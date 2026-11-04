Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II y del descenso, luego de la victoria de Tolima y Pasto: Jaguares, cada vez más cerca del descenso

Deportes Tolima mantuvo viva su aspiración de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, mientras que Deportivo Pasto abandonó el fondo de la tabla - crédito @deportivopastooficial/@cdtolima

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Se disputó una nueva jornada de la Liga BetPlay 2026-II. El martes 3 de noviembre de 2026, cuatro equipos afrontaron partidos decisivos para los objetivos planteados al inicio del segundo semestre.

Deportes Tolima venció 3-1 a Deportivo Pereira en un duelo clave para su aspiración de ingresar al grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales. Por su parte, Jaguares volvió a perder: cayó 2-0 ante Deportivo Pasto y quedó cada vez más comprometido en su lucha por permanecer en la primera categoría del fútbol profesional colombiano.

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Con estos resultados, Deportes Tolima ascendió a la décima posición de la tabla, con 23 puntos, a dos de Águilas Doradas, que ocupa el octavo puesto y es, de manera parcial, el último clasificado a la siguiente fase. Deportivo Pasto, en tanto, dejó el último lugar y subió a la casilla 18, aunque ya no tiene posibilidades de clasificar.

Jaguares de Córdoba perdió 2-0 ante Deportivo Pasto y comprometió más su permanencia en la primera categoría del fútbol colombiano - crédito @jaguaresfc/Instagram

Tabla de posiciones fútbol colombiano segundo semestre

Atlético Nacional: 36 puntos / +19 diferencia de gol / 17 partidos jugados. América de Cali: 34 puntos / +19 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportivo Cali: 33 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 29 puntos / +9 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 28 puntos / +6 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Independiente Medellín: 26 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Águilas Doradas: 25 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Once Caldas: 24 puntos / +3 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportes Tolima: 23 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Llaneros FC: 20 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Alianza FC: 18 puntos / -12 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado). Deportivo Pereira: 17 puntos / -9 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado). Junior FC: 16 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado). Boyacá Chicó: 16 puntos / -15 diferencia de gol / 16 partidos jugados (eliminado). Deportivo Pasto: 15 puntos / -11 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado). Jaguares FC: 13 puntos / -14 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado). Fortaleza FC: 12 puntos / -8 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).

En la tabla del descenso, Jaguares de Córdoba quedó sin margen de error en los dos partidos que le restan, ante Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga. Además, necesita que el equipo cucuteño pierda frente a Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe para igualar el promedio y que la diferencia de goles determine si logra salvarse.

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Si Cúcuta Deportivo suma al menos una unidad ante Independiente Santa Fe, por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II, el miércoles 4 de noviembre, Jaguares será el primer equipo descendido del fútbol profesional colombiano para 2027.

Las posibles fechas para el inicio de esos cuadrangulares semifinales y de las últimas fechas en el fútbol profesional colombiano, según el periodista de Caracol Radio - crédito @sebasperiodista/X

Tabla del descenso fútbol colombiano 2026

20 | Jaguares de Córdoba: 0,86

19 | Boyacá Chicó: 0,89

18 | Cúcuta Deportivo: 1,06

17 | Alianza de Valledupar: 1,11

16 | Internacional de Bogotá: 1,11

15 | Llaneros: 1,14

14 | Deportivo Pereira: 1,18

13 | Fortaleza: 1,23

12 | Deportivo Cali: 1,25

11 | Águilas Doradas: 1,27

10 | Deportivo Pasto: 1,28

9 | Once Caldas: 1,55

8 | Deportivo Independiente Medellín: 1,60

7 | Junior de Barranquilla: 1,61

6 | Millonarios: 1,61

5 | Atlético Bucaramanga: 1,61

4 | Independiente Santa Fe: 1,70

3 | América de Cali: 1,74

2 | Deportes Tolima: 1,75

1 | Atlético Nacional: 1,79

El parte médico del Cúcuta Deportivo para enfrentar en duelo clave a Independiente Santa Fe - crédito @cucutaoficial/Instagram

¿Cómo funciona la tabla del descenso en el fútbol profesional colombiano y por qué Jaguares podría descender?

La tabla del descenso no se define por los puntos obtenidos solo en el torneo actual, sino por un promedio de puntos por partido. Para calcularlo, se dividen los puntos acumulados por la cantidad de partidos disputados: cuanto más bajo es el resultado, mayor es el riesgo de descenso.

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Por ejemplo, si un equipo suma 31 puntos en 35 partidos, su promedio es de 0,885. Cada victoria, empate o derrota modifica esa cifra. Por eso Jaguares no solo necesita sumar en los encuentros que le quedan, sino también que Cúcuta Deportivo pierda puntos: si su rival suma, eleva o sostiene su promedio y reduce las opciones de alcanzarlo. Si dos equipos terminan con el mismo promedio, la diferencia de goles puede funcionar como criterio de desempate.