Colombia

Juliana Galvis y Valentina Lizcano se sumaron a las críticas contra Isabella Ladera por pesada ‘broma’ a su hija: “Necesita ayuda psicológica”

Las actrices colombianas reaccionaron al video difundido por la creadora de contenido venezolana, después de que su hija Mía cayera al suelo y se pusiera a llorar

La modelo venezolana compartió un video en el que su hija Mía resultó afectada por un golpe que recibió al grabar un video viral - crédito @rechismes/IG

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Juliana Galvis y Valentina Lizcano se pronunciaron contra Isabella Ladera luego de que circulara un video en el que la creadora de contenido venezolana le hacía una “broma” a su hija mayor, Mía, como parte de una tendencia en redes sociales. Las imágenes generaron una discusión sobre la exposición de menores en contenidos digitales.

El clip muestra a la modelo pidiéndole a la niña que corra hacia ella mientras sostiene una puerta. Cuando Mía está por llegar, Ladera hace el gesto de cerrarla. La menor intenta frenar con las manos, pierde el equilibrio y cae al suelo. Luego comienza a llorar mientras su madre se aproxima para levantarla entre risas.

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La dinámica corresponde a un reto que ha circulado en plataformas como Instagram y TikTok, en el que un adulto simula impedir el paso de un niño con una puerta.

Ladera publicó el contenido en sus historias de Instagram y lo acompañó con una referencia al “trend”. Sin embargo, el desenlace del video transformó una grabación familiar en un tema de debate público y generó críticas contra la exnovia del cantante barranquillero Beéle.

Juliana Galvis y Valentina Lizcano se sumaron a las reacciones contra el contenido que mostró a Mía llorando después de una caída (Isabella Ladera, Juliana Galvis y Valentina Lizcano / Instagram)
Juliana Galvis y Valentina Lizcano se sumaron a las reacciones contra el contenido que mostró a Mía llorando después de una caída (Isabella Ladera, Juliana Galvis y Valentina Lizcano / Instagram)

Juliana Galvis pidió atención sobre los contenidos con menores

La actriz colombiana Juliana Galvis reaccionó mediante un video compartido en Instagram, en el que afirmó que las imágenes le “rompieron profundamente el corazón” y señaló que suele evitar emitir juicios sobre las decisiones de otras personas, aunque esta vez consideró necesario pronunciarse.

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La famosa diferenció entre publicar recuerdos familiares y exponer a los hijos a circunstancias que puedan lastimarlos: “Una cosa es compartir momentos lindos con nuestros hijos y otra muy distinta ponerlos en riesgo”.

La actriz cuestionó que un menor pueda resultar afectado por una tendencia destinada a generar reacciones en redes y escribió de forma enfática en el post: “Con los niños no”.

En otro apartado del video, la famosa dijo: “¿Qué les pasa a esas personas que son capaces por likes o por hacer un trend de permitir que sus hijos se lastimen, de burlarse de sus hijos y de publicarlo, además sintiéndose orgullosos? Lo primero que creo es que esa gente genuinamente necesita ayuda psicológica”.

Finalmente, reiteró que se deberían revisar los casos en los que se puedan vulnerar derechos de niños, niñas y adolescentes: “Uno no se mete con los niños, no les hace daño, no se burla de ellos”.

La actriz colombiana Juliana Galvis compartió declaraciones en relación con la controversia que involucra a la creadora de contenido Isabella Ladera y a su hija, Mía (Juliana Galvis/Instagram)

Valentina Lizcano rechazó este tipo de videos

Por su parte, Valentina Lizcano también se refirió a la controversia y cuestionó la difusión de contenidos que involucran a menores en situaciones que puedan afectar su bienestar. La actriz invitó a los usuarios a no seguir “empoderando” a creadores que basen sus publicaciones en ese tipo de dinámicas.

La actriz inició su video explicando el caso: “Esta señora le está diciendo a la niña, su hija, a su hija que corra hasta el fondo del pasillo y que venga con toda la velocidad y ella obviamente confía en su mamá porque se supone que nosotras somos su primer lugar seguro y viene la niña con toda la fuerza corriendo y la otra abre una puerta y le pega y cree que eso es contenido y no bastándole con eso se ríe de la niña y no bastándole con eso la expone en redes sociales”.

En sus declaraciones agregó: “Esa señora ya nos había demostrado quién era (...) no parce, no podemos seguir personas así, no podemos empoderar personas así, no podemos apoyar y apoyar es verle el contenido, es darle like, es repostearlo, es comentar”.

La actriz Valentina Lizcano mostró su rechazo a las creadoras de contenido que utilizan a sus hijos para generar reacciones

El episodio reactivó la conversación sobre la responsabilidad de los adultos que incluyen a sus hijos en publicaciones para redes sociales. La crítica principal no se limitó a la caída de Mía, sino que alcanzó la decisión de grabar y compartir un momento en el que la niña terminó llorando.

Isabella Ladera ya no tiene el video disponible en sus plataformas digitales, pero varias cuentas lo replicaron y la controversia continúa encendida.

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