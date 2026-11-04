Colombia

Contraloría alerta caída del 32 % en inversión ambiental y fallas en planes climáticos

El organismo advirtió problemas en la ejecución de recursos y señaló que, aunque 30 departamentos tienen planes de gestión climática, apenas 13 reportan avances verificables

Contratos por valor de $5 billones concentran la investigación de la Contraloría - crédito Colprensa
El organismo advirtió problemas en la ejecución de recursos y señaló que, aunque 30 departamentos tienen planes de gestión climática, apenas 13 reportan avances verificables - crédito Colprensa
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La Contraloría General de la República advirtió sobre problemas en la implementación de las políticas para enfrentar el cambio climático en Colombia y sobre una reducción significativa de los recursos destinados al sector ambiental.

El organismo alertó que el presupuesto para ambiente y desarrollo sostenible cayó 32 % en el último año, mientras persisten dificultades para ejecutar los recursos y traducir los planes climáticos en resultados verificables.

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Según información publicada por Blu Radio, el más reciente informe de la Contraloría sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente 2025-2026 señala que el presupuesto del sector pasó de 1,44 billones de pesos a 976.371 millones de pesos.

El organismo de control sostiene que el problema no se limita a la reducción presupuestal. También encontró niveles bajos de ejecución en entidades y fondos creados para atender riesgos ambientales y financiar proyectos relacionados con adaptación y biodiversidad.

La Contraloría remite el informe a la Fiscalía y Procuraduría para investigación - crédito Colprensa
El organismo advirtió problemas en la ejecución de recursos y señaló que, aunque 30 departamentos tienen planes de gestión climática, apenas 13 reportan avances verificables - crédito Colprensa

Fondos ambientales registran bajos niveles de ejecución

El Fondo Adaptación, encargado de financiar iniciativas destinadas a reducir los riesgos asociados al cambio climático, ejecutó apenas 0,82 % de su presupuesto durante 2025. En contraste, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad alcanzó una ejecución del 52 %, mientras que el Fondo de Compensación Ambiental llegó al 58 %.

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La Contraloría también encontró una brecha entre los planes climáticos formulados por las regiones y su aplicación efectiva. De los 32 departamentos del país, 30 cuentan con planes integrales de gestión del cambio climático, pero solamente 20 los han adoptado formalmente.

De ese grupo, apenas 13 departamentos reportan avances verificables en la implementación de esos instrumentos, una situación que, según el informe, evidencia dificultades para llevar las políticas climáticas desde la planeación hasta la ejecución concreta.

Otro de los puntos señalados es la distribución territorial de los recursos destinados a enfrentar los efectos del cambio climático. La Contraloría identificó que algunos departamentos con alta vulnerabilidad reciben menos inversión que otros territorios con menor exposición a estos riesgos.

Entre las zonas mencionadas están departamentos de la Amazonía y la Orinoquía, entre ellos Guainía, Guaviare, Vaupés, Arauca, Casanare y Vichada. Según el organismo, estas regiones presentan condiciones de alta vulnerabilidad climática, pero reciben menores recursos frente a otros departamentos.

La Contraloría encontró irregularidades por más de $131.812 millones en el programa Hambre Cero - crédito Colprensa
El organismo advirtió problemas en la ejecución de recursos y señaló que, aunque 30 departamentos tienen planes de gestión climática, apenas 13 reportan avances verificables - crédito Colprensa

Contraloría cuestiona medición de algunos resultados

La Contraloría también puso atención sobre la forma en que se están midiendo algunos resultados oficiales. El informe encontró que determinadas metas del Plan Nacional de Desarrollo registran avances físicos superiores al 100 %, pese a que presentan bajos niveles de ejecución presupuestal.

Esta diferencia generó cuestionamientos sobre la correspondencia entre los resultados reportados y los recursos efectivamente utilizados. El organismo considera necesario mejorar los mecanismos que permiten verificar si los avances presentados reflejan realmente la ejecución de las políticas y el uso de los presupuestos asignados.

El informe plantea que la existencia de planes y metas no garantiza por sí sola una respuesta efectiva frente al cambio climático. Para la Contraloría, los resultados dependen también de la capacidad institucional para ejecutar los recursos, hacer seguimiento a los proyectos y garantizar que las inversiones lleguen a los territorios que presentan mayores necesidades.

Frente a los hallazgos, la Contraloría pidió fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas climáticas, además de mejorar la ejecución de los presupuestos destinados al sector ambiental.

El organismo también solicitó garantizar una distribución de recursos que tenga en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de cada territorio. La advertencia apunta especialmente a regiones donde los riesgos asociados al cambio climático son elevados, pero la disponibilidad de recursos sigue siendo menor.

El balance presentado por la entidad reúne así tres preocupaciones centrales: la caída del 32 % en el presupuesto ambiental, los bajos niveles de ejecución registrados por algunos fondos y la distancia existente entre los planes climáticos formulados y los avances verificables en buena parte de los departamentos.

Para la Contraloría, corregir estas dificultades exige mejorar la ejecución financiera, reforzar el seguimiento a los resultados y orientar las inversiones hacia las regiones con mayor exposición a los efectos del cambio climático.

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