Ignacio Baladán conmueve a La Segura con un emotivo mensaje en medio de su hospitalización: “Vamos a salir de esta”

El uruguayo difundió videos junto a la influenciadora durante su internación y afirmó que ambos superarán la situación, mientras ella recibe atención médica tras una nueva afección lumbar en un centro privado (famososhastalaz / Instagram)

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El amor de Ignacio Baladán por La Segura quedó en evidencia en uno de los momentos más difíciles para la creadora de contenido. En medio de su hospitalización por una nueva crisis de dolor en su columna, el uruguayo la sorprendió con un mensaje que conmovió a millones en redes sociales.

Desde la clínica privada donde permanece internada, Baladán ha documentado cada hora junto a su esposa. En sus historias de Instagram compartió un video grabándola desprevenida mientras descansa en la camilla.

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Sobre la imagen escribió un mensaje directo y contundente que rápidamente se viralizó: “Te amo, vamos a salir de esta. Sos la persona más fuerte que conozco y te admiro mucho”.

El uruguayo no solo le expresó su amor, también le recordó que no está sola en este proceso. En otro de los clips aseguró que Dios está con ellos y que saldrán de esta situación de la mejor manera, una frase que sus seguidores interpretaron como un “todo saldrá bien” en medio de la incertidumbre.

Ignacio Baladán acompaña a La Segura durante su internación en una clínica por una crisis en la columna. (Composición fotográfica @ignaciobaladan / Instagram)

Pese al dolor que atraviesa la caleña, el chef mostró que el humor sigue siendo parte de su relación. Contó que incluso en la habitación del hospital, La Segura sigue haciéndole chistes con ese estilo ácido y sin filtro que la caracteriza y que la hizo famosa en redes.

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La respuesta de La Segura: “Dios nos cruzó porque sabía lo fuertes que somos”

La creadora de contenido no tardó en responder a las muestras de afecto. Con un video de su esposo trabajando desde el computador portátil mientras la acompaña en la clínica, le dedicó un romántico mensaje de agradecimiento.

La Segura destacó que uno de los pilares que potencializa una relación es la admiración. En su caso, dijo sentirse profundamente impresionada por lo trabajador, incansable y disciplinado que es Ignacio, algo que la hace enamorarse más de él cada día. “Algo que potencializa una relación es que haya admiración”, escribió la vallecaucana.

En esa misma publicación, confesó que siente que Dios los puso en el camino del otro porque sabía de la fortaleza que ambos tienen para enfrentar las adversidades. Ante esa declaración, Ignacio reaccionó con un corto pero emotivo comentario: “Cada día te amo y te admiro más”.

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Durante su convalecencia, La Segura ha estado acompañada de su esposo, Ignacio Baladán, al que le dedicó unas palabras en sus recientes publicaciones - crédito @la_segura/Instagram

Por ahora, La Segura continúa bajo el cuidado del personal médico, a la espera de poder regresar a su hogar y reencontrarse con su hijo Luca.

El hallazgo médico que complicó su situación

La hospitalización actual de Natalia Segura, conocida como La Segura, tomó un nuevo giro el martes 3 de noviembre de 2026, cuando ella misma reapareció en redes para explicar lo que hay detrás de sus dolores.

Tras pasar el fin de semana esperando la valoración de su especialista de cabecera se conoció un detalle inédito en su cuadro clínico. La resonancia magnética reveló que dos vértebras están comprimiendo severamente un disco intervertebral. “Una vértebra y la otra estaban como apachurrando mucho un disco”, relató la influenciadora.

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Además, los estudios confirmaron la presencia de un fragmento metálico ubicado cerca de su columna, que inicialmente se pensó que era el causante del dolor agudo. Sin embargo, el especialista descartó esa hipótesis.

La vallecaucana contó que el especialista encargado de su caso intentará agotar las opciones antes de tomar una radical decisión - crédito @lasegura/Instagram

“Eso supuestamente está muy superficial; eso es peor si entran a sacarlo”, explicó La Segura, citando la valoración médica que desaconseja una extracción quirúrgica por el alto riesgo que implicaría.

Ante este panorama, el equipo médico planteó una hoja de ruta en dos fases. La primera opción, y la que se intentará de forma inmediata, es un bloqueo de columna, un procedimiento que busca interrumpir la transmisión del dolor en la zona afectada.

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La influenciadora detalló la decisión con sus propias palabras: “Antes de ir a la opción de la bomba del dolor, que es la intratecal, que es una inyección directo a la médula con microdosis de morfina, quieren hacer primero como esa opción del bloqueo, a ver si de pronto me ayuda”.

Aclaró que los efectos del bloqueo pueden sentirse de forma inmediata o tardar varios días en manifestarse, por lo que deberá permanecer en observación. Si esta intervención no funciona, la segunda alternativa será la implantación de una bomba intratecal de morfina, un dispositivo que administra microdosis del medicamento directamente al líquido que rodea la médula espinal.

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