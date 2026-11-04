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Jhon Arias defendió a Palmeiras tras las críticas de los hinchas: “Es el único equipo de Brasil que sigue con vida en las tres competencias”

El colombiano salió a responder por los comentarios con respecto al juego de los paulistas en la Copa de Brasil, en el que se vieron ante el Vasco de otros cuatro cafeteros

Jhon Arias destacó que Palmeiras es el único club de Brasil que se mantiene con vida en tres competencias simultáneas - crédito Alexandre Loureiro/REUTERS
Jhon Arias destacó que Palmeiras es el único club de Brasil que se mantiene con vida en tres competencias simultáneas - crédito Alexandre Loureiro/REUTERS
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El colombiano Jhon Arias rechazó las críticas a Palmeiras por su falta de eficacia tras el triunfo 1-0 frente a Vasco, en la ida de las semifinales de la Copa de Brasil. El torneo es uno de los objetivos del club para el cierre de la temporada, aunque el principal es conquistar la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Ante una pregunta sobre el rendimiento del equipo, respondió: “¿Palmeiras está rindiendo por debajo de lo esperado? Es el único equipo de Brasil que sigue con vida en las tres competencias, imagínense los otros 19 en el Brasileirao. A veces normalizamos lo que sucede aquí, pero ¿rendir por debajo de lo esperado? Para nada”.

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Desde la llegada del técnico Abel Ferreira, en noviembre de 2020, el club acumuló 11 títulos. Arias sostuvo que ese recorrido debe tenerse en cuenta durante la definición de la temporada, aunque el juego del cuadro paulista no sea del agrado de los aficionados.

Palmeiras disputa el Brasileirao con Flamengo y jugará la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes el 28 de noviembre. El domingo 8 de noviembre también puede asegurar su lugar en la final de la Copa de Brasil.

El entrenador Abel Ferreira sumó once títulos oficiales con Palmeiras desde su llegada en noviembre de 2020 - crédito Thiago Bernardes/REUTERS
El entrenador Abel Ferreira sumó once títulos oficiales con Palmeiras desde su llegada en noviembre de 2020 - crédito Thiago Bernardes/REUTERS

Ferreira se refirió al desarrollo del primer encuentro frente a Vasco después de la victoria. “Fue un partido que dominamos, pero no pudimos traducir ese dominio en más goles”, afirmó el entrenador.

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Al revisar el partido de ida, Arias también mencionó las ocasiones de ambos equipos: “Creamos ocasiones, tuvimos oportunidades para marcar más goles. Vasco también las tuvo, quizás les faltó un poco más de suerte en la definición, más serenidad. La sensación es que debemos valorar lo que hemos logrado”.

Sin buenos números

Antes de este partido, Jhon Arias recibió una calificación de 4,0 en GloboEsporte tras el empate sin goles de Palmeiras ante Santos en la jornada 33 del Brasileirao, el 28 de octubre. El resultado impidió al equipo dirigido por Abel Ferreira acercarse a Flamengo en la disputa por el título.

Arias fue titular y salió a los 75 minutos, cuando Vitor Roque ingresó en su lugar. El volante registró 42 toques, completó dos de tres regates y alcanzó un 93 % de precisión en los pases, con 25 aciertos en 27 intentos, perdió 11 posesiones y falló una ocasión de gol. La plataforma SofaScore calificó su actuación con 6,1.

Vitor Roque sustituyó a Jhon Arias a los setenta y cinco minutos del empate sin goles frente a Santos en el Brasileirao - crédito Alex Silva/REUTERS
Vitor Roque sustituyó a Jhon Arias a los setenta y cinco minutos del empate sin goles frente a Santos en el Brasileirao - crédito Alex Silva/REUTERS

La prensa brasileña también cuestionó su partido. GloboEsporte le otorgó 5,5 y señaló que, tras un inicio con intervenciones ante la defensa de Santos, perdió influencia y no logró sostener el balón en ataque.

En la evaluación de los aficionados del medio, Arias solo superó a Larson, quien obtuvo 3,4 después de entrar en el minuto 66 por Marlon Freitas. Agustín Giay recibió la única nota inferior en la valoración periodística, con 5,0.

El trofeo de la Copa Libertadores entre el escudo verde de Palmeiras y el escudo rojo de Estudiantes de La Plata frente a las gradas de un estadio.
Estudiantes de La Plata disputará la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras el 28 de noviembre en Montevideo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El próximo partido de Palmeiras en el Brasileirao será el jueves 5 de noviembre ante Remo. El club disputará la final de la Copa Libertadores el 28 de noviembre frente a Estudiantes de La Plata, en Montevideo, y la vuelta de las semifinales de la Copa de Brasil el domingo 8 del mismo mes contra Vasco da Gama de los colombianos Andrés Gómez, Marino Hinestroza, Johan Rojas y Carlos Cuesta.

Con respecto a la Libertadores, Arias también se verá con otro par de cafeteros por la “Gloria Eterna” en el estadio Centenario y son Edwuin Cetré, junto con Miguel Monsalve, y ninguno de ellos es titular fijo en la plantilla de los argentinos, que apelarían a la misma táctica con la que eliminaron a Flamengo: aguantar en defensa, esperar al contragolpe y, en el peor de los casos, llevar la serie a penales para apoyarse en el experimentado portero Fernando Muslera.

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