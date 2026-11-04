David Ospina, quien junto a James Rodríguez es el jugador con más partidos de la selección Colombia, anunció su retiro del fútbol profesional: esta es su trayectoria

Con este video publicado en sus redes sociales, David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional - crédito d_ospina1/Instagram

Guardar

David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional tras 20 años de trayectoria. Debutó con Atlético Nacional el 5 de febrero de 2006 y luego tuvo pasos por Niza de Francia, con el que llegó a Europa; Arsenal, de la Premier League de Inglaterra; Napoli, de la Serie A de Italia; y Al Nassr de Arabia Saudita.

El jugador, que con 131 partidos es el de más presencias en la selección Colombia junto a James Rodríguez, también vivió una segunda etapa en Atlético Nacional, y fue anunciado como fichaje de Atlante de México, aunque no sumó minutos con ese equipo.

PUBLICIDAD

David Ospina despidiéndose de la hinchada de Atlético Nacional en la tarde del 13 de septiembre - crédito @nacionaloificial/Instagram

El anuncio lo hizo el propio David Ospina con un video publicado en sus redes sociales, en la noche del martes 3 de noviembre del 2206:

“Estas son unas palabras que, que le dedico al, al fútbol después de, de muchos días. Palabras que no han sido fáciles, pero con mucha gratitud. Por estos días he recordado al niño que fui, al que levantó la mano cuando el profe preguntó aquella tarde en que no llegó el arquero quién quería ir al arco. Y solo yo levanté el brazo. Aquel día en la cancha del barrio definí cuál sería mi vida. Solo que yo no lo sabía. Me puse los guantes y la realidad de lo que alcanzaba fue haciéndose más grande que los sueños. Amo el olor de la grama en los estadios, el suspiro de las tribunas al ahogar un grito de gol con mis manos”, comenzó anunciando en la pieza audiovisual.

PUBLICIDAD

La última participación de David Ospina con la selección Colombia, perteneciendo a la plantilla, fue en el Mundial 2026 - crédito Reuters/Anne-Marie Sorvin

El mensaje de David Ospina para cada equipo del cual hizo parte

En su mensaje de despedida, Ospina también le dedicó unas palabras especiales a cada club del cual hizo parte:

“Nacional, es verde mi debut y despedida. Niza, donde supe que el esfuerzo tiene recompensas con otro acento. Arsenal, hogar de leyendas y también el mío. Napoli, pasión que no se explica, se vive. Al-Nassr, que me abrazó con exigencia y alegría. Atlante, que supo creer en mí. Y a la selección Colombia, qué privilegio y honor inmenso darlo todo por mi país. Cantar con miles el himno nacional. Gracias a mi profesión he visto que desde la soledad del arco se crece distinto”, afirmó el exarquero colombiano.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su paso por Atlante de México no llegó a trasladarse al campo de juego. David Ospina no alcanzó a debutar debido a una recaída en la lesión del codo derecho que arrastraba desde su etapa en Al Nassr.

El arquero había sido anunciado por el club el 20 de julio de 2026, pero las molestias reaparecieron durante los entrenamientos y obligaron a suspender su preparación. Atlante puso en pausa el vínculo mientras avanzaba su rehabilitación, aunque Ospina no disputó minutos oficiales con el equipo.

Su último partido profesional fue el 23 de mayo de 2026, en el triunfo 3-1 de Atlético Nacional sobre Deportes Tolima por las semifinales de la Liga BetPlay I. El guardameta se despidió entonces del club antioqueño y su contrato venció en junio de ese año.

PUBLICIDAD

David Ospina integró la nómina bicampeona de Atlético Nacional en 2007 - crédito Colprensa

La trayectoria de David Ospina en el fútbol profesional

David Ospina cerró su carrera con 556 partidos disputados a nivel de clubes, según el registro de FotMob. A esa cifra se suman 131 apariciones con la selección de Colombia, según Trapara un total de 687 encuentros oficiales y de clubes registrados.

El arquero tuvo dos etapas en Atlético Nacional, donde acumuló 158 partidos: 81 entre 2005 y 2008 y otros 77 entre 2024 y 2026. En Europa, defendió a Niza en 196 encuentros, Arsenal en 70 y Napoli en 103, repartidos entre 24 durante su préstamo inicial y 79 después de su fichaje definitivo. Más tarde jugó 29 partidos con Al Nassr de Arabia Saudita. FotMob registra su paso por Atlante, aunque sin partidos disputados.

PUBLICIDAD

En el palmarés que reúne FotMob, Ospina conquistó 15 títulos. Con Atlético Nacional ganó cuatro ligas: Apertura 2005, Apertura y Clausura 2007 y Clausura 2024, además de la Copa Colombia 2024. Con Arsenal obtuvo dos FA Cup, tres Community Shield, dos Emirates Cup y la Premier League Asia Trophy. En Napoli celebró la Copa Italia 2019/20 y con Al Nassr levantó la Copa de Campeones de Clubes Árabes de 2023.