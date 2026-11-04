El abogado Francisco Bernate se refirió al fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel tras recibir golpe mortal: “Jugarlo no es delito aunque alguien se lesione”

Francisco Bernate, abogado colombiano, analizó la responsabilidad de Jesús Owono en el fallecimiento de Jesús de Miguel - crédito Colprensa/CD Castellón

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El abogado colombiano Francisco Bernate consideró que la muerte de Jesús de Miguel, delantero español del CD Tenerife, tras el choque con el portero Owono durante un partido oficial, debe analizarse como una acción de juego y no, en principio, como un delito. Además, el jurista sostuvo que el fútbol es un deporte de contacto cuyos riesgos son aceptados por quienes participan, aunque una jugada termine con consecuencias trágicas.

El debate se instaló el martes 3 de noviembre de 2026, cuando se conoció la muerte del futbolista Jesús de Miguel tras un choque con el portero Owono durante un partido. La acción ocurrió cuando el arquero salió lejos de su área para intentar cortar un contragolpe y, al disputar el balón, saltó con la rodilla elevada e impactó en el pecho del delantero.

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Owono recibió tarjeta roja directa y la gravedad del desenlace abrió una discusión sobre si el hecho debe limitarse a una sanción deportiva o si puede derivar también en una investigación penal.

Así comenzó su exposición sobre el caso, el abogado Francisco Bernate - crédito @fbernate/X

A través de su cuenta de X, Bernate explicó que el punto central para determinar una eventual responsabilidad penal es establecer si la acción ocurrió dentro de la disputa deportiva o si fue una agresión ajena al juego. Según su interpretación, Owono salió de su área para cortar un contragolpe, saltó con la rodilla y golpeó a De Miguel en el pecho, una acción que derivó en expulsión directa.

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“El fútbol es un juego de contacto que la sociedad acepta con sus reglas. Jugarlo no es delito aunque alguien se lesione”, escribió Bernate al citar “el texto más actual del Derecho Penal, la PG del Maestro Silva Sánchez”. Para el abogado, si un jugador muere durante una jugada limpia, como podría ser un choque de cabezas, se trata de una tragedia, pero no de un hecho que deba ser juzgado penalmente.

El planteamiento parte de la idea de que quienes ingresan a un campo de juego conocen los riesgos habituales de la actividad. Patadas, codazos, entradas duras y choques forman parte de un deporte de contacto, aunque esas conductas puedan ser sancionadas por el árbitro o por las autoridades deportivas.

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La continuidad de la explicación del abogado Francisco Bernate sobre la muerte del jugador español - crédito @fbernate/x

La falta, la tarjeta roja y el riesgo permitido

El abogado Bernate diferenció las infracciones reglamentarias de los delitos. En su publicación señaló que las faltas previsibles dentro de un partido son castigadas por el árbitro o la federación, no por un juez penal. A esa delimitación la definió como un “margen de tolerancia”, una noción que, según aclaró, opera en el terreno jurídico-penal.

En el caso de Owono, el togado indicó que no se trató de una agresión con el balón lejos de la jugada, ya que el portero fue a disputarlo. Sin embargo, tampoco la definió como una acción limpia, pues recibió tarjeta roja directa. “Fue una falta. ¿De las que van con el juego?”, planteó Bernate.

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Para el jurista, la salida de un arquero contra un delantero es una de las jugadas más frecuentes y peligrosas del fútbol. Por eso, sostuvo que la expulsión evalúa la gravedad de la conducta dentro del reglamento deportivo, pero no determina por sí sola la existencia de responsabilidad penal.

Bernate también remarcó que el desenlace fatal no modifica el análisis de la jugada. “Que muera no cambia el juicio. Se mira la jugada como se hizo, no lo que vino después”, escribió. A su criterio, un golpe en el pecho, en el contexto de una disputa por el balón, forma parte de los riesgos que puede asumir un futbolista durante un partido.

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Cuándo una jugada podría convertirse en un delito

La conclusión del abogado colombiano fue que “lo más probable es que el portero no responda penalmente”, aunque reconoció que no se trata de una respuesta cómoda ante la muerte de un jugador. No obstante, aclaró que el análisis sería distinto si las imágenes demostraran que Owono ya no podía llegar al balón y, aun así, se lanzó contra el cuerpo de De Miguel.

“Eso no es fútbol: es homicidio”, escribió Bernate sobre esa hipótesis. La diferencia, según expuso, está en si la conducta mantiene una relación con la disputa deportiva o si se transforma en un ataque deliberado sin vínculo con la jugada.

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En ese sentido, mencionó una decisión del Tribunal Supremo español, identificada como STS 379/2025. De acuerdo con Bernate, ese fallo condenó a un jugador que, después de ser expulsado, regresó al campo para agredir a un rival. Para el abogado, ese antecedente muestra que el riesgo permitido del fútbol no protege ataques intencionales que ocurren fuera de las reglas y de la dinámica del partido.

La decisión del Tribunal Supremo español, identificada como STS 379/2025, mencionada por el abogado colombiano, Francisco Bernate - crédito Consejo General del Poder Judicial