversión privada y el fortalecimiento de los mecanismos destinados a garantizar el cumplimiento de la regla fiscal.

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Sin embargo, ANIF manifestó sorpresa por la cantidad de iniciativas tributarias incorporadas en el proyecto y advirtió que estas podrían incrementar la presión sobre los contribuyentes.

La posición del gremio no consiste en descartar por completo la iniciativa. Su planteamiento es que el Congreso revise el contenido y realice modificaciones que permitan conservar la magnitud del ajuste fiscal requerido, pero disminuyendo sus posibles efectos sobre la actividad económica y los sectores más vulnerables de la población.

En esa línea, ANIF pidió que la discusión legislativa no se reduzca únicamente a decidir entre aprobar o rechazar el proyecto. La organización considera necesario buscar consensos y perfeccionar las medidas incluidas en la iniciativa.

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El objetivo, según la postura expuesta por el gremio, sería alcanzar el ajuste fiscal que considera necesario para estabilizar las cuentas del país sin generar una presión adicional que termine afectando la economía.

Las advertencias de ANIF se concentran así en dos escenarios principales: para 2027, un déficit que podría alcanzar el 9,4 % del PIB y necesidades de financiamiento cercanas a $200 billones; y para 2028, una deuda pública que, sin las correcciones planteadas, podría superar el 70 % del PIB.