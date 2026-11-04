General (r) William Salamanca respondió a señalamientos de su sucesor por la muerte de Juan Felipe Rincón: “No toleraré más infamias”

La muerte de Juan Felipe Rincón en noviembre de 2024 originó denuncias de su padre William Rincón contra antiguos integrantes de la cúpula de la Policía, entre ellos su antecesor en la dirección de la institución, William Salamanca. - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Facebook

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El general en retiro William René Salamanca respondió a los señalamientos de su sucesor en la Dirección de la Policía, William Rincón, quien pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar su posible participación en los hechos relacionados con la muerte de su hijo, Juan Felipe Rincón Morales, ocurrida el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá.

En declaraciones divulgadas por Semana, Salamanca rechazó las acusaciones mediante un video en el que anunció que su defensa estará a cargo del abogado Juan Camilo Torres Reyes. El exdirector aseguró que había mantenido silencio durante casi año y medio, pero que no permitirá nuevos señalamientos en su contra.

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“Yo lamento profundamente lo que ha ocurrido con la familia del general Hugo Rincón. Como padre de familia, como aquel policía que protegió la niñez colombiana, me duele lo que le pasó a Juan Felipe, pero eso no lo habilita al general Rincón para que con infamias y señalamientos pretenda desviar la atención de la justicia y de la sociedad colombiana”, manifestó.

El oficial retirado sostuvo que decidió no pronunciarse anteriormente por respeto a la muerte del joven. Sin embargo, cuestionó las declaraciones de Rincón y aseguró que acudirá a su defensa para responder a las acusaciones.

“Yo preferí callar durante casi año y medio, respetando inclusive la partida de este mundo del joven Juan Felipe. Pero no voy a tolerar más infamias. Quienes me conocen saben quién soy. Fui policía por más de cuarenta años de servicio a mi país y a mi institución”, afirmó.

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Salamanca también pidió que las autoridades judiciales se encarguen de esclarecer las denuncias y evitar que las diferencias entre los dos antiguos directores de la Policía se conviertan en una controversia pública.

“Dejemos que la justicia actúe, que la Fiscalía siga cumpliendo su papel y no llevemos a los medios de comunicación estos escenarios que también afectan a una institución como la Policía, a la que quiero”, expresó.

Abogado de Salamanca respondió a señalamientos sobre el sepelio de Juan Felipe Rincón

Uno de los puntos que abordó la defensa del general retirado fue la afirmación de William Rincón sobre una supuesta orden institucional para impedir que integrantes de la Policía asistieran al sepelio de su hijo.

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El exdirector había señalado que esa instrucción habría sido impartida por Salamanca, quien estaba al frente de la institución cuando ocurrió el homicidio.

Frente a esa acusación, el abogado Juan Camilo Torres presentó un registro de comunicaciones entre la jefa de protocolo de su representado y la secretaria privada de Rincón. Según explicó, el intercambio demostraría que se confirmó la asistencia de varios integrantes de la cúpula policial a las exequias.

“Este es el chat en el que la jefa de protocolo de mi representado le confirma la asistencia a la secretaria privada del señor general Rincón, la asistencia de seis generales de la República al sepelio de su hijo. Esto se puede corroborar en las noticias de ese día donde se registró la asistencia de varios generales y demás miembros de la fuerza pública”, señaló el abogado, según la información publicada por Semana.

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La defensa indicó que estará pendiente de las declaraciones y solicitudes relacionadas con Salamanca, especialmente de aquellas en las que se le atribuyan actuaciones que, según el abogado, no ocurrieron.

En el video, el exdirector también envió un mensaje a los integrantes de la Policía Nacional, con un reconocimiento particular al personal médico, paramédico, administrativo y logístico del Hospital Central de la institución.

“He sido testigo por muchos años de cómo ellos han sido fieles a su juramento, han cumplido de manera silenciosa pero efectiva ese propósito de asistir al enfermo. A ellos también mi gratitud y mi respeto y admiración”, expresó.

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El abogado Juan Camilo Torres asumió la representación de William Salamanca y presentó un registro de comunicaciones para controvertir la denuncia sobre una supuesta orden de impedir la asistencia de generales al sepelio de Juan Felipe. - crédito LinkedIn Juan Camilo Torres

¿Qué denunció William Rincón sobre la muerte de su hijo?

La respuesta de Salamanca se produjo después de que William Rincón solicitara a la Fiscalía General de la Nación investigar la posible participación de los generales retirados William René Salamanca y Nicolás Zapata Restrepo en los hechos que rodearon la muerte de Juan Felipe.

En una entrevista con el pódcast Más Allá del Silencio, el exdirector sostuvo que el homicidio de su hijo, de 21 años, no fue accidental ni correspondió a un hecho aislado. Según su versión, habría existido un plan para afectar su nombre, impedir su eventual llegada a la Dirección General de la Policía y encubrir presuntas irregularidades en contratos de sanidad y logística de la institución.

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Rincón aseguró que presentó ante la Fiscalía una compulsa de copias con 31 puntos para que se investiguen distintos episodios que, a su juicio, podrían relacionar a los antiguos mandos policiales con los hechos.

“Estoy pidiendo que se investigue lo más rápido posible la vinculación, posiblemente, del general William René Salamanca, que para ese entonces era el director de la Policía, y se investigue al señor general Nicolás Zapata Restrepo, quien era también el subdirector para esa época”, declaró.

Entre los antecedentes que expuso está un procedimiento médico al que fue sometido el 18 de agosto de 2024, tres meses antes del homicidio de su hijo. Según su relato, Salamanca le sugirió realizarse un examen después de que un pastor le advirtiera sobre una posible enfermedad cardíaca.

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El general retirado afirmó que no había solicitado la cita y que permaneció en la Clínica de la Policía hasta horas de la tarde, aunque el procedimiento debía durar aproximadamente 20 minutos. También cuestionó los registros de su historia clínica, pues aseguró que encontró información sobre un examen de rutina sin complicaciones, pero no documentación que explicara el tiempo adicional que estuvo bajo atención médica.

Rincón mencionó además llamadas que habría recibido de Nicolás Zapata durante esa jornada y pidió que se esclarecieran las circunstancias del procedimiento.

Los generales retirados William René Salamanca y Nicolás Zapata Restrepo fueron mencionados por William Rincón en la compulsa de copias de 31 puntos que presentó ante la Fiscalía para solicitar que se investigue su posible participación en los hechos. - crédito Policía Nacional

Las pruebas de polígrafo y las presuntas irregularidades en contratos policiales

En sus declaraciones, William Rincón también señaló que, días después de la muerte de su hijo, integrantes de su equipo de trabajo fueron sometidos a pruebas de polígrafo en la Dirección de Inteligencia Policial.

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Según su versión, las preguntas estuvieron relacionadas con presuntos hechos de corrupción y una supuesta relación sentimental con una de sus asesoras. El exdirector aseguró que, cuando buscó explicaciones de Nicolás Zapata, este le habría manifestado que los procedimientos fueron ordenados por Salamanca.

“Vea, Rincón, yo quiero que sepa que yo no ordené los polígrafos. Los ordenó el general Salamanca”, afirmó que le dijo Zapata durante una reunión.

Rincón sostuvo que Salamanca negó posteriormente haber impartido esa instrucción.

El exdirector también relacionó sus denuncias con presuntas irregularidades en contratos de sanidad y logística de la Policía. En particular, mencionó negocios adjudicados a empresas relacionadas con Andrés Vanegas, a quien identificó como amigo de William Salamanca, hijo del entonces director de la institución.

Según Rincón, esos contratos incluían servicios médicos, diagnósticos y suministro de medicamentos. También afirmó que la empresa que habría realizado el examen médico de agosto de 2024 estaba relacionada con el mismo empresario.

El exdirector aseguró que puso estas denuncias en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Presidencia. También mencionó organismos estadounidenses como el FBI, la DEA y el ICE.

William Rincón aseguró que Salamanca conocía la muerte de su hijo antes de informarle y cuestionó la presencia de Nicolás Zapata en el barrio Quiroga y sus actuaciones en el lugar. - crédito Policía Nacional y red social Faceboook

Las sospechas de Rincón sobre lo ocurrido el día del homicidio

Otro de los episodios que el exdirector pidió investigar está relacionado con las actuaciones de Salamanca y Zapata el 24 de noviembre de 2024, cuando murió Juan Felipe en el barrio Quiroga.

Rincón relató que ese día fue trasladado en helicóptero a una ceremonia en la Escuela de Carabineros de Facatativá. Mientras se encontraba allí, recibió una llamada en la que le informaron que su hijo estaba herido.

Según su versión, solicitó utilizar el helicóptero de Salamanca para regresar a Bogotá, pero aseguró que el entonces director conocía que el joven había muerto antes de encontrarse con él.

El general retirado también cuestionó las palabras con las que, según su relato, Salamanca lo recibió ese día: “Hoy es un día muy especial para ti, un día que jamás vas a olvidar”.

Rincón afirmó que posteriormente encontró a Nicolás Zapata en el lugar de los hechos y lo señaló de haber impartido instrucciones que habrían cambiado la orientación inicial de la investigación.

El exdirector también cuestionó el manejo de algunas pruebas relacionadas con el homicidio, entre ellas los elementos balísticos y la camiseta que llevaba su hijo. Estas afirmaciones hacen parte de las denuncias que solicitó examinar a las autoridades.