Clan del Golfo usaría bandas locales para extorsiones, sicariato y secuestros selectivos

El Ejército alertó sobre una modalidad de tercerización criminal con la que grupos armados - crédito Colprensa

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El Ejército Nacional alertó sobre una modalidad de tercerización criminal que estaría permitiendo a grupos armados organizados ampliar sus actividades ilegales en las ciudades mediante alianzas con bandas delincuenciales locales.

Según información publicada por Blu Radio y atribuida al Gaula Militar, estas estructuras serían utilizadas para ejecutar acciones de microtráfico, extorsión, sicariato y secuestros selectivos.

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En Bogotá, las investigaciones de inteligencia han identificado una posible tercerización de actividades vinculadas con las finanzas ilegales del Clan del Golfo. La organización recurriría a bandas que ya tienen presencia en determinados sectores para desarrollar tareas específicas y fortalecer su capacidad de control territorial sin mantener una presencia directa en cada zona.

Las autoridades sostienen que este modelo permitiría a estructuras de mayor alcance aprovechar el conocimiento que tienen los grupos locales sobre los territorios, las dinámicas delincuenciales y las personas que habitan en esos sectores. De esta manera, las bandas serían utilizadas como ejecutoras de acciones encargadas por organizaciones con intereses criminales más amplios.

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El Ejército alertó sobre una modalidad de tercerización criminal con la que grupos armados. (Colprensa)

Redes sociales serían utilizadas para organizar actividades ilegales

La inteligencia militar también ha advertido sobre el posible uso de redes sociales para organizar eventos que terminarían siendo aprovechados como escenarios para desarrollar actividades ilegales. De acuerdo con las investigaciones, los responsables estudiarían previamente los lugares y segmentarían al público invitado con el propósito de facilitar acciones relacionadas con el microtráfico, la extorsión y algunos secuestros selectivos.

El coronel Styk Reyes Monsalve, comandante del Comando Gaula Militar, explicó que estas estructuras también delegarían acciones de sicariato a grupos delincuenciales que ya operan en determinados territorios.

“También delegan lo que son los sicariatos para dentro de los mismos grupos delincuenciales ocupar algunos espacios territoriales donde distribuyen su droga. Entonces ellos ya reconocen algunas bandas que manejan territorios y les dan instrucciones para que hagan lo que ellos requieren, caso puntual de la extorsión y algunos secuestros selectivos”, aseguró el oficial.

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De acuerdo con esa explicación, los grupos armados identificarían bandas con dominio territorial y les asignarían tareas según sus necesidades. Entre esas acciones estarían la extorsión, los secuestros selectivos y el sicariato, además de actividades vinculadas con la distribución de sustancias psicoactivas.

Las autoridades también relacionan estas alianzas con disputas por zonas utilizadas para el comercio ilegal de drogas. En ese escenario, el sicariato sería empleado como mecanismo para disputar espacios y sostener el control sobre determinados puntos de distribución.

El uso de redes sociales forma parte de las alertas de inteligencia. Los investigadores han encontrado indicios de convocatorias a eventos que podrían terminar siendo aprovechados para desarrollar actividades criminales. Según la información conocida, los delincuentes analizarían tanto el lugar como las características de las personas invitadas antes de ejecutar sus acciones.

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Grupos armados-Colombia. Colprensa

Gaula Militar reportó más de 1.900 capturas

El esquema descrito por el Ejército muestra una modalidad en la que organizaciones de mayor capacidad criminal aprovecharían estructuras ya existentes para expandir sus operaciones. Así, las bandas locales actuarían como intermediarias o ejecutoras de tareas específicas dentro de una estrategia de control territorial y fortalecimiento de economías ilegales.

El Gaula Militar también entregó un balance de resultados operacionales con corte al 26 de octubre de 2026. Para esa fecha, la institución reportó más de 1.900 capturas y 30 muertes en operaciones militares.

Además, las autoridades informaron que más de 5.900 millones de pesos dejaron de ser pagados a las rentas criminales como resultado de las operaciones adelantadas. A esto se suma la incautación de más de 24 toneladas de estupefacientes.

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Las investigaciones continúan orientadas a establecer cómo funcionan estas redes, qué bandas locales estarían vinculadas y de qué manera se distribuyen las tareas entre las distintas estructuras. La principal preocupación de las autoridades se concentra en la capacidad de estas organizaciones para utilizar grupos ya asentados en las ciudades como herramienta para ampliar actividades ilegales y disputar el control territorial.