Emiro Navarro estaría en riesgo de perderse ‘Stream Fighters 5’: pidió que oren por él y su salud

El creador de contenido Emiro Navarro anunció un problema de salud a once días de su combate en 'Stream Fighters 5' contra Valentino Lázaro - crédito @emiro_navarro/Instagram

Guardar

El creador de contenido Emiro Navarro sorprendió a sus seguidores al anunciar un problema médico inesperado a once días de subirse al ring en Stream Fighters 5, el evento de boxeo entre influenciadores organizado por WestCol que se disputará el próximo 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

A través de sus redes sociales, el exparticipante de MasterChef Celebrity y La casa de los famosos explicó que la exigencia física de los entrenamientos terminó por revelar una afección que no tenía contemplada. “Esto no estaba en mis planes”, escribió, antes de admitir el desgaste emocional que le generó la noticia: “No les voy a mentir, me siento muy frustrado”.

PUBLICIDAD

Emiro Navarro compartió con sus seguidores que atraviesa semanas de estrés y angustia antes de Stream Fighters 5 - crédito captura de pantalla Team Emiro / WhatsApp

La revelación no llega como un hecho aislado. El 21 de octubre, Navarro ya se había pronunciado al manifestar su preocupación por el momento que atravesaba de cara al combate. En un mensaje enviado a su comunidad de WhatsApp, el creador de contenido reconoció que enfrentaba estrés, angustia y dificultades tanto físicas como emocionales.

“Mi salud física no está en un 100% y mi mente también me juega una mala pasada”, escribió entonces, sin precisar el origen de esas molestias ni confirmar un diagnóstico.

En ese momento, Navarro también mencionó otras presiones ajenas al entrenamiento, entre ellas la falta de un artista confirmado para acompañar su entrada al ring. Pese a esas dificultades, aseguró que mantenía el compromiso con el combate: “A pesar de las dificultades, sigo adelante con toda la disposición, el compromiso y las ganas de dar lo mejor de mí”.

PUBLICIDAD

Los entrenamientos destaparon la afección

La intensidad de los entrenamientos físicos reveló la afección médica imprevista para el creador digital, según contó en sus historias instantaneas - crédito @emiro_navarro/Instagram

Dos semanas después de aquel primer mensaje, el cuadro se agravó. Navarro detalló que atravesaba uno de sus mejores momentos de preparación física cuando surgió el nuevo inconveniente. “He venido preparándome con toda, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y sintiendo que estaba en uno de mis mejores momentos. Pero justo ahora surgió una situación médica que descubrí a raíz de la exigencia de los entrenamientos”, relató, sin precisar tampoco esta vez el diagnóstico específico que recibió.

El creador de contenido aseguró que ya trabaja junto a un equipo de especialistas para definir los pasos a seguir y por ahora no descarta su participación en el combate. “Junto a mi equipo y al equipo médico estamos haciendo todo lo posible para manejar esta situación de la mejor manera, cuidar mi salud y seguir trabajando para llegar a la pelea”, agregó en el mismo mensaje.

PUBLICIDAD

El exparticipante de reality shows reconoció que el escenario lo tomó por sorpresa en la etapa final de su preparación. “No es el escenario que esperaba a estas alturas”, señaló, al tiempo que dejó entrever que, pese a su deseo de competir, priorizará su bienestar físico sobre el compromiso deportivo adquirido.

Horas después de la primera publicación, Emiro compartió una historia de Instagram en la que aparece recostado junto a un equipo de resonancia magnética, cubierto con una manta oscura mientras espera el inicio del procedimiento. Sobre la imagen, escribió: “Les pido que me tengan en sus oraciones para que todo salga bien”, sin ofrecer detalles adicionales sobre el motivo de estos exámenes.

PUBLICIDAD

El influenciador compartió su ingreso a una sala clínica para someterse a un procedimiento de resonancia magnética - crédito @emiro_navarro/Instagram

El enfrentamiento de Emiro Navarro frente a Valentino Lázaro continúa programado para el 14 de noviembre, según la cartelera oficial de Stream Fighters 5. Hasta el momento, el creador de contenido no confirma su retiro de la pelea, y todo apunta a que su participación quedará sujeta al resultado de las valoraciones médicas en curso.

Esta es la cartelera completa de Stream Fighters 5:

• Westcol vs. Blessd (combate especial con robots)

• La Divaza vs. Andrea Valdiri

• Samantha Correa vs. Cami Pulgarín

• Herrera vs. JH de la Cruz

• Rey de la City vs. We Got Kicks

• El Agropecuario vs. Daren

• Valentino vs. Emiro Navarro

• Sebastucho vs. Leandro

• Alexa Torrex & Karola Alcendra vs. Beba & Yaya (enfrentamiento por equipos)

• Willito & Lonche vs. Chanty (+ participante por confirmar)

Stream Fighters 5 tendrá peleas individuales, un combate femenino de cuatro esquinas y otro duelo múltiple @stream_fighters/ Instagram